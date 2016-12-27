Брэдли рискует потерять работу с "Суонси"

Боб Брэдли "Суонси" рассматривает вариант с увольнением главного тренера Боба Брэдли, который прибыл на "Либерти" только в октябре.

Разгромное поражение от "Вест Хэма" (1:4) в Boxing Day подчеркнуло масштаб проблем, с которыми столкнулся Брэдли в новой команде. Под руководством американца "Суонси" набрал всего восемь очков в 11 матчах и прямой дорогой движется в Чемпионшип.

Как стало известно Daily Mail, сложившаяся ситуация в корне не устраивает владельцев клуба в лице Джейсона Левина и Стива Каплана. В ближайшие 48 часов патроны "Суонси" огласят свое решение относительно Брэдли.

Отметим, что ранее в этом сезоне Боб заменил на тренерском мостике "лебедей" Франческо Гвидолина. Несмотря на ужасающие результаты, Брэдли не намерен покидать свой пост и готов "сражаться как безумец" на благо "Суонси".



Метки Брэдли, Суонси

Автор foxmcfc   

Дата 27.12.2016 20:00

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  1. electric 27.12.2016 20:16 # electric
    http://fapl.ru/posts/50563/
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  2. liverfun 27.12.2016 20:03 # liverfun
    владелец такой лох, такие результаты ему в наказание за беспричинные увольнения гвидолина и монка

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