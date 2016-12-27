Гвардиола считает, что у "Сити" нет права на ошибку
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что непрекращающаяся победная серия "Челси" лишает его собственную команду права на ошибку.
На Boxing Day "Челси" одержал свою 12-ю кряду победу в Премьер-Лиге, что является новым рекордом клуба со "Стэмфорд Бридж". Если бы в этот день "горожане" потерпели поражение от "Халла", то отстали бы уже на 10 очков от лидера.
К счастью для Гвардиолы, его коллектив справился с аутсайдером и отпраздновал победу со счетом 0:3, поднявшись на второе место в таблице. Испанский специалист считает, что на данном отрезке "Сити" не может позволить себе терять очки.
"Иногда в рамках тура ты играешь до "Челси", иногда после — но это не имеет значения, когда одна команда одерживает 12 побед подряд. Для нас каждый матч подобен финалу, если мы хотим оказаться на вершине к концу сезона".
"Однажды "Ливерпуль" уже был близок к титулу, потому что играл один матч в неделю. В прошлом сезоне с "Лестером" было то же самое. Сейчас раз в неделю играют "Челси" и "Ливерпуль". Мы уже сыграли на семь матчей больше, чем они, и то были важные матчи вроде матчей в Лиге Чемпионов. Поэтому нам будет тяжело".
"Однако футбол непредсказуем. Мы должны сделать абсолютно все, чтобы оказаться на вершине. Если ты во что-то веришь, то иногда можешь этого добиться. Что нам остается, так это побеждать в каждом матче, анализировать и смотреть, достаточно ли этого", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
27.12.2016 07:00
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Последние комментарии:
Осечка пенсов близка . Спад неминуем . Все интересное только начинается
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7 очков это не отрыв, особенно в АПЛ. В ближайшую неделю еще 2 матча, преимущество может растаять на глазах.
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Пеп ты жалок..
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