Наингголан не променяет "Рому" на "Челси"
Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан признался, что по-прежнему не помышляет о переходе в "Челси". Бельгиец отказывается менять клуб посреди сезона.
Как известно, прошлым летом "синие" сделали сразу несколько предложений о покупке 28-летнего Наингголана, но полузащитник предпочел остаться в Серии А, где считается одной из ярчайших звезд лиги.
Ходили слухи, что зимой "Челси" возобновит интерес к бельгийцу: несмотря на уверенное лидерство в Премьер-Лиге и 12-матчевую победную серию, рулевой лондонцев Антонио Конте по-прежнему хочет заполучить Наингголана.
Чтобы прояснить ситуацию, Раджа лично обратился к журналистам. По словам бельгийца, он не помышляет о смене клуба в зимнее трансферное окно и совершенно точно доиграет сезон в "Роме".
"Я предпочел бы остаться в "Роме" до конца сезона. У меня нет никаких причин уходить в январе", - приводит слова Наингголана Metro.
27.12.2016 16:00
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Кому ты нужен!
Много говорят за тебя, есть намного более талантливых чем ты
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летом говорили совсем по-другому
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нахер нужно это дно....густо разве что подрочит....
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Нахер это дно? Пьянича упустили, а остальных не надо.
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Сразу видно умный парниша.
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мб просто боится на лавку сесть?
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А вот купили бы этого индейца и не было бы такого мотора, как Канте. Так что все к лучшему.
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Что там с Ромой случилось, если такой слабак там капитанит.
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Да пускай остается там насовсем.
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