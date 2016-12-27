Раньери недоволен поведением Махреза

Рияд Махрез Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери признался, что недоволен отношением к делу со стороны вингера Рияда Махреза.

25-летний алжирец был признан лучшим игроком по итогам чемпионской для "Лестера" кампании в Премьер-Лиге, но не сумел перенести эту форму на новый сезон.

Накануне Рияд и вовсе остался на скамейке запасных "лис", когда на "Кинг-Пауэр" пожаловал "Эвертон". После поражения (0:2) Раньери рассказал, что причина такого решения кроется в непрофессионализме Махреза.

"Прямо сейчас Рияд пребывает не в лучшей форме, я хотел, чтобы у него вновь появился стимул показывать классную игру. Он недостаточно усердно занимается на тренировках и должен делать больше на благо команды", - цитирует Раньери Sky Sports.



Метки Лестер, Махрез, Раньери

Автор foxmcfc   

Дата 27.12.2016 21:00

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  1. blackdreamer 27.12.2016 21:24 # blackdreamer
    бабок отбил на новые теракты
    нахуй впахивать уже

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  2. abilkha-93 27.12.2016 21:15 # abilkha-93
    зимой не продадут полюбому, весной в ЛЧ нужен

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  3. dautov 27.12.2016 21:05 # dautov
    Так быстро сдулся??? Нежданчик

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