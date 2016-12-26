В заключительном матче Boxing Day в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" разгромил "Халл" со счетом 0:3, хотя и не показал выдающегося футбола.

Стартовый состав "тигров" не изменился относительно минимального поражения от "Вест Хэма".



У "горожан" же произошли четыре перестановки после победы 2:1 над "Арсеналом". Свой шанс получили Джон Стоунс, Бакари Санья, Фернандиньо и Нолито.



Самым запоминающимся событием начальной стадии матча стала травма Стоунса, вместо которого уже на 18-й минуте вышел Александр Коларов. Что касается игры, то она была скучной и убаюкивающей. "Сити" слишком часто ошибался и был недостаточно агрессивен, иногда позволяя сопернику огрызаться — впрочем, ни у тех, ни у других ворот ничего опасного не происходило.



После перерыва игра слегка оживилась, и на 53-й минуте Кевин Де Брюйне с линии штрафной площади пробил в основание штанги. "Халл" ответил своим моментом, и после удара Майкла Доусона лишь Санья смог остановить мяч на линии ворот.



"Тигры" охотно приняли предложение соперника поиграть в открытый футбол. Игра смотрелась, и на 72-й минуте случился переломный момент, когда Эндрю Робертсон заплел ноги Рахима Стерлинга в штрафной. Яя Туре идеально исполнил назначенный пенальти — 0:1.



Хозяева пали духом после пропущенного гол и на 78-й минуте капитулировали еще раз. Де Брюйне сделал передачу на правый край вратарской, откуда Давид Сильва выполнил идеальный пас на подключение Келечи Ихеаначо, и тому лишь оставалось подставить ногу — 0:2.



А уже в компенсированное время отчаявшийся Кертис Дэвис отправил мяч в собственные ворота, неудачно подставив ногу под прострел Стерлинга — 0:3.



Учитывая катастрофические результаты "Халла" в последние недели, от "Сити" ждали более убедительной игры. Однако у "горожан" возникли огромные проблемы с созданием опасных моментов, и кто знает, как завершился бы матч, если бы не роковой фол Робертсона на Стерлинге.



"Халл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче