Гарет Саутгейт провел встречу с Захой

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт провел встречу с вингером "Кристал Пэлас" Уилфридом Захой, пытаясь склонить того к выступлениям за "трех львов".

Как известно, на счету 24-летнего Захи два товарищеских матча за сборную Англии, которые он сыграл против Швеции в 2012 и против Шотландии в 2013 году.



Отсутствие других шансов на международном уровне подтолкнуло Уилфрида к тому, чтобы сменить футбольную прописку на Кот-д'Ивуар — страну своего рождения. Соответствующее решение Заха специально принял в преддверии Кубка Африки.



Однако пока Уилфрид не уехал на турнир в Габон и не оказался заигран за ивуарийцев, Саутгейт не теряет надежд переубедить своего бывшего подопечного по молодежной сборной Англии.



По информации The Guardian, на днях Саутгейт провел встречу с Захой, уговаривая того снова бороться за вызов в сборную Англии. Гарет не смог предоставить каких-либо гарантий, но пообещал внимательно следить за успехами Уилфрида в "Пэлас" — или в "Тоттенхэме", куда вингера "орлов" упорно сватают в последнее время.