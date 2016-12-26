Венгер похвалил "бойца" Жиру

Оливье Жиру Тренер "Арсенала" Арсен Венгер похвалил своего нападающего Оливье Жиру, который принес команде три очка в домашнем матче против "Вест Бромвича".

Подарком для Жиру на Рождество стал его первый выход в стартовом составе "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиги. Оливье сполна отблагодарил своего тренера за доверие и забил единственный гол в матче против соперника, демонстрировавшего близкую к идеальной игру в обороне.

После победы 1:0 Венгер похвалил 30-летнего француза и отметил, что тот не растерял форму и мотивацию во время пребывания на лавке.

Против такой очень хорошо организованной команды, как "Вест Бромвич", нужно быть терпеливым — в этой лиге никому не даются легко победы против них. Мы помногу владели мячом и доминировали, но нам требовалось нечто особенное от Оливье".

"Он боец и обладает великолепным настроем. Он расстроен от того, что не всегда играет, но я думаю, между нами честные отношения. Я очень его уважаю, и несмотря на отсутствие регулярной игровой практики, он сохраняет высокий уровень мотивации".

"Часть профессии игрока состоит в том, чтобы всегда быть готовым. Есть игроки, которые всегда готовы, а есть игроки, которые лишь сочувствуют себе и этим только оправдывают твое решение не использовать их. Оливье из числа бойцов, которые всегда готовы", — цитирует Венгера Daily Mirror.


Метки Арсенал, Венгер, Жиру

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2016 23:00

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  1. manutd-20champ 27.12.2016 00:02 # manutd-20champ
    Пьюлис: "У "Арсенала" сильнее команда, чем у "Челси". обосрал челсецо...

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  2. mata-hazard 26.12.2016 23:07 # mata-hazard
    Сначала прочитал "Венгер похвалил ЯЙЦА Жиру"

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  3. farot 26.12.2016 23:02 # farot
    здоровья

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  4. role-playin 26.12.2016 23:01 # role-playin
    Есть игроки, которые всегда готовы, а есть игроки, которые лишь сочувствуют себе и этим только оправдывают твое решение не использовать их.

    Гг.

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