Ибрагимович близок к продлению контракта с "Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что клуб близок к продлению контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем на следующий сезон.
В победном для "красных дьяволов" матче против "Сандерленда" на Boxing Day (3:1) Ибрагимович в очередной раз продемонстрировал свою важность для команды, отметившись голом и двумя результативными передачами. Таким образом, Златан входит в тройку лучших бомбардиров этого сезона Премьер-Лиги, отличившись уже 12 раз.
И хотя шведу уже 35 лет, Моуриньо совершенно не желает думать о расставании с ним. Как признается Жозе, Златан входит в его планы на следующий сезон.
"Когда он решил отправиться в клуб с ожиданиями уровня "Манчестер Юнайтед", в самую сложную лигу мира для нападающего, то сделал это, потому что был уверен, что ему это по силам".
"Поэтому когда мы вышли на контакт с ним, он сказал: "Да, я хочу этого". Я был уверен, что он обязательно проявит себя в Премьер-Лиге и не покинет Премьер-Лигу, провалившись. Ни при каких обстоятельствах".
"Когда такой парень решил приехать сюда, я был абсолютно уверен, что он готов к этому — и он готов больше, чем на один сезон. Он будет здесь снова".
"Нет, мы еще не продлили с ним контракт, но контракт продлен у него в голове, продлен в моих решениях, в решениях владельцев и руководства, так что это не проблема", — цитирует Моуриньо talkSPORT.
27.12.2016 09:00
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славно вчера Челси поводил по губам всем своим хейтерам!
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Кстати спасибо поцики вчера послушался вас и поставил Ибру в ЫЫ кэпом
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Сегодня против своего резерва играем.
Джонсон, Адам, Аллен и Кроуч. Изи гейм для Джана и Хендо
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А меня Ислам зовут.
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Златан топовая путана. Реалу только не успел полимонить
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Изи 1ое место. Пздц самый унылый сезон в плане борьбы за чемпик..
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50 голов за 2016 год. Обязательно продлевать этого топаря.
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сук, черданцев сегодня ливерпуль комментит. за что?
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Крутой дядька Златан! Вроде пешеходит, но при этом польза команде весьма ощутимая.
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Челси дома обыгрывает Стоук, потом на выезде петухов, дальше никакущий Лестер и будет готов новый рекорд по продолжительности побед в АПЛ. Не благодарите
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Сегодня приснился страшный сон, типа я подхожу к зеркалу и вижу ебало Косты. Епать я пересрал.
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jokerz, я таких как ты, я таких как ты, НА ПОДТЕРАНЫХ КОЛЕНЯХ ЛОМАЛ И САЖАЛ. Под плинтус опускал.
Ты сyкa какой образ жизни ведешь вообще?
Я тебе отвечаю ты нечисть. В тебе нет ни капли мужского.
Ты знаешь, jokerz, в поле где ты мышей ловил, я всех кошек передушил.
Ты неправильной жизнью живешь, ты считаешь ты троллишь тут? Мол кто-то кого-то обоссал? Ты не видел никогда в реальной жизни как обоссывают рот.
Поверь мне, ничего общего у троллинга и обоссыванием рта нет и быть не может.
Моуринью вот обоссывали, поэтому он ушел из Челси. А Ферги крепкий, долго держался. Ну это как пример, понимаешь же.
Ты пацан еще, я таких как ты за сигаретами посылаю)))
Ух blya че я с тобой сделаю..только попадись мне, каждому по сосочке дам, каждому по сосочке из твоей петушиной обоймы.
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Ноулайфер - подвид, возникающий при нарушении развития головного мозга и характеризующийся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки начинают проявляться в возрасте до трёх лет[2].
Причины ноулайферов тесно связаны с генами, влияющими на созревание синаптических связей в головном мозге, однако генетика заболевания сложна, и в настоящий момент не ясно, что больше влияет на возникновение расстройств ноулайферов: взаимодействие множества генов либо редко возникающие мутации[4]. В редких случаях обнаруживается устойчивая ассоциация болезни с воздействием веществ, вызывающих врождённые дефекты[5].
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если возьмет золотую бутсу по итогам сезона, то апл офишиали обоссана.
и все эти приколы типа в англии сложнее забивать пустой звук.
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Сейчас бы покукарекать на фапле и ждать проеба колбасятин
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Сейчас бы поставить хату на ничью или проёб Челси и на уверенную победу Арсенала и кукарекать, что экспресс железный!
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моуриньо четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 6-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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Эх, пришел бы лет на 5 раньше.
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просто лучий
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