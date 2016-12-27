Пьюлис считает, что "Челси" придется покупать в январе, чтобы не быть настигнутым "Арсеналом"

Тони Пьюлис Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис выразил мнение, что уверенно лидирующему в Премьер-Лиге "Челси" придется покупать в январе, чтобы не быть настигнутым "Арсеналом".

Накануне команда Пьюлиса показала практически образцовую игру в обороне на "Эмирейтс", но все равно капитулировала перед настойчивым соперником, победу которому принес единственный гол Оливье Жиру на 86-й минуте.

Таким образом, "канониры" остались в девяти очках позади "Челси", но Пьюлис считает, что ослабленный травмами "Арсенал" имеет более классный подбор игроков, нежели лидер, который практически все свои матчи играет сильнейшим составом.

"Если вы посмотрите на игроков, которые не играли, которых не было в заявке сегодня, а затем посмотрите на то же самое в "Челси", то думаю, "Арсенал" определенно обладает более сильным составом".

"Поэтому они ("Арсенал") обладают более высоким запасом прочности, чтобы пробиться к вершине, и будет интересно посмотреть, как поступит "Челси".

"Думаю, "Челси" будет тратить. Думаю, их тренер посмотрит, чем обладает, и будет инвестировать. Так что это будет интересное окно для четырех-пяти первых клубов", — цитирует Пьюлиса Daily Mail.


Метки Арсенал, Вест Бромвич, Премьер-Лига, Пьюлис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2016 08:00

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  1. olzhas123 27.12.2016 08:46 # olzhas123
    Фарм клубу "Витесса" пока везет, но с одним нападающим чемпионат не выигрывают!

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  2. dautov 27.12.2016 08:44 # dautov
    соберет счс...))))))))

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  3. arsenverim 27.12.2016 08:36 # arsenverim
    Поджег фитиль у ануса пенсов))

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  4. iroquez 27.12.2016 08:22 # iroquez
    Профилактика маразма не пустой звук все же.

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  5. sellman 27.12.2016 08:11 # sellman
    9 очков отрыва, последняя игра без двух лидеров и разгром!
    И кого он ставит в конкуренты, Арсенал, который обладает более высоким запасом прочности??!
    Педики вчера катали чуть ли не на максималках, с их 80% владения мячом и забили ели 1 мяч, в то время как синие, в энергосберегающем режиме отдают мяч и выигрывают в тот же 1 мяч.

    Здесь класс тренера играет роль.

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  6. viterok 27.12.2016 08:08 # viterok
    АрсеНАЛовцы сцут сидя.

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