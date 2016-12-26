Мхитарян: "Мой лучший гол"

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян назвал свой результативный удар в матче против "Сандерленда" лучшим голов в своей карьере.

"Удар скорпиона" в исполнении 27-летнего армянина стал настоящим украшением матча, завершившегося убедительной победой "красных дьяволов" со счетом 3:1. Как признается Генрих, в этом эпизоде он не играл на публику, а просто не видел другой возможности пробить по мячу.



"Это лучший гол, что я когда-либо забивал. Я в большим восторге. Я ожидал, что мяч полетит передо мной, но уже сам оказался перед ним. Мяч остался позади меня, и мне не оставалось ничего другого, кроме как пробить пяткой. Я сделал это и попал", — цитирует Мхитаряна The Telegraph.



Рулевой "Юнайтед" Жозе Моуриньо также прокомментировал зрелищный гол Мхитаряна, который в этом матче вернулся на поле после травмы после двух недель отсутствия.



"Я должен еще раз посмотреть его гол по телевизору. Но это выглядело феноменально, и я думаю, что люди на трибуне за воротами пришли в настоящий восторг".



"Это был отличный момент для него, и одновременно важный момент, ведь он был на подъеме, когда случилась травма. Он пропустил два матча и сейчас вернулся. Не просто вернулся, и не просто забил гол, а также показал качественную игру, чему я, конечно же, рад", — приводит слова Моуриньо Manchester Evening News.



