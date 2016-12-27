Брэдли рискует потерять работу с "Суонси"
"Суонси" рассматривает вариант с увольнением главного тренера Боба Брэдли, который прибыл на "Либерти" только в октябре.
Разгромное поражение от "Вест Хэма" (1:4) в Boxing Day подчеркнуло масштаб проблем, с которыми столкнулся Брэдли в новой команде. Под руководством американца "Суонси" набрал всего восемь очков в 11 матчах и прямой дорогой движется в Чемпионшип.
Как стало известно Daily Mail, сложившаяся ситуация в корне не устраивает владельцев клуба в лице Джейсона Левина и Стива Каплана. В ближайшие 48 часов патроны "Суонси" огласят свое решение относительно Брэдли.
Отметим, что ранее в этом сезоне Боб заменил на тренерском мостике "лебедей" Франческо Гвидолина. Несмотря на ужасающие результаты, Брэдли не намерен покидать свой пост и готов "сражаться как безумец" на благо "Суонси".
27.12.2016 20:00
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владелец такой лох, такие результаты ему в наказание за беспричинные увольнения гвидолина и монка
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