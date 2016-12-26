Мхитарян: "Мой лучший гол"

Генрих Мхитарян Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян назвал свой результативный удар в матче против "Сандерленда" лучшим голов в своей карьере.

"Удар скорпиона" в исполнении 27-летнего армянина стал настоящим украшением матча, завершившегося убедительной победой "красных дьяволов" со счетом 3:1. Как признается Генрих, в этом эпизоде он не играл на публику, а просто не видел другой возможности пробить по мячу.

"Это лучший гол, что я когда-либо забивал. Я в большим восторге. Я ожидал, что мяч полетит передо мной, но уже сам оказался перед ним. Мяч остался позади меня, и мне не оставалось ничего другого, кроме как пробить пяткой. Я сделал это и попал", — цитирует Мхитаряна The Telegraph.

Рулевой "Юнайтед" Жозе Моуриньо также прокомментировал зрелищный гол Мхитаряна, который в этом матче вернулся на поле после травмы после двух недель отсутствия.

"Я должен еще раз посмотреть его гол по телевизору. Но это выглядело феноменально, и я думаю, что люди на трибуне за воротами пришли в настоящий восторг".

"Это был отличный момент для него, и одновременно важный момент, ведь он был на подъеме, когда случилась травма. Он пропустил два матча и сейчас вернулся. Не просто вернулся, и не просто забил гол, а также показал качественную игру, чему я, конечно же, рад", — приводит слова Моуриньо Manchester Evening News.


Метки видео, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Мхитарян, Премьер-Лига, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2016 23:10

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Последние комментарии:




  1. kumis-ispaketov 27.12.2016 00:43 # kumis-ispaketov
    все равно ему до лалланы как до луны

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  2. mancunia-planet 27.12.2016 00:20 # mancunia-planet
    #7 забрать у Мэмфиса и вручить Генриху, срочно

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  3. mancunium1878 27.12.2016 00:07 # mancunium1878
    Топарь. Доказывает это в очередной раз.

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  4. manutd-20champ 26.12.2016 23:59 # manutd-20champ
    пиндосов тут набежало обосрать самый лучший гол (хоть и с офсайда). завидно. шото больше ни у кого так ноги не заплетаются.

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  5. mdfjvnlabngmlas 26.12.2016 23:46 # mdfjvnlabngmlas
    топовый голешник.

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  6. karandash 26.12.2016 23:35 # karandash
    топарик жуткий

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  7. stevens 26.12.2016 23:26 # stevens
    Хотел нырнуть на липовую пенку, но заплёлся в своих кривых лапах. Не будь этого недоразумения, Борини закатил бы больше, но понял, что судейка ряженый и как не старайся, взять очки не удастся - с чучел скамо6лядинских и одной баночки хватит.

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  8. gerrard08 26.12.2016 23:26 # gerrard08
    Бобби Чарлтон: "Ни я, ни даже, Джордж Бест, никогда бы не смогли повторить то же чудо, что сделал Генрих сегодня. Но я горд тем, что еще не в конец ослеп и смог на старость своих лет увидеть нечто подобное". - заявила легенда с деревушной части Манчестера.

    Нонейм сечет.

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  9. ben-arfa 26.12.2016 23:15 # ben-arfa
    Лол, споткнулся и случайно закатил мяч в ворота с метрового офсайда = лучший гол

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