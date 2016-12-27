Почеттино не нужен Шнайдерлен, но может понадобиться Заха

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино исключил появление на "Уайт Харт Лэйн" полузащитника "Манчестер Юнайтед" Моргана Шнайдерлена. Одновременно аргентинец намекнул на интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфрида Заха.

Несколько лет назад Шнайдерлен блестяще выступал под руководством Почеттино в "Саутгемптоне". С тех пор Моргана регулярно сватают в лондонский клуб, но по словам Маурисио совершенно зря: "шпоры" никогда не рассматривали его кандидатуру.



"Это всего лишь слухи и домыслы. Мы никогда не интересовались Морганом и никогда не делали предложение его клубу или ему самому", - приводит слова Почеттино ESPN.



Одновременно с этим Маурисио намекнул, что в январе "Тоттенхэм" попробует заполучить вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заха. Почеттино остро нуждается в скоростных игроках и собирается компенсировать этот недостаток посреди сезона.



"Я не хочу говорить об игроках из других клубов. Да, мне нравятся хорошие футболисты, а Заха определенно один из них. Но мне не нравится, что вы делаете упор на конкретные имена", - добавил Маурисио.