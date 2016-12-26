Жиру обеспечил "Арсеналу" три очка против "Вест Бромвича"

Нападающий Оливье Жиру отметил свое первое появление в старте "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги победным голом против "Вест Бромвича" — 1:0.

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в старте "канониров" получил Оливье Жиру, заменив Тео Уолкотта. Начо Монреаль был вытеснен на лавку Кираном Гиббсом.



У "дроздов" лишь выздоровевший Джонни Эванс заменил Йонаса Олссена.



В первом тайме "Арсенал" в четыре раза дольше держал мяч, чем соперник. Но, по разу пробив в створ, команды так и ушли на перерыв. "Вест Бромвич" демонстрировал отличную дисциплину при игре в обороне и просто не позволял хозяевам создавать опасные моменты.



Второй тайм "канониры" начали гораздо агрессивнее. Больше других выделялся Алексис Санчес, но голкипер Бен Фостер и каркас его ворот никак не позволяли чилийцу открыть счет.



Время истекало, но "Арсенал" не опускал руки и на 86-й минуте все-таки взломал насыщенную оборону "дроздов". Месут Озил навесил в штрафную, а Жиру нанес удар головой в "девятку" — 1:0.



Эта победа позволила "Арсеналу" отреагировать на два поражения кряду и остаться в девяти очках позади "Челси". Теперь "канониры" могут перевести дух, чтобы продолжить преследовать лидера.



"Арсенал" — "Вест Бромвич". Отчет о матче