Наингголан не променяет "Рому" на "Челси"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан признался, что по-прежнему не помышляет о переходе в "Челси". Бельгиец отказывается менять клуб посреди сезона.

Как известно, прошлым летом "синие" сделали сразу несколько предложений о покупке 28-летнего Наингголана, но полузащитник предпочел остаться в Серии А, где считается одной из ярчайших звезд лиги.



Ходили слухи, что зимой "Челси" возобновит интерес к бельгийцу: несмотря на уверенное лидерство в Премьер-Лиге и 12-матчевую победную серию, рулевой лондонцев Антонио Конте по-прежнему хочет заполучить Наингголана.



Чтобы прояснить ситуацию, Раджа лично обратился к журналистам. По словам бельгийца, он не помышляет о смене клуба в зимнее трансферное окно и совершенно точно доиграет сезон в "Роме".



"Я предпочел бы остаться в "Роме" до конца сезона. У меня нет никаких причин уходить в январе", - приводит слова Наингголана Metro.