Эллардайс требует наказать маскота "Уотфорда"

Наставник "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс потребовал от FA наказать маскота "Уотфорда", который спародировал нырок вингера "орлов" Уилфрида Захи.

Напомним, накануне Эллардайс дебютировал на новом месте работы, добившись ничейного результата на "Викаридж Роад" (1:1). В концовке этого матча случился эпизод, который привел Большого Сэма в бешенство.



Дело в том, что рефери Марк Клаттенбург проигнорировал требование Эллардайса назначить пенальти в эпизоде с падением Захи в штрафной и даже показал Уилфриду желтую карточку за симуляцию.



А уже когда прозвучал финальный свисток, талисман "Уотфорд" в костюме шершня, проходя мимо Захи на поле, картинно нырнул и вызвал одобрение публики — но не Сэма и самого Уилфрида, сильно разозлившихся.



"Маскот превысил рамки допустимого, не так ли? Премьер-Лига и FA могли бы обратить на это внимание и поступить, как им захочется. Это могло спровоцировать неправильную реакцию. Ты так не злишься, если это на самом деле нырок. Но в целом игра моей команды заботит меня больше", — цитирует Эллардайса The Independent.



