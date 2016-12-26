Жиру обеспечил "Арсеналу" три очка против "Вест Бромвича"

Оливье Жиру Нападающий Оливье Жиру отметил свое первое появление в старте "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги победным голом против "Вест Бромвича" — 1:0.

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в старте "канониров" получил Оливье Жиру, заменив Тео Уолкотта. Начо Монреаль был вытеснен на лавку Кираном Гиббсом.

У "дроздов" лишь выздоровевший Джонни Эванс заменил Йонаса Олссена.

В первом тайме "Арсенал" в четыре раза дольше держал мяч, чем соперник. Но, по разу пробив в створ, команды так и ушли на перерыв. "Вест Бромвич" демонстрировал отличную дисциплину при игре в обороне и просто не позволял хозяевам создавать опасные моменты.

Второй тайм "канониры" начали гораздо агрессивнее. Больше других выделялся Алексис Санчес, но голкипер Бен Фостер и каркас его ворот никак не позволяли чилийцу открыть счет.

Время истекало, но "Арсенал" не опускал руки и на 86-й минуте все-таки взломал насыщенную оборону "дроздов". Месут Озил навесил в штрафную, а Жиру нанес удар головой в "девятку" — 1:0.

Эта победа позволила "Арсеналу" отреагировать на два поражения кряду и остаться в девяти очках позади "Челси". Теперь "канониры" могут перевести дух, чтобы продолжить преследовать лидера.

"Арсенал" — "Вест Бромвич". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Бромвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2016 20:10

Количество просмотров Просмотров: 1517

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. reams 26.12.2016 20:27 # reams
    норм разибали ВБ,если бы не штанга, быть разгрому ))

    (ответить)

  2. chelsea1983 26.12.2016 20:19 # chelsea1983
    Кому 4 место оставили ? В этом году на третье замахиваетесь ))??

    (ответить)

  3. el-pistalero 26.12.2016 20:16 # el-pistalero
    Зае6ал Арсеноль отскакивать в коце почти каждый матч. Внегре знатно сосет всему судейскому корпусу.

    (ответить)

  4. farot 26.12.2016 20:15 # farot
    с победой

    (ответить)

  5. luckymen 26.12.2016 20:15 # luckymen
    омг арсанал еще и отскочил, вот же лахера, по другому и не умеют побеждать

    (ответить)

  6. second005 26.12.2016 20:14 # second005
    кому это Хавно нужно? Чемпионы на главной, этим всё сказано

    (ответить)

  7. rav-07 26.12.2016 20:14 # rav-07
    Жиру всё тащит и тащит венгера

    (ответить)

  8. terrann 26.12.2016 20:14 # terrann
    Давайте набьем тут посты гунерам.
    Жиру топ. Че ж не выпускать его в основе

    (ответить)

  9. luckymen 26.12.2016 20:13 # luckymen
    короли на главной

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: