Гвардиола хвалит "безупречного" Туре

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола вновь одарил комплиментом полузащитника Яя Туре, назвав его игру после возвращения в состав безупречной.

Накануне именно Туре принес "горожанам" третью победу подряд, реализовав пенальти в гостевом поединке против "Халла". На этом личные достижения Яя не ограничились: репортеры Sky Sports признали ивуарийца лучшим игроком встречи.



После матча Гвардиола вновь похвалил 33-летнего полузащитника, назвав его игру безупречной и выдающейся с того момента, как он вернулся в состав "Сити".



"Он абсолютно заслуженно получил эту награду. С тех пор, как Яя вернулся в команду, он показывает безупречную игру".



"Туре обладает большим характером и всегда демонстрирует хороший игровой интеллект. Мы так счастливы, что он вернулся в команду. Он всегда был ее частью, а теперь может снова выходить на поле", - цитирует Гвардиолу Goal.