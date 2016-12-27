Гвардиола хвалит "безупречного" Туре

Яя Туре и Давид Сильва Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола вновь одарил комплиментом полузащитника Яя Туре, назвав его игру после возвращения в состав безупречной.

Накануне именно Туре принес "горожанам" третью победу подряд, реализовав пенальти в гостевом поединке против "Халла". На этом личные достижения Яя не ограничились: репортеры Sky Sports признали ивуарийца лучшим игроком встречи.

После матча Гвардиола вновь похвалил 33-летнего полузащитника, назвав его игру безупречной и выдающейся с того момента, как он вернулся в состав "Сити".

"Он абсолютно заслуженно получил эту награду. С тех пор, как Яя вернулся в команду, он показывает безупречную игру".

"Туре обладает большим характером и всегда демонстрирует хороший игровой интеллект. Мы так счастливы, что он вернулся в команду. Он всегда был ее частью, а теперь может снова выходить на поле", - цитирует Гвардиолу Goal.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Туре

Автор foxmcfc   

Дата 27.12.2016 17:00

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  1. chelseafanmd 27.12.2016 17:43 # chelseafanmd
    Что Маур что Пеп два клоуна которые гнобили слоих лучших игроков а теперт им лижут бля)))

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  2. dean-winchester 27.12.2016 17:28 # dean-winchester
    Сначала гнобил Туре из-за личной неприязни. Потом понял, что не вывозит в чемпионате и решил вернуть нигру, который теперь спасает его зад. Лицемерный сучонок.

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  3. espresso 27.12.2016 17:09 # espresso
    Жаль, что есть как минимум три игрока, которые не дадут Пепу обосраться в МС: КДБ, Агуеро, Туре.

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