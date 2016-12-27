Ибрагимович близок к продлению контракта с "Юнайтед"

Златан Ибрагимович Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что клуб близок к продлению контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем на следующий сезон.

В победном для "красных дьяволов" матче против "Сандерленда" на Boxing Day (3:1) Ибрагимович в очередной раз продемонстрировал свою важность для команды, отметившись голом и двумя результативными передачами. Таким образом, Златан входит в тройку лучших бомбардиров этого сезона Премьер-Лиги, отличившись уже 12 раз.

И хотя шведу уже 35 лет, Моуриньо совершенно не желает думать о расставании с ним. Как признается Жозе, Златан входит в его планы на следующий сезон.

"Когда он решил отправиться в клуб с ожиданиями уровня "Манчестер Юнайтед", в самую сложную лигу мира для нападающего, то сделал это, потому что был уверен, что ему это по силам".

"Поэтому когда мы вышли на контакт с ним, он сказал: "Да, я хочу этого". Я был уверен, что он обязательно проявит себя в Премьер-Лиге и не покинет Премьер-Лигу, провалившись. Ни при каких обстоятельствах".

"Когда такой парень решил приехать сюда, я был абсолютно уверен, что он готов к этому — и он готов больше, чем на один сезон. Он будет здесь снова".

"Нет, мы еще не продлили с ним контракт, но контракт продлен у него в голове, продлен в моих решениях, в решениях владельцев и руководства, так что это не проблема", — цитирует Моуриньо talkSPORT.


Метки Ибрагимович, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2016 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2006

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Последние комментарии:




  1. yamateh 27.12.2016 11:02 # yamateh
    http://fapl.ru/posts/52125/?c=1#c6219544

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  2. karnivool 27.12.2016 10:51 # karnivool
    славно вчера Челси поводил по губам всем своим хейтерам!

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  3. el-pistalero 27.12.2016 10:51 # el-pistalero
    Кстати спасибо поцики вчера послушался вас и поставил Ибру в ЫЫ кэпом

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  4. el-pistalero 27.12.2016 10:49 # el-pistalero
    Сегодня против своего резерва играем.
    Джонсон, Адам, Аллен и Кроуч. Изи гейм для Джана и Хендо

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  5. bezon 27.12.2016 10:19 # bezon
    А меня Ислам зовут.

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  6. mane 27.12.2016 10:14 # mane
    Златан топовая путана. Реалу только не успел полимонить

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  7. don-antonio 27.12.2016 09:58 # don-antonio
    Изи 1ое место. Пздц самый унылый сезон в плане борьбы за чемпик..

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  8. stepan-jam-boss 27.12.2016 09:58 # stepan-jam-boss
    50 голов за 2016 год. Обязательно продлевать этого топаря.

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  9. liverfun 27.12.2016 09:54 # liverfun
    сук, черданцев сегодня ливерпуль комментит. за что?

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  10. udaff 27.12.2016 09:53 # udaff
    Крутой дядька Златан! Вроде пешеходит, но при этом польза команде весьма ощутимая.

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  11. amar 27.12.2016 09:38 # amar
    Челси дома обыгрывает Стоук, потом на выезде петухов, дальше никакущий Лестер и будет готов новый рекорд по продолжительности побед в АПЛ. Не благодарите

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  12. warham 27.12.2016 09:37 # warham
    Сегодня приснился страшный сон, типа я подхожу к зеркалу и вижу ебало Косты. Епать я пересрал.

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  13. forester 27.12.2016 09:37 # forester
    jokerz, я таких как ты, я таких как ты, НА ПОДТЕРАНЫХ КОЛЕНЯХ ЛОМАЛ И САЖАЛ. Под плинтус опускал.

    Ты сyкa какой образ жизни ведешь вообще?
    Я тебе отвечаю ты нечисть. В тебе нет ни капли мужского.

    Ты знаешь, jokerz, в поле где ты мышей ловил, я всех кошек передушил.
    Ты неправильной жизнью живешь, ты считаешь ты троллишь тут? Мол кто-то кого-то обоссал? Ты не видел никогда в реальной жизни как обоссывают рот.

    Поверь мне, ничего общего у троллинга и обоссыванием рта нет и быть не может.

    Моуринью вот обоссывали, поэтому он ушел из Челси. А Ферги крепкий, долго держался. Ну это как пример, понимаешь же.

    Ты пацан еще, я таких как ты за сигаретами посылаю)))

    Ух blya че я с тобой сделаю..только попадись мне, каждому по сосочке дам, каждому по сосочке из твоей петушиной обоймы.

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  14. moneymaker 27.12.2016 09:32 # moneymaker
    Ноулайфер - подвид, возникающий при нарушении развития головного мозга и характеризующийся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки начинают проявляться в возрасте до трёх лет[2].

    Причины ноулайферов тесно связаны с генами, влияющими на созревание синаптических связей в головном мозге, однако генетика заболевания сложна, и в настоящий момент не ясно, что больше влияет на возникновение расстройств ноулайферов: взаимодействие множества генов либо редко возникающие мутации[4]. В редких случаях обнаруживается устойчивая ассоциация болезни с воздействием веществ, вызывающих врождённые дефекты[5].

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  15. slavik92 27.12.2016 09:28 # slavik92
    если возьмет золотую бутсу по итогам сезона, то апл офишиали обоссана.
    и все эти приколы типа в англии сложнее забивать пустой звук.

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  16. moneymaker 27.12.2016 09:26 # moneymaker
    Сейчас бы покукарекать на фапле и ждать проеба колбасятин

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  17. sellman 27.12.2016 09:23 # sellman
    Сейчас бы поставить хату на ничью или проёб Челси и на уверенную победу Арсенала и кукарекать, что экспресс железный!

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  18. forester 27.12.2016 09:23 # forester
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моуриньо четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 6-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.

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  19. dragonishka 27.12.2016 09:22 # dragonishka
    Эх, пришел бы лет на 5 раньше.

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  20. reddevil13 27.12.2016 09:20 # reddevil13
    просто лучий

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