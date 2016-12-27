Конте доволен тем, как Азар заменил Косту

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что его совсем не удивила восхитительная игра Эдена Азара на позиции нападающего.

Дисквалификация Диего Косты на домашний матч против "Борнмута" накануне вынудила Конте принять необычное решение: позицию нападающего на временной основе закрыл Азар.



Этот ход итальянского рулевого "синих" полностью себя оправдал: Эден отличился голом, создал четыре момента для партнеров по команде и 13 раз обыграл соперника на дриблинге. Конте остался доволен таким вкладом бельгийца в очередную победу "Челси".



"Я видел Азара вживую только в качестве соперника. И, конечно, я много раз наблюдал за его игрой по телевизору. Я совсем не удивлен его вкладом, ведь он обладает огромным талантом и, что самое главное, направляет его на благо команды".



"В первую очередь я доволен тем, какую работу он проделывает без мяча. То, что он делает с мячом, это просто фантастика. Надеюсь, он продолжит совершенствоваться, как и другие наши игроки".



"После игры с "Кристал Пэлас" я сказал, что у нас есть неделя на то, чтобы найти правильное решение – нам впервые предстояло сыграть без Диего и Нголо Канте. После семи дней тренировок я решил выбрать атакующую троицу в лице Эдена, Виллиана и Педро. Думаю, этот шаг себя оправдал", - цитирует Конте ESPN.