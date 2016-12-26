"Челси" выиграл 12-й матч Премьер-Лиги кряду

"Челси" словно не заметил потери двух ключевых игроков, разгромив "Борнмут" со счетом 3:0 и установив новый клубный рекорд из 12 побед кряду в Премьер-Лиге.

Дисквалифицированных Нголо Канте и Диего Косту в стартовом составе "синих" заменили Цеск Фабрегас и Педро.



Главный тренер "вишенок" Эдди Хау отреагировал на поражение от "Саутгемптона", выпустив Эндрю Сурмана, Дэна Гослинга и Брэда Смита вместо Натана Аке, Марка Пью и Каллума Уилсона.



Матч на "Стэмфорд Бридж" начался довольно неторопливо. "Челси" неплохо комбинировал и после пары точных ударов, наконец, открыл счет. Это случилось в середине первого тайма, когда Педро получил передачу от Фабрегаса на линии штрафной и при помощи рикошета забросил мяч в ворота — 1:0.



В дальнейшем "Борнмут" немало владел мячом, но серьезных угроз воротам Тибо Куртуа не возникало. А вскоре после возобновления игры во втором тайме Эден Азар заработал пенальти, нарвавшись на фол Саймона Фрэнсиса. Бельгиец лично реализовал назначенный стандарт — 2:0.



Гости не оставляли попыток размочить счет, однако Куртуа выручил свою команду в эпизоде с ударом Беника Афобе. А когда уже шло компенсированное время, Педро установил окончательный счет, вновь при помощи рикошета — 3:0.



"Челси" отпраздновал уверенную победу, 12-ю кряду в Премьер-Лиге, и продолжает уверенно лидировать в таблице. Не менее важно, что "синие" блестяще справились с потерей Нголо Канте и Диего Косты.



"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче