Брэдли рискует потерять работу с "Суонси"

"Суонси" рассматривает вариант с увольнением главного тренера Боба Брэдли, который прибыл на "Либерти" только в октябре.

Разгромное поражение от "Вест Хэма" (1:4) в Boxing Day подчеркнуло масштаб проблем, с которыми столкнулся Брэдли в новой команде. Под руководством американца "Суонси" набрал всего восемь очков в 11 матчах и прямой дорогой движется в Чемпионшип.



Как стало известно Daily Mail, сложившаяся ситуация в корне не устраивает владельцев клуба в лице Джейсона Левина и Стива Каплана. В ближайшие 48 часов патроны "Суонси" огласят свое решение относительно Брэдли.



Отметим, что ранее в этом сезоне Боб заменил на тренерском мостике "лебедей" Франческо Гвидолина. Несмотря на ужасающие результаты, Брэдли не намерен покидать свой пост и готов "сражаться как безумец" на благо "Суонси".