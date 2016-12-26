Фирмино попался пьяным за рулем

Роберто Фирмино Нападающему "Ливерпуля" Роберто Фирмино были предъявлены обвинения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения накануне Рождества.

Как сообщает The Guardian, мерсисайдская полиция остановила автомобиль под управлением Фирмино в центре Ливерпуля рано утром в субботу 24 декабря. 25-летнему бразильцу было предложено пройти тест, который выявил повышенное содержание алкоголя в организме.

Сегодня полиция подтвердила, что в адрес Роберто были выдвинуты обвинения, и теперь 31 января — в день домашнего матча "красных" против "Челси" в рамках Премьер-Лиги — Фирмино предстанет перед судом, который изберет меру наказания.


Метки Ливерпуль, происшествия, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2016 17:00

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  1. kos9k 26.12.2016 17:52 # kos9k
    котакбас кумыса перепил с казахскими братанами
    шайтан попутал

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  2. sellman 26.12.2016 17:44 # sellman
    В порту ты либо алкаш, либо шлюха.
    Другого не дано.

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  3. chev11 26.12.2016 17:41 # chev11
    Играет за помойку, тренер физрук - тут любой запьёт. Полностью оправдан.

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  4. el-pistalero 26.12.2016 17:35 # el-pistalero
    тупой казах. мог бы снять такси. изи

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  5. melwood-lfc 26.12.2016 17:24 # melwood-lfc
    откинул бы тысяч 10 ментам, шоб замяли все

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  6. udaff 26.12.2016 17:19 # udaff
    Помнется скаузеры поголовно пытались всячески кекнуть с Рунея, когда он был сфоткан в пьяном виде. А теперь вот оно как обернулось) Что теперь скажете по поводу этого вашего Фирмино?

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  7. vtp 26.12.2016 17:16 # vtp
    не с Челси, с МС. ошибочка

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  8. role-playin 26.12.2016 17:16 # role-playin
    За такое клуб должен на полугодовую зарплату штрафовать как минимум. А если бы в аварию попал и не смог играть?

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  9. farot 26.12.2016 17:07 # farot
    мдааа. Снять с лфк 15 очков

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  10. sj606 26.12.2016 17:03 # sj606
    отстранение от футбола на 5 матчей !!!

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