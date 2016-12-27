Наингголан не променяет "Рому" на "Челси"

Раджа Наингголан Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан признался, что по-прежнему не помышляет о переходе в "Челси". Бельгиец отказывается менять клуб посреди сезона.

Как известно, прошлым летом "синие" сделали сразу несколько предложений о покупке 28-летнего Наингголана, но полузащитник предпочел остаться в Серии А, где считается одной из ярчайших звезд лиги.

Ходили слухи, что зимой "Челси" возобновит интерес к бельгийцу: несмотря на уверенное лидерство в Премьер-Лиге и 12-матчевую победную серию, рулевой лондонцев Антонио Конте по-прежнему хочет заполучить Наингголана.

Чтобы прояснить ситуацию, Раджа лично обратился к журналистам. По словам бельгийца, он не помышляет о смене клуба в зимнее трансферное окно и совершенно точно доиграет сезон в "Роме".

"Я предпочел бы остаться в "Роме" до конца сезона. У меня нет никаких причин уходить в январе", - приводит слова Наингголана Metro.



Метки Наингголан, Рома, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 27.12.2016 16:00

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Последние комментарии:




  1. ibat 27.12.2016 16:46 # ibat
    Кому ты нужен!
    Много говорят за тебя, есть намного более талантливых чем ты

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  2. liverfun 27.12.2016 16:45 # liverfun
    летом говорили совсем по-другому

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  3. chelsealondon 27.12.2016 16:41 # chelsealondon
    нахер нужно это дно....густо разве что подрочит....

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  4. ganinilyha 27.12.2016 16:39 # ganinilyha
    Нахер это дно? Пьянича упустили, а остальных не надо.

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  5. electric 27.12.2016 16:32 # electric
    Сразу видно умный парниша.

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  6. conertop 27.12.2016 16:30 # conertop
    мб просто боится на лавку сесть?

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  7. bushido 27.12.2016 16:20 # bushido
    А вот купили бы этого индейца и не было бы такого мотора, как Канте. Так что все к лучшему.

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  8. stefh 27.12.2016 16:06 # stefh
    Что там с Ромой случилось, если такой слабак там капитанит.

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  9. role-playin 27.12.2016 16:02 # role-playin
    Да пускай остается там насовсем.

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