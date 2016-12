Светская хроника за вторник

Тони Кроос договаривается с "Челси". "Арсенал" — фаворит в борьбе за Димитри Пайе. Фил Джонс женится. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Челси" и "Манчестер Сити" заинтересованы в полузащитнике "Севильи" Стивене Нзонзи, который доступен за отступные в размере 25.5 миллионов фунтов. "Ювентус", также претендующий на француза, платить такие деньги не готов. (Calciomercato)



Полузащитник "Реала" Тони Кроос проводит Рождество в Лондоне, где, возможно, договаривается с "Челси". (Daily Star)



Плеймейкер "Реала" Хамес Родригес, привлекающий интерес "Манчестер Юнайтед", не покинет Мадрид в январе. (AS)



"Юнайтед" откажет "Севилье" в аренде нападающего Антони Мартиаля. (Daily Mail)



"Ювентус" и "Интер" поспорят за полузащитника "Юнайтед" Моргана Шнайдерлена. (Calciomercato)



34-летний нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо — цель номер один "Вест Хэма" на январь. (The Sun)



"Эвертон" предложит 15 млн. фунтов за полузащитника "Дерби" Уилла Хьюза, а также попробует купить нападающего "Вест Бромвича" Сэйдо Берахино. (The Sun)



Если Димитри Пайе решит покинуть "Вест Хэм" в январе, то, скорее всего, отправится в "Арсенал". (Daily Mirror)



"Валенсия" возьмет в аренду нападающего "Вест Хэма" Симоне Дзадзу. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" предложил 8.5 млн. фунтов за датского нападающего "Тулузы" Мартина Брэйтуэйта, но получил отказ. (RMC Sport)



"Вест Хэм" исключает расставание с нападающим Энди Кэрроллом в январе. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" сосредоточится на приглашении британских игроков в январе. (The Sun)



"Лестер" готовится к продаже вингера Джеффа Шлюппа. (ESPN)



Другое



Экс-полузащитник Пол Скоулз в ускоренном режиме проходит тренерские курсы в академии "Блэкберна". (The Sun)



В 100 своих первых матчах в Премьер-Лиге плеймейкер "Арсенала" Месут Озил отдал 36 результативных передач. Лучшим показателем за первую сотню может похвастать лишь легенда "Юнайтед" Эрик Кантона — 39. (Daily Mail)



24-летний защитник "Юнайтед" Фил Джонс решил жениться. (The Sun)



Рэй Уилкинс назвал полузащитника "Юнайтед" Майкла Кэррика более классным игроком, нежели Пол Скоул и Рой Кин. (Daily Star)



Бывший партнер Эдена Азара по "Лиллю" Рио Мавуба рассказал, что в 2012 году бельгийский плеймейкер оформил хет-трик, все еще будучи пьяным после вечеринки. (The Sun)