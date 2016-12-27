"Ливерпуль" согласен отпустить Лукаса Лейву в "Интер"

Лукас Лейва "Ливерпуль" выразил готовность отпустить полузащитника Лукаса Лейву в аренду в "Интер" на вторую половину сезона.

29-летний бразилец является главным старожилом команды Юргена Клоппа, выступая за "красных" с 2007 года. Однако в этом сезоне Лукас сыграл только 11 матчей с учетом всех соревнований, включая лишь три старта в рамках Премьер-Лиги.

По информации The Guardian, "Ливерпуль" сообщил Лейве, что не будет стоять у того на пути, если Лукас захочет принять предложение из Италии.

Лукас является приоритетной трансферной целью "Интера" на январь для укрепления полузащиты, и прежде чем обратиться к альтернативным целям вроде Лассаны Диарра, Джона Оби Микела, Милана Баделя и Луиса Густаво, клуб Серии А желает получить ответ от Лейвы.

В данный момент клуб с "Сан Сиро" занимает седьмое место в Серии А. Форма "Интера" резко улучшилась после увольнения Франка Де Бура с поста главного тренера в начале ноября.


Метки Интер, Лейва, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2016 10:00

Количество просмотров Просмотров: 533

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. aisss 27.12.2016 10:52 # aisss
    А когда-то был лучшим в команде. Эх травмы-травмы

    (ответить)

  2. el-pistalero 27.12.2016 10:45 # el-pistalero
    Да полгода осталось, потерпите ска.
    Люкас лючий

    (ответить)

  3. liverfun 27.12.2016 10:23 # liverfun
    дождались. но надо бы на его место кого-нть прикупить. канте или гейе было бы неплохо

    (ответить)

  4. chuckie-lfc 27.12.2016 10:13 # chuckie-lfc
    лучший опз эйпиэл

    сердце и смех Ливерпуля. прощай анлаакиии

    будем скучать по твоим топовым привозам(

    (ответить)

  5. electric 27.12.2016 10:09 # electric
    в прошлом лучший опорнег эйпиэл
    не верю, что перейдет ска

    (ответить)

  6. mane 27.12.2016 10:05 # mane
    наконец-то блеа. за это вечерком можно и выпить

    (ответить)

  7. dragonishka 27.12.2016 10:04 # dragonishka
    Лол, еще бы не согласны были.

    (ответить)

  8. ocean 27.12.2016 10:02 # ocean
    усиливаются колбасные

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: