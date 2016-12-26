"Юнайтед" уверенно переиграл "Сандерленд"

"Манчестер Юнайтед" одержал четвертую победу кряду, уверенно разобравшись с "Сандерлендом" — 3:1.

"Красные дьяволы" внезапно недосчитались Уэйна Руни, получившего травму на тренировке. Вместо капитана появился Хуан Мата. Дейли Блинд сменил Маттео Дармиана слева в обороне.



В заявку "котов" попали трое бывших игроков "Юнайтед", но ни один из них не появился с первых минут. Билли Джонс и Себастьян Ларссон вышли вместо Дональда Лава и Аднана Янузая.



Хозяева "Олд Траффорд" владели заметным игровым преимуществом в первом тайме, но были излишне скованны и кроме пары ударов Поля Погба, которому не позволил отличиться Джордан Пикфорд, на стартовом отрезке ничего не создали.



"Сандерленд" в свою очередь атаковал редко, но метко, постепенно добавляя в уверенности. В одном из эпизодов Давид Де Хеа отразил удар в упор Виктора Аничебе. Также испанскому голкиперу "Юнайтед" пришлось вступить в игру после дальнего выстрела Фабио Борини.



Убаюкав своего соперника, "дьяволы" открыли счет на 39-й минуте. Златан Ибрагимович взял паузу на левом краю штрафной, после чего сделал короткую передачу подключившемуся Блинду, а тот пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.



Пропустив, "коты" стали действовать на удивление робко. Мяч совершенно не держался у гостей, их игра в атаке рассыпалась. В концовке "Сандерленд" пытался рисковать, но силы уже были на исходе. А на 82-й минуте Ибрагимович вышел один на один и снял все вопросы об исходе матча — 2:0.



Но самый лакомый момент матча случился за пять минут до конца, когда Ибрагимович навесил с правого фланга, а вышедший на замену Генрих Мхитарян нанес "удар скорпиона" — 3:0. Впрочем, и это был еще не конец.



В компенсированное время Борини принял мяч за пределами штрафной площади и нанес удар с подъема в угол ворот — 3:1.



Справедливость победы "Юнайтед" не вызывает никаких сомнений, несмотря на то, как долго держался счет 1:0. "Дьяволы" оказались на голову сильнее своего соперника, который, даже уступая в один гол, сидел в глухой обороне.



"Манчестер Юнайтед" — "Сандерленд". Отчет о матче