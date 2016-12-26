"Юнайтед" уверенно переиграл "Сандерленд"
"Манчестер Юнайтед" одержал четвертую победу кряду, уверенно разобравшись с "Сандерлендом" — 3:1.
"Красные дьяволы" внезапно недосчитались Уэйна Руни, получившего травму на тренировке. Вместо капитана появился Хуан Мата. Дейли Блинд сменил Маттео Дармиана слева в обороне.
В заявку "котов" попали трое бывших игроков "Юнайтед", но ни один из них не появился с первых минут. Билли Джонс и Себастьян Ларссон вышли вместо Дональда Лава и Аднана Янузая.
Хозяева "Олд Траффорд" владели заметным игровым преимуществом в первом тайме, но были излишне скованны и кроме пары ударов Поля Погба, которому не позволил отличиться Джордан Пикфорд, на стартовом отрезке ничего не создали.
"Сандерленд" в свою очередь атаковал редко, но метко, постепенно добавляя в уверенности. В одном из эпизодов Давид Де Хеа отразил удар в упор Виктора Аничебе. Также испанскому голкиперу "Юнайтед" пришлось вступить в игру после дальнего выстрела Фабио Борини.
Убаюкав своего соперника, "дьяволы" открыли счет на 39-й минуте. Златан Ибрагимович взял паузу на левом краю штрафной, после чего сделал короткую передачу подключившемуся Блинду, а тот пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.
Пропустив, "коты" стали действовать на удивление робко. Мяч совершенно не держался у гостей, их игра в атаке рассыпалась. В концовке "Сандерленд" пытался рисковать, но силы уже были на исходе. А на 82-й минуте Ибрагимович вышел один на один и снял все вопросы об исходе матча — 2:0.
Но самый лакомый момент матча случился за пять минут до конца, когда Ибрагимович навесил с правого фланга, а вышедший на замену Генрих Мхитарян нанес "удар скорпиона" — 3:0. Впрочем, и это был еще не конец.
В компенсированное время Борини принял мяч за пределами штрафной площади и нанес удар с подъема в угол ворот — 3:1.
Справедливость победы "Юнайтед" не вызывает никаких сомнений, несмотря на то, как долго держался счет 1:0. "Дьяволы" оказались на голову сильнее своего соперника, который, даже уступая в один гол, сидел в глухой обороне.
"Манчестер Юнайтед" — "Сандерленд". Отчет о матче
26.12.2016 19:55
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Последние комментарии:
Октивное гОвно
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моуриньо четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 6-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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Рад победе, но не качеством игры. Особенно в середине первого тайма. А так нормуль. На классе сняли
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Ара забил чистый гол. Его пятка была наравне с защитниками. А он забил пяткой)))))))))))))))))000000000000000х
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Ливерфан наверно утопился уже. Пидорасило на протяжении всего матча. Дристичем наверно всю хату уделал свою.
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Футбол. Англия. Премьер-лига. Уотфорд - Кристал Пэлас:
Голы. Обе забьют: да 1.78 Выиграло
Футбол. Англия. Премьер-лига. Арсенал - Вест Бромвич:
Доп. тотал. Тотал (3.5) мен 1.51 Выиграло
Футбол. Англия. Премьер-лига. Бернли - Мидлсбро:
Исходы по таймам. Х2 в 1-м тайме 1.21 Выиграло
Футбол. Англия. Премьер-лига. Статистика. ЖК Челси - ЖК Борнмут:
Инд.тотал. ЖК Борнмут (1.5) бол 1.57 Проиграло
Футбол. Англия. Премьер-лига. Лестер - Эвертон:
Основные. Победа второй 2.99 Выиграло
Футбол. Англия. Премьер-лига. Суонси Сити - Вест Хэм:
Основные. Вторая не проиграет 1.66 Выиграло
Футбол. Англия. Премьер-лига. Статистика. ЖК Халл - ЖК Манчестер Сити:
Основные. Первая не проиграет 1.46 Не рассчитано...
Футбол. Англия. Премьер-лига. Халл - Манчестер Сити:
Основные. Победа второй 1.37 Не рассчитано...
Бонус
(ответить)
Го новость про рабону Азара на главную
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Почему этот матч на главной?
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армяшка круто положил,хоть и из офсайда
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Как же легенда Арсенала отвозила другую Легенду гг(Вилшера)
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Мдааа щас утверждать что Мхитарян не лучший футболист апл. И опять окропил переводчика.
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про Челси даже и ветки нет, все настолько привыкли к их победам. Изи Чемпики
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Всё будет кароче огонь, по-тихоньку, медленно но верно подберемся к вершине
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лол, шашлычник из оффсайда забивает, САФ денежку уже видать занес, нифига не могут без этого алканавта
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земляк царь просто.....хоть и из офсайда конечно)
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Чемпики! жаль матч не смотрел, но походу лучший из армян опять Генрих Мхитарян)))
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Топари
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с победой.
Джигит норм вколотил.
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Супер игра Педро и Азара!!!
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Мда типичный муму без отсоса судьям никуя не могут победить. Всех манков с победой. 4-ка близко.
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