Моуриньо рассказал о жизни в Манчестере и отношениях с Фергюсоном

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо опроверг слухи о том, что он несчастлив жизнью в Манчестере, а также рассказал о своих отношениях с сэром Алексом Фергюсоном в последнее время.

Спустя полгода после своего назначения в Манчестере Моуриньо продолжает одинако жить в отеле, отдельно от своей семьи, оставшейся в Лондоне. Однако 53-летний португалец отрицает слухи о том, что он несчастлив.



"Мысль о том, что я несчастлив здесь, но был счастлив в Лондоне — это бред сивой кобылы. Моя семья в Лондоне, потому что моя дочь учится в университете. Мой сын играет за "Фулхэм". Я не могу требовать, чтобы они последовали за мной, у них своя жизнь, и они в том возрасте, когда хочется летать".



"Один день в неделю — когда у меня есть такая возможность, но в данный момент это сложно из-за всех этих матчей — я езжу в Лондон и ужинаю с семьей".



"Я не езжу по городам, чтобы наслаждаться городами — я езжу работать. Если бы я хотел насладиться каким-нибудь местом, то отправился бы в Лос-Анджелес и каждый день ходил на пляж. А здесь я для того, чтобы каждый день приезжать на тренировочную базу в восемь утра и обычно уезжать в шесть вечера. Я выкладываюсь без остатка. У меня ничего не остается лишнего — ни времени, ни желания, ни амбиций", — сообщил Моуриньо United We Stand.



Также Моуриньо рассказал, что бывший тренер "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон теперь регулярно находится рядом с командой. Жозе не боится близости с фигурой такой величины.



"С момента своего ухода его не было поблизости, но я вернул его — вернул, чтобы быть со своими людьми, наблюдать за людьми, с которыми он работал так много лет, наблюдать за тренировками".



"Я хотел, чтобы игроки видели важного человека, чтобы мы могли вместе проводить время и вместе обедать. Я наслаждаюсь этим, он наслаждается этим".



"Я тот человек, который не видит призраков. Я уважаю прошлое и знаю, что он любит этот клуб. У нас хорошие отношения, и я знаю, что это его дом. Когда он хочет побывать здесь, побывать в раздевалке, увидеть тренировки игроков, то знает, что ему здесь более чем рады", — добавил Моуриньо.