"Пэлас" сыграл вничью свой первый матч при Эллардайсе

Сэм Эллардайс дебютировал в качестве главного тренера "Кристал Пэлас" с ничейного результата в гостях у "Уотфорда" — 1:1.

Воодушевленные приходом нового тренеры "орлы" очень прилично провели первый тайм и на 26-й минуте открыли счет усилиями Йоана Кабайе, который ускользнул от Юнеса Кабула и получил в штрафной передачу от Андроса Таунсенда — 0:1.



"Пэлас" вполне мог удвоить счет до перерыва, но Кристиан Бентеке не реализовал пенальти, который сам же и заработал.



Во втором тайме запал гостей стал угасать, и хотя реальных моментов "Уотфорд" не имел, за 20 минут до окончания основного времени Дамьен Дилэйни совершил фол в своей штрафной при подаче углового, чем дал повод рефери Марку Клаттенбургу назначить второй в матче пенальти. Трой Дини показал Бентеке, как нужно исполнять 11-метровый — 1:1.



В концовке матча "шершни" смотрелись предпочтительнее, но счет уже изменился.



Таким образом, "Пэлас" прервал серию из двух поражений подряд и набрал очко, которое, скорее всего, поможет Эллардайсу не опуститься в зону вылета уже после своего первого матча на новом месте работы.



"Уотфорд" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче