Венгер похвалил "бойца" Жиру

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер похвалил своего нападающего Оливье Жиру, который принес команде три очка в домашнем матче против "Вест Бромвича".

Подарком для Жиру на Рождество стал его первый выход в стартовом составе "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиги. Оливье сполна отблагодарил своего тренера за доверие и забил единственный гол в матче против соперника, демонстрировавшего близкую к идеальной игру в обороне.



После победы 1:0 Венгер похвалил 30-летнего француза и отметил, что тот не растерял форму и мотивацию во время пребывания на лавке.



Против такой очень хорошо организованной команды, как "Вест Бромвич", нужно быть терпеливым — в этой лиге никому не даются легко победы против них. Мы помногу владели мячом и доминировали, но нам требовалось нечто особенное от Оливье".



"Он боец и обладает великолепным настроем. Он расстроен от того, что не всегда играет, но я думаю, между нами честные отношения. Я очень его уважаю, и несмотря на отсутствие регулярной игровой практики, он сохраняет высокий уровень мотивации".



"Часть профессии игрока состоит в том, чтобы всегда быть готовым. Есть игроки, которые всегда готовы, а есть игроки, которые лишь сочувствуют себе и этим только оправдывают твое решение не использовать их. Оливье из числа бойцов, которые всегда готовы", — цитирует Венгера Daily Mirror.