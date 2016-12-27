Гвардиола считает, что у "Сити" нет права на ошибку

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что непрекращающаяся победная серия "Челси" лишает его собственную команду права на ошибку.

На Boxing Day "Челси" одержал свою 12-ю кряду победу в Премьер-Лиге, что является новым рекордом клуба со "Стэмфорд Бридж". Если бы в этот день "горожане" потерпели поражение от "Халла", то отстали бы уже на 10 очков от лидера.

К счастью для Гвардиолы, его коллектив справился с аутсайдером и отпраздновал победу со счетом 0:3, поднявшись на второе место в таблице. Испанский специалист считает, что на данном отрезке "Сити" не может позволить себе терять очки.

"Иногда в рамках тура ты играешь до "Челси", иногда после — но это не имеет значения, когда одна команда одерживает 12 побед подряд. Для нас каждый матч подобен финалу, если мы хотим оказаться на вершине к концу сезона".

"Однажды "Ливерпуль" уже был близок к титулу, потому что играл один матч в неделю. В прошлом сезоне с "Лестером" было то же самое. Сейчас раз в неделю играют "Челси" и "Ливерпуль". Мы уже сыграли на семь матчей больше, чем они, и то были важные матчи вроде матчей в Лиге Чемпионов. Поэтому нам будет тяжело".

"Однако футбол непредсказуем. Мы должны сделать абсолютно все, чтобы оказаться на вершине. Если ты во что-то веришь, то иногда можешь этого добиться. Что нам остается, так это побеждать в каждом матче, анализировать и смотреть, достаточно ли этого", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2016 07:00

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  1. halamadrid94 27.12.2016 07:56 # halamadrid94
    Осечка пенсов близка . Спад неминуем . Все интересное только начинается

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  2. johnny1905 27.12.2016 07:08 # johnny1905
    7 очков это не отрыв, особенно в АПЛ. В ближайшую неделю еще 2 матча, преимущество может растаять на глазах.

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  3. albakhan 27.12.2016 07:07 # albakhan
    Пеп ты жалок..

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