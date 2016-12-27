"Ливерпуль" согласен отпустить Лукаса Лейву в "Интер"

"Ливерпуль" выразил готовность отпустить полузащитника Лукаса Лейву в аренду в "Интер" на вторую половину сезона.

29-летний бразилец является главным старожилом команды Юргена Клоппа, выступая за "красных" с 2007 года. Однако в этом сезоне Лукас сыграл только 11 матчей с учетом всех соревнований, включая лишь три старта в рамках Премьер-Лиги.



По информации The Guardian, "Ливерпуль" сообщил Лейве, что не будет стоять у того на пути, если Лукас захочет принять предложение из Италии.



Лукас является приоритетной трансферной целью "Интера" на январь для укрепления полузащиты, и прежде чем обратиться к альтернативным целям вроде Лассаны Диарра, Джона Оби Микела, Милана Баделя и Луиса Густаво, клуб Серии А желает получить ответ от Лейвы.



В данный момент клуб с "Сан Сиро" занимает седьмое место в Серии А. Форма "Интера" резко улучшилась после увольнения Франка Де Бура с поста главного тренера в начале ноября.