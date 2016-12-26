Конте исключает уход Батшуайи из "Челси" в январе

Наставник "Челси" Антонио Конте заверил, что нападающий Мичи Батшуайи не покинет "Стэмфорд Бридж" в январе, несмотря на дефицит игрового времени.

Напомним, в матче на Boxing Day против "Борнмута" Конте не мог рассчитывать на дисквалифицированного Диего Косту. Казалось бы, это дает Батшуайи отличную возможность отметиться своим первым появлением в старте в рамках Премьер-Лиги.



Однако Конте решил по-своему и выпустил 23-летнего бельгийца, купленного летом у "Марселя" за 33 миллиона фунтов, лишь на четвертой компенсированной минуте. После победы 3:0 итальянский тренер счел нужным поддержать Мичи.



"Думаю, Мичи — по-настоящему хороший игрок, но и молодой игрок, который пытается адаптироваться к этой лиге. Я стараюсь поступать в интересах команды, но я уверен, что в будущем Мичи получит возможность показать свой талант".



"Сегодня я хотел дать ему шанс сыграть и получить очередные минуты. Это случилось лишь в концовке, но я думаю, мы с ним должны продолжать работать над собой каждый день. Он должен набрать свою лучшую форму, чтобы помочь нам выиграть эту лигу".



"Нет, я не позволю ему уйти в январе. Он новичок в "Челси", и если сейчас я отпущу его, то это будет означать поражение для клуба и для меня. Важно, чтобы он был сосредоточен на самосовершенствовании".



"Я хочу побеждать, и каждое свое решение принимаю, исходя из этого. Я должен принимать лучшее решение. Иногда оно бывает позитивным или негативным, но я стараюсь, чтобы каждый игрок был в своем лучшем состоянии", — цитирует Конте ESPN.



"Спасибо всем вам за непрекращающуюся поддержку", — написал сам Батшуайи в Твиттере после матча, снабдив свое сообщение несколькими ободряющими хэштегами.