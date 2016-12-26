Фирмино попался пьяным за рулем
Нападающему "Ливерпуля" Роберто Фирмино были предъявлены обвинения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения накануне Рождества.
Как сообщает The Guardian, мерсисайдская полиция остановила автомобиль под управлением Фирмино в центре Ливерпуля рано утром в субботу 24 декабря. 25-летнему бразильцу было предложено пройти тест, который выявил повышенное содержание алкоголя в организме.
Сегодня полиция подтвердила, что в адрес Роберто были выдвинуты обвинения, и теперь 31 января — в день домашнего матча "красных" против "Челси" в рамках Премьер-Лиги — Фирмино предстанет перед судом, который изберет меру наказания.
26.12.2016 17:00
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котакбас кумыса перепил с казахскими братанами
шайтан попутал
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В порту ты либо алкаш, либо шлюха.
Другого не дано.
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Играет за помойку, тренер физрук - тут любой запьёт. Полностью оправдан.
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тупой казах. мог бы снять такси. изи
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откинул бы тысяч 10 ментам, шоб замяли все
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Помнется скаузеры поголовно пытались всячески кекнуть с Рунея, когда он был сфоткан в пьяном виде. А теперь вот оно как обернулось) Что теперь скажете по поводу этого вашего Фирмино?
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не с Челси, с МС. ошибочка
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За такое клуб должен на полугодовую зарплату штрафовать как минимум. А если бы в аварию попал и не смог играть?
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мдааа. Снять с лфк 15 очков
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отстранение от футбола на 5 матчей !!!
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