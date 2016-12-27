Ибрагимович близок к продлению контракта с "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что клуб близок к продлению контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем на следующий сезон.

В победном для "красных дьяволов" матче против "Сандерленда" на Boxing Day (3:1) Ибрагимович в очередной раз продемонстрировал свою важность для команды, отметившись голом и двумя результативными передачами. Таким образом, Златан входит в тройку лучших бомбардиров этого сезона Премьер-Лиги, отличившись уже 12 раз.



И хотя шведу уже 35 лет, Моуриньо совершенно не желает думать о расставании с ним. Как признается Жозе, Златан входит в его планы на следующий сезон.



"Когда он решил отправиться в клуб с ожиданиями уровня "Манчестер Юнайтед", в самую сложную лигу мира для нападающего, то сделал это, потому что был уверен, что ему это по силам".



"Поэтому когда мы вышли на контакт с ним, он сказал: "Да, я хочу этого". Я был уверен, что он обязательно проявит себя в Премьер-Лиге и не покинет Премьер-Лигу, провалившись. Ни при каких обстоятельствах".



"Когда такой парень решил приехать сюда, я был абсолютно уверен, что он готов к этому — и он готов больше, чем на один сезон. Он будет здесь снова".



"Нет, мы еще не продлили с ним контракт, но контракт продлен у него в голове, продлен в моих решениях, в решениях владельцев и руководства, так что это не проблема", — цитирует Моуриньо talkSPORT.