Жиру обеспечил "Арсеналу" три очка против "Вест Бромвича"
Нападающий Оливье Жиру отметил свое первое появление в старте "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги победным голом против "Вест Бромвича" — 1:0.
Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в старте "канониров" получил Оливье Жиру, заменив Тео Уолкотта. Начо Монреаль был вытеснен на лавку Кираном Гиббсом.
У "дроздов" лишь выздоровевший Джонни Эванс заменил Йонаса Олссена.
В первом тайме "Арсенал" в четыре раза дольше держал мяч, чем соперник. Но, по разу пробив в створ, команды так и ушли на перерыв. "Вест Бромвич" демонстрировал отличную дисциплину при игре в обороне и просто не позволял хозяевам создавать опасные моменты.
Второй тайм "канониры" начали гораздо агрессивнее. Больше других выделялся Алексис Санчес, но голкипер Бен Фостер и каркас его ворот никак не позволяли чилийцу открыть счет.
Время истекало, но "Арсенал" не опускал руки и на 86-й минуте все-таки взломал насыщенную оборону "дроздов". Месут Озил навесил в штрафную, а Жиру нанес удар головой в "девятку" — 1:0.
Эта победа позволила "Арсеналу" отреагировать на два поражения кряду и остаться в девяти очках позади "Челси". Теперь "канониры" могут перевести дух, чтобы продолжить преследовать лидера.
"Арсенал" — "Вест Бромвич". Отчет о матче
26.12.2016 20:10
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Последние комментарии:
норм разибали ВБ,если бы не штанга, быть разгрому ))
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Кому 4 место оставили ? В этом году на третье замахиваетесь ))??
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Зае6ал Арсеноль отскакивать в коце почти каждый матч. Внегре знатно сосет всему судейскому корпусу.
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с победой
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омг арсанал еще и отскочил, вот же лахера, по другому и не умеют побеждать
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кому это Хавно нужно? Чемпионы на главной, этим всё сказано
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Жиру всё тащит и тащит венгера
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Давайте набьем тут посты гунерам.
Жиру топ. Че ж не выпускать его в основе
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короли на главной
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