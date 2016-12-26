"Пэлас" сыграл вничью свой первый матч при Эллардайсе
Сэм Эллардайс дебютировал в качестве главного тренера "Кристал Пэлас" с ничейного результата в гостях у "Уотфорда" — 1:1.
Воодушевленные приходом нового тренеры "орлы" очень прилично провели первый тайм и на 26-й минуте открыли счет усилиями Йоана Кабайе, который ускользнул от Юнеса Кабула и получил в штрафной передачу от Андроса Таунсенда — 0:1.
"Пэлас" вполне мог удвоить счет до перерыва, но Кристиан Бентеке не реализовал пенальти, который сам же и заработал.
Во втором тайме запал гостей стал угасать, и хотя реальных моментов "Уотфорд" не имел, за 20 минут до окончания основного времени Дамьен Дилэйни совершил фол в своей штрафной при подаче углового, чем дал повод рефери Марку Клаттенбургу назначить второй в матче пенальти. Трой Дини показал Бентеке, как нужно исполнять 11-метровый — 1:1.
В концовке матча "шершни" смотрелись предпочтительнее, но счет уже изменился.
Таким образом, "Пэлас" прервал серию из двух поражений подряд и набрал очко, которое, скорее всего, поможет Эллардайсу не опуститься в зону вылета уже после своего первого матча на новом месте работы.
"Уотфорд" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
26.12.2016 17:30
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Последние комментарии:
Скучал по Жиру в основе. Должен двушку отгрузить.
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похоже, конте попробует в стиле клоппа сыграть без напов
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Красавчик Конте) Спецом Маринует Батчуайши за то, что руководство не купило ему Морату
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#CFC XI v #AFCB:
Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses, Fabregas, Matic, Alonso; Willian, Hazard, Pedro.
Boruc, Francis, Cook, B. Smith, Daniels, Arter, Gosling, A. Smith, Wilshere, Surman, King.
Кто такой Кинг?
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Где франкофон Батшуайи?
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Венгер туебень, давно надо было Гироуда выпускать, а как уже слились так включил мозг
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Храни Эллердайс
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заха епанный симулянт, сразу видно всоспитанник академии загорода
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Виллиан - Педро - Азар, лол.
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здравая команда у пэлас, понятно что владелец ожидает иного места в таблице. хорошо, ливерпуль уже сыграл с ними на выезде.
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А должны были выигрывать
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