Раньери недоволен поведением Махреза
Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери признался, что недоволен отношением к делу со стороны вингера Рияда Махреза.
25-летний алжирец был признан лучшим игроком по итогам чемпионской для "Лестера" кампании в Премьер-Лиге, но не сумел перенести эту форму на новый сезон.
Накануне Рияд и вовсе остался на скамейке запасных "лис", когда на "Кинг-Пауэр" пожаловал "Эвертон". После поражения (0:2) Раньери рассказал, что причина такого решения кроется в непрофессионализме Махреза.
"Прямо сейчас Рияд пребывает не в лучшей форме, я хотел, чтобы у него вновь появился стимул показывать классную игру. Он недостаточно усердно занимается на тренировках и должен делать больше на благо команды", - цитирует Раньери Sky Sports.
27.12.2016 21:00
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