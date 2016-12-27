18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча вторника

Во вторник 27 декабря поединком "Ливерпуль" — "Стоук" продолжится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — СТОУК 20:15 Онлайн-трансляция



В предыдущем туре "Ливерпуль" отпраздновал важнейшую победу в дерби против "Эвертона", забив единственный гол в компенсированное время и сохранив давление на "Челси". Однако накануне вся лидирующая группа добавила по три очка, и теперь "красные" вновь обязаны сыграть безошибочно. "Стоук" сейчас находится в неважной форме, не зная побед уже в трех матчах Премьер-Лиги кряду. В рамках высшего дивизиона "Ливерпуль" не проигрывает дома "гончарам" уже 53 поединка кряду — но при этом уступил на "Энфилде" "Стоуку" в январе в Кубке Лиги.



Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип успевает восстановиться после травмы лодыжки, но Филиппе Коутиньо вернется не раньше следующего матча.



Свой первый матч с апреля может сыграть вингер "Стоука" Ибрагим Афеллай, залечивший связки колена. Марко Арнаутович все еще дисквалифицирован.