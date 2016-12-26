"Юнайтед" уверенно переиграл "Сандерленд"

Генрих Мхитарян "Манчестер Юнайтед" одержал четвертую победу кряду, уверенно разобравшись с "Сандерлендом" — 3:1.

"Красные дьяволы" внезапно недосчитались Уэйна Руни, получившего травму на тренировке. Вместо капитана появился Хуан Мата. Дейли Блинд сменил Маттео Дармиана слева в обороне.

В заявку "котов" попали трое бывших игроков "Юнайтед", но ни один из них не появился с первых минут. Билли Джонс и Себастьян Ларссон вышли вместо Дональда Лава и Аднана Янузая.

Хозяева "Олд Траффорд" владели заметным игровым преимуществом в первом тайме, но были излишне скованны и кроме пары ударов Поля Погба, которому не позволил отличиться Джордан Пикфорд, на стартовом отрезке ничего не создали.

"Сандерленд" в свою очередь атаковал редко, но метко, постепенно добавляя в уверенности. В одном из эпизодов Давид Де Хеа отразил удар в упор Виктора Аничебе. Также испанскому голкиперу "Юнайтед" пришлось вступить в игру после дальнего выстрела Фабио Борини.

Убаюкав своего соперника, "дьяволы" открыли счет на 39-й минуте. Златан Ибрагимович взял паузу на левом краю штрафной, после чего сделал короткую передачу подключившемуся Блинду, а тот пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.

Пропустив, "коты" стали действовать на удивление робко. Мяч совершенно не держался у гостей, их игра в атаке рассыпалась. В концовке "Сандерленд" пытался рисковать, но силы уже были на исходе. А на 82-й минуте Ибрагимович вышел один на один и снял все вопросы об исходе матча — 2:0.

Но самый лакомый момент матча случился за пять минут до конца, когда Ибрагимович навесил с правого фланга, а вышедший на замену Генрих Мхитарян нанес "удар скорпиона" — 3:0. Впрочем, и это был еще не конец.

В компенсированное время Борини принял мяч за пределами штрафной площади и нанес удар с подъема в угол ворот — 3:1.

Справедливость победы "Юнайтед" не вызывает никаких сомнений, несмотря на то, как долго держался счет 1:0. "Дьяволы" оказались на голову сильнее своего соперника, который, даже уступая в один гол, сидел в глухой обороне.

"Манчестер Юнайтед" — "Сандерленд". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2016 19:55

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Последние комментарии:




  1. ezh28 26.12.2016 20:30 # ezh28
    Октивное гОвно

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  2. forester 26.12.2016 20:10 # forester
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моуриньо четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 6-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.

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  3. manreds 26.12.2016 20:09 # manreds
    Рад победе, но не качеством игры. Особенно в середине первого тайма. А так нормуль. На классе сняли

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  4. terrann 26.12.2016 20:08 # terrann
    Ара забил чистый гол. Его пятка была наравне с защитниками. А он забил пяткой)))))))))))))))))000000000000000х

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  5. rav-07 26.12.2016 20:07 # rav-07
    Ливерфан наверно утопился уже. Пидорасило на протяжении всего матча. Дристичем наверно всю хату уделал свою.

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  6. dr-dre 26.12.2016 20:05 # dr-dre
    Футбол. Англия. Премьер-лига. Уотфорд - Кристал Пэлас:
    Голы. Обе забьют: да 1.78 Выиграло
    Футбол. Англия. Премьер-лига. Арсенал - Вест Бромвич:
    Доп. тотал. Тотал (3.5) мен 1.51 Выиграло
    Футбол. Англия. Премьер-лига. Бернли - Мидлсбро:
    Исходы по таймам. Х2 в 1-м тайме 1.21 Выиграло
    Футбол. Англия. Премьер-лига. Статистика. ЖК Челси - ЖК Борнмут:
    Инд.тотал. ЖК Борнмут (1.5) бол 1.57 Проиграло
    Футбол. Англия. Премьер-лига. Лестер - Эвертон:
    Основные. Победа второй 2.99 Выиграло
    Футбол. Англия. Премьер-лига. Суонси Сити - Вест Хэм:
    Основные. Вторая не проиграет 1.66 Выиграло
    Футбол. Англия. Премьер-лига. Статистика. ЖК Халл - ЖК Манчестер Сити:
    Основные. Первая не проиграет 1.46 Не рассчитано...
    Футбол. Англия. Премьер-лига. Халл - Манчестер Сити:
    Основные. Победа второй 1.37 Не рассчитано...
    Бонус

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  7. farot 26.12.2016 20:05 # farot
    Го новость про рабону Азара на главную

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  8. bezon 26.12.2016 20:04 # bezon
    Почему этот матч на главной?

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  9. lodi 26.12.2016 20:03 # lodi
    армяшка круто положил,хоть и из офсайда

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  10. conertop 26.12.2016 20:03 # conertop
    Как же легенда Арсенала отвозила другую Легенду гг(Вилшера)

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  11. gerrard08 26.12.2016 20:03 # gerrard08
    Мдааа щас утверждать что Мхитарян не лучший футболист апл. И опять окропил переводчика.

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  12. second005 26.12.2016 20:02 # second005
    про Челси даже и ветки нет, все настолько привыкли к их победам. Изи Чемпики

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  13. josik-mu 26.12.2016 20:01 # josik-mu
    Всё будет кароче огонь, по-тихоньку, медленно но верно подберемся к вершине

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  14. second005 26.12.2016 20:01 # second005
    лол, шашлычник из оффсайда забивает, САФ денежку уже видать занес, нифига не могут без этого алканавта

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  15. atheist 26.12.2016 20:01 # atheist
    земляк царь просто.....хоть и из офсайда конечно)

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  16. jokerz 26.12.2016 20:00 # jokerz
    Чемпики! жаль матч не смотрел, но походу лучший из армян опять Генрих Мхитарян)))

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  17. rav-07 26.12.2016 20:00 # rav-07
    Топари

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  18. farot 26.12.2016 20:00 # farot
    с победой.
    Джигит норм вколотил.

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  19. chelseafanmd 26.12.2016 19:59 # chelseafanmd
    Супер игра Педро и Азара!!!

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  20. el-pistalero 26.12.2016 19:59 # el-pistalero
    Мда типичный муму без отсоса судьям никуя не могут победить. Всех манков с победой. 4-ка близко.

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