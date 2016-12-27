Светская хроника за вторник

Светская хроника Тони Кроос договаривается с "Челси". "Арсенал" — фаворит в борьбе за Димитри Пайе. Фил Джонс женится. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Челси" и "Манчестер Сити" заинтересованы в полузащитнике "Севильи" Стивене Нзонзи, который доступен за отступные в размере 25.5 миллионов фунтов. "Ювентус", также претендующий на француза, платить такие деньги не готов. (Calciomercato)

Полузащитник "Реала" Тони Кроос проводит Рождество в Лондоне, где, возможно, договаривается с "Челси". (Daily Star)

Плеймейкер "Реала" Хамес Родригес, привлекающий интерес "Манчестер Юнайтед", не покинет Мадрид в январе. (AS)

"Юнайтед" откажет "Севилье" в аренде нападающего Антони Мартиаля. (Daily Mail)

"Ювентус" и "Интер" поспорят за полузащитника "Юнайтед" Моргана Шнайдерлена. (Calciomercato)

34-летний нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо — цель номер один "Вест Хэма" на январь. (The Sun)

"Эвертон" предложит 15 млн. фунтов за полузащитника "Дерби" Уилла Хьюза, а также попробует купить нападающего "Вест Бромвича" Сэйдо Берахино. (The Sun)

Если Димитри Пайе решит покинуть "Вест Хэм" в январе, то, скорее всего, отправится в "Арсенал". (Daily Mirror)

"Валенсия" возьмет в аренду нападающего "Вест Хэма" Симоне Дзадзу. (Daily Mirror)

"Вест Хэм" предложил 8.5 млн. фунтов за датского нападающего "Тулузы" Мартина Брэйтуэйта, но получил отказ. (RMC Sport)

"Вест Хэм" исключает расставание с нападающим Энди Кэрроллом в январе. (Daily Mirror)

"Вест Хэм" сосредоточится на приглашении британских игроков в январе. (The Sun)

"Лестер" готовится к продаже вингера Джеффа Шлюппа. (ESPN)

Другое

Экс-полузащитник Пол Скоулз в ускоренном режиме проходит тренерские курсы в академии "Блэкберна". (The Sun)

В 100 своих первых матчах в Премьер-Лиге плеймейкер "Арсенала" Месут Озил отдал 36 результативных передач. Лучшим показателем за первую сотню может похвастать лишь легенда "Юнайтед" Эрик Кантона — 39. (Daily Mail)

24-летний защитник "Юнайтед" Фил Джонс решил жениться. (The Sun)

Рэй Уилкинс назвал полузащитника "Юнайтед" Майкла Кэррика более классным игроком, нежели Пол Скоул и Рой Кин. (Daily Star)

Бывший партнер Эдена Азара по "Лиллю" Рио Мавуба рассказал, что в 2012 году бельгийский плеймейкер оформил хет-трик, все еще будучи пьяным после вечеринки. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2016 14:00

Количество просмотров Просмотров: 3428

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. second005 27.12.2016 14:59 # second005
    азхахха, как же у этих идиотов бомбит от Челси, это просто пздц))

    (ответить)

  2. myscore 27.12.2016 14:27 # myscore
    Желтее дэйли стар только моур после очередного душа мочи.Джонса поздравляю.Король Эрик>немецкого турка.

    (ответить)

  3. chelseafanmd 27.12.2016 14:16 # chelseafanmd
    Утка о Кроосе)

    (ответить)

  4. staryi-eblan 27.12.2016 14:15 # staryi-eblan
    Кроос наxyй пошлет челси, без раздумий. Уходить из команды играющей в ЛЧ в команду, которая в этом розыгрыше не участвует - в эту xyиту только здешние болельщики Члеси поверят.

    Еще на Облака Синие позарились. Открою заранее секрет - он пошлет то же челси наxyй

    (ответить)

  5. jerry-maguire 27.12.2016 14:13 # jerry-maguire
    Если предположить, что Тони Кроос реально перейдет в Челси.
    Это будет самый сильный Челси за всю историю

    (ответить)

  6. el-pistalero 27.12.2016 14:11 # el-pistalero
    24-летний защитник "Юнайтед" Фил Джонс решил жениться. (The Sun)

    это для тех кто думал, что Джонс 1 из 2 педиков из сборной Англий.
    мля, неужели Шоу и Окслейд педики?!

    (ответить)

  7. dormidont 27.12.2016 14:08 # dormidont
    Про ЛФК что-то много очень.

    (ответить)

  8. role-playin 27.12.2016 14:06 # role-playin
    Рэй Уилкинс назвал полузащитника "Юнайтед" Майкла Кэррика более классным игроком, нежели Пол Скоул и Рой Кин. (Daily Star)

    Обоссал легенд-середняков.

    (ответить)

  9. hammersmith 27.12.2016 14:06 # hammersmith
    Пол Скоул

    (ответить)

  10. stefh 27.12.2016 14:06 # stefh
    Норм утятина про пешехода мадридского.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: