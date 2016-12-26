"Пэлас" сыграл вничью свой первый матч при Эллардайсе

Сэм Эллардайс Сэм Эллардайс дебютировал в качестве главного тренера "Кристал Пэлас" с ничейного результата в гостях у "Уотфорда" — 1:1.

Воодушевленные приходом нового тренеры "орлы" очень прилично провели первый тайм и на 26-й минуте открыли счет усилиями Йоана Кабайе, который ускользнул от Юнеса Кабула и получил в штрафной передачу от Андроса Таунсенда — 0:1.

"Пэлас" вполне мог удвоить счет до перерыва, но Кристиан Бентеке не реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Во втором тайме запал гостей стал угасать, и хотя реальных моментов "Уотфорд" не имел, за 20 минут до окончания основного времени Дамьен Дилэйни совершил фол в своей штрафной при подаче углового, чем дал повод рефери Марку Клаттенбургу назначить второй в матче пенальти. Трой Дини показал Бентеке, как нужно исполнять 11-метровый — 1:1.

В концовке матча "шершни" смотрелись предпочтительнее, но счет уже изменился.

Таким образом, "Пэлас" прервал серию из двух поражений подряд и набрал очко, которое, скорее всего, поможет Эллардайсу не опуститься в зону вылета уже после своего первого матча на новом месте работы.

"Уотфорд" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2016 17:30

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Последние комментарии:




  1. warham 26.12.2016 17:53 # warham
    Скучал по Жиру в основе. Должен двушку отгрузить.

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  2. liverfun 26.12.2016 17:49 # liverfun
    похоже, конте попробует в стиле клоппа сыграть без напов

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  3. el-pistalero 26.12.2016 17:47 # el-pistalero
    Красавчик Конте) Спецом Маринует Батчуайши за то, что руководство не купило ему Морату

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  4. el-pistalero 26.12.2016 17:40 # el-pistalero
    #CFC XI v #AFCB:

    Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses, Fabregas, Matic, Alonso; Willian, Hazard, Pedro.

    Boruc, Francis, Cook, B. Smith, Daniels, Arter, Gosling, A. Smith, Wilshere, Surman, King.

    Кто такой Кинг?

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  5. shearer1 26.12.2016 17:39 # shearer1
    Где франкофон Батшуайи?

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  6. reams 26.12.2016 17:38 # reams
    Венгер туебень, давно надо было Гироуда выпускать, а как уже слились так включил мозг

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  7. xah 26.12.2016 17:34 # xah
    Храни Эллердайс

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  8. el-pistalero 26.12.2016 17:33 # el-pistalero
    заха епанный симулянт, сразу видно всоспитанник академии загорода

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  9. role-playin 26.12.2016 17:32 # role-playin
    Виллиан - Педро - Азар, лол.

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  10. liverfun 26.12.2016 17:31 # liverfun
    здравая команда у пэлас, понятно что владелец ожидает иного места в таблице. хорошо, ливерпуль уже сыграл с ними на выезде.

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  11. dred 26.12.2016 17:29 # dred
    А должны были выигрывать

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