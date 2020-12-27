Владельцы "Вест Хэма" исключают продажу клуба

"Вест Хэм" официально опроверг слухи о том, что текущие владельцы обдумывают продажу клуба.

В начале этой недели издание The Sun сообщило, что компания Red Bull, владеющая рядом спортивных клубов по всему миру, готова заплатить Дэвиду Салливану и Дэвиду Голду 200 миллионов фунтов за "молотобойцев".



Через заявление на официальном веб-сайте "Вест Хэма" Салливан подтвердил, что соответствующий запрос им действительно поступил, но еще в августе и совсем на другую сумму. Однако текущие владельцы не заинтересованы в продаже своего клуба.



"Эта история, появившаяся в The Sun утром на Boxing Day относительно возможной продажи клуба Red Bull, устарела на шесть месяцев".



"В августе этого года нам поступил предварительный запрос от сторонних инвесторов насчет покупки клуба за 650 миллионов фунтов, но я бы хотел заверить, что мы, текущие владельцы, не заинтересованы в продаже клуба, если, конечно, это не будет король Саудовской Аравии, который бы поднял клуб на уровень, который недостижим нами самими", — утверждает Салливан.