Клопп считает похожей атмосферу внутри "Ливерпуля" и "Боруссии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что атмосфера внутри его команды и чувство единения очень похоже на ситуацию в его бывшем клубе дортмундской "Боруссии".

"Боруссия", выигрывавшая под руководством Клоппа Бундеслигу, всегда славилась сплоченность и высоким командным духом. Юргену не очень нравится проводить параллели, но все это он признает некоторую схожесть своего бывшего и нынешнего клуба в этом отношении.



"Я не уверен, должен ли сравнивать это, но здесь тоже приятная обстановка, если хотите".



"Это классно. Я по-прежнему общаюсь со многими игроками из Дортмунда и надеюсь, после работы с "Ливерпулем" буду поддерживать отношения с этими игроками, потому что они отличные парни".



"Но они здесь не потому, что они отличные парни, а потому что они выдающиеся футболисты, и я обожаю работать с ними и по-настоящему их ценю. У нас в Мелвуде столь хорошая атмосфера, как и должна быть, и все благодаря работающим здесь людям".



"На прошлой неделе у нас была своя рождественская вечеринка, и было очень приятно находиться в компании всех этих людей. После одного года работы здесь, зная их всех, чувствуешь себя иначе. Это не то же самое, что и в Дортмунде, но очень похоже", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.