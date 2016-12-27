Пьюлис считает, что "Челси" придется покупать в январе, чтобы не быть настигнутым "Арсеналом"
Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис выразил мнение, что уверенно лидирующему в Премьер-Лиге "Челси" придется покупать в январе, чтобы не быть настигнутым "Арсеналом".
Накануне команда Пьюлиса показала практически образцовую игру в обороне на "Эмирейтс", но все равно капитулировала перед настойчивым соперником, победу которому принес единственный гол Оливье Жиру на 86-й минуте.
Таким образом, "канониры" остались в девяти очках позади "Челси", но Пьюлис считает, что ослабленный травмами "Арсенал" имеет более классный подбор игроков, нежели лидер, который практически все свои матчи играет сильнейшим составом.
"Если вы посмотрите на игроков, которые не играли, которых не было в заявке сегодня, а затем посмотрите на то же самое в "Челси", то думаю, "Арсенал" определенно обладает более сильным составом".
"Поэтому они ("Арсенал") обладают более высоким запасом прочности, чтобы пробиться к вершине, и будет интересно посмотреть, как поступит "Челси".
"Думаю, "Челси" будет тратить. Думаю, их тренер посмотрит, чем обладает, и будет инвестировать. Так что это будет интересное окно для четырех-пяти первых клубов", — цитирует Пьюлиса Daily Mail.
27.12.2016 08:00
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Фарм клубу "Витесса" пока везет, но с одним нападающим чемпионат не выигрывают!
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соберет счс...))))))))
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Поджег фитиль у ануса пенсов))
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Профилактика маразма не пустой звук все же.
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9 очков отрыва, последняя игра без двух лидеров и разгром!
И кого он ставит в конкуренты, Арсенал, который обладает более высоким запасом прочности??!
Педики вчера катали чуть ли не на максималках, с их 80% владения мячом и забили ели 1 мяч, в то время как синие, в энергосберегающем режиме отдают мяч и выигрывают в тот же 1 мяч.
Здесь класс тренера играет роль.
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АрсеНАЛовцы сцут сидя.
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