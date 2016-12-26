Гвардиола продолжает доверять Стоунсу

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что продолжает доверять защитнику Джону Стоунсу.

22-летний Стоунс, ставший прошлым летом самым дорогим защитником в истории английского футбола, наблюдал за последними матчами "горожан" со скамейки запасных. Без Джона "Сити" выиграл оба матча, пропусти всего один гол.



Тем не менее, Гвардиола заверил журналистов, что продолжает доверять Стоунсу, а его отсутствие на поле связано только с плотным графиком игр, который неизбежно предполагает ротацию.



"Да, есть теория, согласно которой если футболист не выходит на поле, значит, тренер перестал ему доверять. Это не так. В большинстве случае многие наши игроки заслуживают попадания в старт, но я не могу выпустить на поле каждого".



"Все они должны быть готовы к выходу на поле – сезон очень длинный, а сейчас мы вообще вступаем в самую напряженную его часть. Не забывайте, что совсем скоро нам играть в Кубке Англии, а потом возобновляется Лига Чемпионов".



"Джон должен упорно тренироваться, избегать травм и просто ждать, когда я решу, что он снова заслуживает появления на поле. Впервые в своей карьере ему приходилось играть каждые три дня, поэтому если бы я не доверял ему, он не сыграл бы во всех этих матчах".



"Когда ты играешь за большой клуб, ты должен постоянно проявлять характер. Разница между игроками из слабых и сильных команд в том, как они реагируют на неприятные события. У меня нет сомнений, что Джон обладает сильным характером", - цитирует Гвардиолу The Independent.