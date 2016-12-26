"Челси" выиграл 12-й матч Премьер-Лиги кряду
"Челси" словно не заметил потери двух ключевых игроков, разгромив "Борнмут" со счетом 3:0 и установив новый клубный рекорд из 12 побед кряду в Премьер-Лиге.
Дисквалифицированных Нголо Канте и Диего Косту в стартовом составе "синих" заменили Цеск Фабрегас и Педро.
Главный тренер "вишенок" Эдди Хау отреагировал на поражение от "Саутгемптона", выпустив Эндрю Сурмана, Дэна Гослинга и Брэда Смита вместо Натана Аке, Марка Пью и Каллума Уилсона.
Матч на "Стэмфорд Бридж" начался довольно неторопливо. "Челси" неплохо комбинировал и после пары точных ударов, наконец, открыл счет. Это случилось в середине первого тайма, когда Педро получил передачу от Фабрегаса на линии штрафной и при помощи рикошета забросил мяч в ворота — 1:0.
В дальнейшем "Борнмут" немало владел мячом, но серьезных угроз воротам Тибо Куртуа не возникало. А вскоре после возобновления игры во втором тайме Эден Азар заработал пенальти, нарвавшись на фол Саймона Фрэнсиса. Бельгиец лично реализовал назначенный стандарт — 2:0.
Гости не оставляли попыток размочить счет, однако Куртуа выручил свою команду в эпизоде с ударом Беника Афобе. А когда уже шло компенсированное время, Педро установил окончательный счет, вновь при помощи рикошета — 3:0.
"Челси" отпраздновал уверенную победу, 12-ю кряду в Премьер-Лиге, и продолжает уверенно лидировать в таблице. Не менее важно, что "синие" блестяще справились с потерей Нголо Канте и Диего Косты.
"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче
26.12.2016 20:05
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Последние комментарии:
Халл играет от души
Хотя сити дкмается выиграет все-таки
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браво такой статист при стандартах у своих ворот
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Кстати, Уриня реальная угроза для Конте, за звание тренера месяца! му выиграл уже 4 игры подряд а до сих пор болтается на 6-м месте.
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Защитник Георгий Джикия подписал контракт со «Спартаком», сообщает официальный сайт клуба.
должны чемпик забирать наконец. с кутеповым должны быть основными цз на чм18
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Не пойму за кой хрен нужно было убирать бабку и ставить лысого? Без Агу МС ну просто писдос какое дерьмо.
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Отаменди ска. Такой топарик.
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глянул гол Генриха. блеа молодец. но пидр скамовский все равно..
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мс ниочем, неужели гвардиола решил вполсилы катнуть тигров и поберечься к матчу на энфилде? вообще моментов у сити нет, давно такого не видел. и это против мертвейшего халла
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не стоит забывать, что на этом этапе прошлого сезона у Лгбтпуля была отрицательная разница мячей, инфа очень важная
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пенсы чемпики блеать. Конте > мурина. один и тот же состав по сути
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С Победой Банда!!!
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чет сити долго возится, я думал, халл совсем безнадежен
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норм Санчес нехотя Гюндогана затралил)
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Хау норм хоть не парковался в штрафной как ссаный мойес пулисом.
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что за гонево кстати насчёт рикошета в первом голе?сейчас спецом пересмотрел,вроде не было никакого рикошета.
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Нет Косты Канте,но все равно ипошат. Псы.
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Стеклянные Короли!
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Всех с победой! Изи три очка...едем дальше ...
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Челси показал что без лидеров может выигрывать, ливерка на такое не способна
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лысый совсем скатился со своей тики такой,сразу виден класс тренеров,Конте без Косты и Канте разгромил норм идущий Борнмут,а лысый без Агуэро не может забить ссаному Халлу (:
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