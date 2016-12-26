"Манчестер Сити" разгромил "Халл"
В заключительном матче Boxing Day в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" разгромил "Халл" со счетом 0:3, хотя и не показал выдающегося футбола.
Стартовый состав "тигров" не изменился относительно минимального поражения от "Вест Хэма".
У "горожан" же произошли четыре перестановки после победы 2:1 над "Арсеналом". Свой шанс получили Джон Стоунс, Бакари Санья, Фернандиньо и Нолито.
Самым запоминающимся событием начальной стадии матча стала травма Стоунса, вместо которого уже на 18-й минуте вышел Александр Коларов. Что касается игры, то она была скучной и убаюкивающей. "Сити" слишком часто ошибался и был недостаточно агрессивен, иногда позволяя сопернику огрызаться — впрочем, ни у тех, ни у других ворот ничего опасного не происходило.
После перерыва игра слегка оживилась, и на 53-й минуте Кевин Де Брюйне с линии штрафной площади пробил в основание штанги. "Халл" ответил своим моментом, и после удара Майкла Доусона лишь Санья смог остановить мяч на линии ворот.
"Тигры" охотно приняли предложение соперника поиграть в открытый футбол. Игра смотрелась, и на 72-й минуте случился переломный момент, когда Эндрю Робертсон заплел ноги Рахима Стерлинга в штрафной. Яя Туре идеально исполнил назначенный пенальти — 0:1.
Хозяева пали духом после пропущенного гол и на 78-й минуте капитулировали еще раз. Де Брюйне сделал передачу на правый край вратарской, откуда Давид Сильва выполнил идеальный пас на подключение Келечи Ихеаначо, и тому лишь оставалось подставить ногу — 0:2.
А уже в компенсированное время отчаявшийся Кертис Дэвис отправил мяч в собственные ворота, неудачно подставив ногу под прострел Стерлинга — 0:3.
Учитывая катастрофические результаты "Халла" в последние недели, от "Сити" ждали более убедительной игры. Однако у "горожан" возникли огромные проблемы с созданием опасных моментов, и кто знает, как завершился бы матч, если бы не роковой фол Робертсона на Стерлинге.
"Халл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
26.12.2016 22:10
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Последние комментарии:
Говорят в Рашке какой государственный нефтемагнат рипнулся
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Если мотороллер КМС по спорту, то кто МС?
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пилять, угомоните кто-нить этого шымкентского анонира, пока он пинсоте до блеска не залимонил ))
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Златан папа мирового футбола
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Педро теперь с 5 желтыми в бан на след матч
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празднование Маура удивило,было заметно он этим хотел доказать и сказать миру что его зря списали,вот он Я,лучший,эти слова я увидел в его глазах,что тут скажешь,величайший тренер в истории футбола(:
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День середняков
Как прошли игры? Обзоры стоит смтореть?
У Ливера игра красивее, чем этих днищ вместе взятых.
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Хавбек "Лилля" Рио Мавуба вспомнил, как звёздный вингер "Челси" Эден Азар проводил свой последний матч в составе "догов".
"Мы обеспечили себе третье место, предстояло сыграть последний матч чемпионата против "Нанси". Азар хотел организовать вечеринку перед своим уходом, и мы решили пойти выпить. На следующее утро Эден всё ещё был пьян, а нас ждала игра. Парень вообще не спал, пил всю ночь, но оформил хет-трик за полчаса, сразу же в первом тайме. Тогда мы поняли, что он вырастет в большого футболиста" - цитирует Мавуба Get Football News France.
Бухой в погбецо да еще и не спал, а треху в матче положил. ТОП!!!
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ну какой же Челси хладнокровен,убивающая мощность,этот почерк и стиль живет в нас уже 10ый год,при норм тренере сразу выявляется присущий синий характер,эти контратаки,перепасы в штрафной,быстрая фланговая игра,ударный форвард,сильнейшая защита в лиге,не подыхающие опорники,Конте конечно откровенность,в конце матча он гнал Азара с Педро на прессинг,чтобы те не садились,при Мауре была закрытость и прагматизм,жесткие рамки для каждого игрока,минимум эмоции,а с Конте появилась азарт,тактические аспекты игры,высокий прессинг,Педро раскрылся,мне кажется что этот Челси уже никто не способен остановить,Конте свое не упустит (:
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обычно колбасу едят, а щера ее сосет
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26.12.2016 20:14 #
second005
Чемпионы на главной, этим всё сказано
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Источник: http://fapl.ru/posts/52143/
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обычно колбаса по воскресениям сосет.
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Да еп ты мать, эти тоже выиграли, чо за подстава?
Не получи я сень 3 зачета бамбило бы меня щас дико, канеш.
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иногда смотришь с каким дерьмовым материалом работает гвардиола - охуеваешь от его топовости.
вся команда сплошной биомусор, которые не соответствуют клубу, кроме агуэро, де брюйне, отаменди, фернандиньо, сильвы
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отскок. со"сити" слаб.
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Оxyeнный футбол от гениального гвардиолы. Уж преобразил сити так преобразил.
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браво самый бездарный вратарь в лиге, в каждом матче привозит. его удача, что защитники его фейлы исправляют иногда
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4тая команда идеально стоит. По фэн шую
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Стерлинг затащил... ну по ходу ещё 2 положили. Отскочили конеш, но на изичах Халл нагнули.
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Травма Стоунса так-то еще и усиление для ситей. Теперь ток один клоун в штрафной остался. Надеюсь ненадолго вылетел
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