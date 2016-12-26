Мхитарян: "Мой лучший гол"
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян назвал свой результативный удар в матче против "Сандерленда" лучшим голов в своей карьере.
"Удар скорпиона" в исполнении 27-летнего армянина стал настоящим украшением матча, завершившегося убедительной победой "красных дьяволов" со счетом 3:1. Как признается Генрих, в этом эпизоде он не играл на публику, а просто не видел другой возможности пробить по мячу.
"Это лучший гол, что я когда-либо забивал. Я в большим восторге. Я ожидал, что мяч полетит передо мной, но уже сам оказался перед ним. Мяч остался позади меня, и мне не оставалось ничего другого, кроме как пробить пяткой. Я сделал это и попал", — цитирует Мхитаряна The Telegraph.
Рулевой "Юнайтед" Жозе Моуриньо также прокомментировал зрелищный гол Мхитаряна, который в этом матче вернулся на поле после травмы после двух недель отсутствия.
"Я должен еще раз посмотреть его гол по телевизору. Но это выглядело феноменально, и я думаю, что люди на трибуне за воротами пришли в настоящий восторг".
"Это был отличный момент для него, и одновременно важный момент, ведь он был на подъеме, когда случилась травма. Он пропустил два матча и сейчас вернулся. Не просто вернулся, и не просто забил гол, а также показал качественную игру, чему я, конечно же, рад", — приводит слова Моуриньо Manchester Evening News.
26.12.2016 23:10
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Последние комментарии:
все равно ему до лалланы как до луны
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#7 забрать у Мэмфиса и вручить Генриху, срочно
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Топарь. Доказывает это в очередной раз.
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пиндосов тут набежало обосрать самый лучший гол (хоть и с офсайда). завидно. шото больше ни у кого так ноги не заплетаются.
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топовый голешник.
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топарик жуткий
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Хотел нырнуть на липовую пенку, но заплёлся в своих кривых лапах. Не будь этого недоразумения, Борини закатил бы больше, но понял, что судейка ряженый и как не старайся, взять очки не удастся - с чучел скамо6лядинских и одной баночки хватит.
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Бобби Чарлтон: "Ни я, ни даже, Джордж Бест, никогда бы не смогли повторить то же чудо, что сделал Генрих сегодня. Но я горд тем, что еще не в конец ослеп и смог на старость своих лет увидеть нечто подобное". - заявила легенда с деревушной части Манчестера.
Нонейм сечет.
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Лол, споткнулся и случайно закатил мяч в ворота с метрового офсайда = лучший гол
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