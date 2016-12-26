Моуриньо сообщил о травме Руни

Уэйн Руни Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил отсутствие своего капитана Уэйна Руни в заявке на матч против "Сандерленда" травмой бедра.

В последние недели 31-летний Руни является редким гостем в стартовом составе "красных дьяволов". Накануне Boxing Day проблемы Уэйна лишь усугубились из-за полученной на тренировке травмы.

В результате Руни не принял участия в победном для "Юнайтед" матче против "Сандерленда" (3:1), и Моуриньо даже не ожидает, что Уэйн сможет сыграть против "Мидлсбро" 31 декабря.

"Если честно, я не думаю, что он сыграет в следующем матче. Я лишь надеюсь на это. Я бы хотел располагать им, такой игрок нужен тебе всегда, но у меня есть сомнения. Посмотрим на его состояние".

"Это странная мышца, большая мышца в окружении других. Ты можешь быть травмирован, но всегда равно хорошо двигаться. Он не чувствовал себя уверенно. Это не такая серьезная травма, но я сомневаюсь, что он будет в порядке через четыре дня".

"Это не проблема. Проблема для нас в том, что мы играем 31 числа и затем 2. Вот проблема для "Манчестер Юнайтед". Руни просто почувствовал дискомфорт вчера на тренировке, и мы согласились, что будет лучше всего, если сегодня он не сыграет", — цитирует Моуриньо официальный веб-сайт "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Руни, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2016 21:40

Количество просмотров Просмотров: 1194

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bushido 26.12.2016 21:45 # bushido
    Залечивать травму - в Китай. Их футбольная медицина далеко шагнула в последние годы. Прописано прикладывать к больной мышце 700к фунтов - 1 раз в неделю.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: