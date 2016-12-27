"Ливерпуль" согласен отпустить Лукаса Лейву в "Интер"
"Ливерпуль" выразил готовность отпустить полузащитника Лукаса Лейву в аренду в "Интер" на вторую половину сезона.
29-летний бразилец является главным старожилом команды Юргена Клоппа, выступая за "красных" с 2007 года. Однако в этом сезоне Лукас сыграл только 11 матчей с учетом всех соревнований, включая лишь три старта в рамках Премьер-Лиги.
По информации The Guardian, "Ливерпуль" сообщил Лейве, что не будет стоять у того на пути, если Лукас захочет принять предложение из Италии.
Лукас является приоритетной трансферной целью "Интера" на январь для укрепления полузащиты, и прежде чем обратиться к альтернативным целям вроде Лассаны Диарра, Джона Оби Микела, Милана Баделя и Луиса Густаво, клуб Серии А желает получить ответ от Лейвы.
В данный момент клуб с "Сан Сиро" занимает седьмое место в Серии А. Форма "Интера" резко улучшилась после увольнения Франка Де Бура с поста главного тренера в начале ноября.
27.12.2016 10:00
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Последние комментарии:
А когда-то был лучшим в команде. Эх травмы-травмы
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Да полгода осталось, потерпите ска.
Люкас лючий
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дождались. но надо бы на его место кого-нть прикупить. канте или гейе было бы неплохо
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лучший опз эйпиэл
сердце и смех Ливерпуля. прощай анлаакиии
будем скучать по твоим топовым привозам(
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в прошлом лучший опорнег эйпиэл
не верю, что перейдет ска
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наконец-то блеа. за это вечерком можно и выпить
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Лол, еще бы не согласны были.
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усиливаются колбасные
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