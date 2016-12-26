Моуриньо сообщил о травме Руни

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил отсутствие своего капитана Уэйна Руни в заявке на матч против "Сандерленда" травмой бедра.

В последние недели 31-летний Руни является редким гостем в стартовом составе "красных дьяволов". Накануне Boxing Day проблемы Уэйна лишь усугубились из-за полученной на тренировке травмы.



В результате Руни не принял участия в победном для "Юнайтед" матче против "Сандерленда" (3:1), и Моуриньо даже не ожидает, что Уэйн сможет сыграть против "Мидлсбро" 31 декабря.



"Если честно, я не думаю, что он сыграет в следующем матче. Я лишь надеюсь на это. Я бы хотел располагать им, такой игрок нужен тебе всегда, но у меня есть сомнения. Посмотрим на его состояние".



"Это странная мышца, большая мышца в окружении других. Ты можешь быть травмирован, но всегда равно хорошо двигаться. Он не чувствовал себя уверенно. Это не такая серьезная травма, но я сомневаюсь, что он будет в порядке через четыре дня".



"Это не проблема. Проблема для нас в том, что мы играем 31 числа и затем 2. Вот проблема для "Манчестер Юнайтед". Руни просто почувствовал дискомфорт вчера на тренировке, и мы согласились, что будет лучше всего, если сегодня он не сыграет", — цитирует Моуриньо официальный веб-сайт "Юнайтед".