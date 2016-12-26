"Челси" выиграл 12-й матч Премьер-Лиги кряду

Педро "Челси" словно не заметил потери двух ключевых игроков, разгромив "Борнмут" со счетом 3:0 и установив новый клубный рекорд из 12 побед кряду в Премьер-Лиге.

Дисквалифицированных Нголо Канте и Диего Косту в стартовом составе "синих" заменили Цеск Фабрегас и Педро.

Главный тренер "вишенок" Эдди Хау отреагировал на поражение от "Саутгемптона", выпустив Эндрю Сурмана, Дэна Гослинга и Брэда Смита вместо Натана Аке, Марка Пью и Каллума Уилсона.

Матч на "Стэмфорд Бридж" начался довольно неторопливо. "Челси" неплохо комбинировал и после пары точных ударов, наконец, открыл счет. Это случилось в середине первого тайма, когда Педро получил передачу от Фабрегаса на линии штрафной и при помощи рикошета забросил мяч в ворота — 1:0.

В дальнейшем "Борнмут" немало владел мячом, но серьезных угроз воротам Тибо Куртуа не возникало. А вскоре после возобновления игры во втором тайме Эден Азар заработал пенальти, нарвавшись на фол Саймона Фрэнсиса. Бельгиец лично реализовал назначенный стандарт — 2:0.

Гости не оставляли попыток размочить счет, однако Куртуа выручил свою команду в эпизоде с ударом Беника Афобе. А когда уже шло компенсированное время, Педро установил окончательный счет, вновь при помощи рикошета — 3:0.

"Челси" отпраздновал уверенную победу, 12-ю кряду в Премьер-Лиге, и продолжает уверенно лидировать в таблице. Не менее важно, что "синие" блестяще справились с потерей Нголо Канте и Диего Косты.

"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2016 20:05

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Последние комментарии:




  1. terrann 26.12.2016 21:34 # terrann
    Халл играет от души
    Хотя сити дкмается выиграет все-таки

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  2. liverfun 26.12.2016 21:31 # liverfun
    браво такой статист при стандартах у своих ворот

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  3. karnivool 26.12.2016 21:29 # karnivool
    Кстати, Уриня реальная угроза для Конте, за звание тренера месяца! му выиграл уже 4 игры подряд а до сих пор болтается на 6-м месте.

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  4. kumis-ispaketov 26.12.2016 21:24 # kumis-ispaketov
    Защитник Георгий Джикия подписал контракт со «Спартаком», сообщает официальный сайт клуба.


    должны чемпик забирать наконец. с кутеповым должны быть основными цз на чм18

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  5. espresso 26.12.2016 21:24 # espresso
    Не пойму за кой хрен нужно было убирать бабку и ставить лысого? Без Агу МС ну просто писдос какое дерьмо.

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  6. terrann 26.12.2016 21:23 # terrann
    Отаменди ска. Такой топарик.

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  7. mane 26.12.2016 21:22 # mane
    глянул гол Генриха. блеа молодец. но пидр скамовский все равно..

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  8. liverfun 26.12.2016 21:04 # liverfun
    мс ниочем, неужели гвардиола решил вполсилы катнуть тигров и поберечься к матчу на энфилде? вообще моментов у сити нет, давно такого не видел. и это против мертвейшего халла

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  9. mancunia-planet 26.12.2016 21:02 # mancunia-planet
    не стоит забывать, что на этом этапе прошлого сезона у Лгбтпуля была отрицательная разница мячей, инфа очень важная

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  10. mane 26.12.2016 20:58 # mane
    пенсы чемпики блеать. Конте > мурина. один и тот же состав по сути

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  11. palach221078 26.12.2016 20:56 # palach221078
    С Победой Банда!!!

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  12. liverfun 26.12.2016 20:39 # liverfun
    чет сити долго возится, я думал, халл совсем безнадежен

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  13. ssa 26.12.2016 20:39 # ssa
    норм Санчес нехотя Гюндогана затралил)

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  14. mata05 26.12.2016 20:38 # mata05
    Хау норм хоть не парковался в штрафной как ссаный мойес пулисом.

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  15. lodi 26.12.2016 20:35 # lodi
    что за гонево кстати насчёт рикошета в первом голе?сейчас спецом пересмотрел,вроде не было никакого рикошета.

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  16. dota2 26.12.2016 20:34 # dota2
    Нет Косты Канте,но все равно ипошат. Псы.

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  17. el-pistalero 26.12.2016 20:34 # el-pistalero
    Стеклянные Короли!

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  18. chelsealondon 26.12.2016 20:33 # chelsealondon
    Всех с победой! Изи три очка...едем дальше ...

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  19. luckymen 26.12.2016 20:33 # luckymen
    Челси показал что без лидеров может выигрывать, ливерка на такое не способна

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  20. wymkentski 26.12.2016 20:33 # wymkentski
    лысый совсем скатился со своей тики такой,сразу виден класс тренеров,Конте без Косты и Канте разгромил норм идущий Борнмут,а лысый без Агуэро не может забить ссаному Халлу (:

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