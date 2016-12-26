Фирмино попался пьяным за рулем

Нападающему "Ливерпуля" Роберто Фирмино были предъявлены обвинения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения накануне Рождества.

Как сообщает The Guardian, мерсисайдская полиция остановила автомобиль под управлением Фирмино в центре Ливерпуля рано утром в субботу 24 декабря. 25-летнему бразильцу было предложено пройти тест, который выявил повышенное содержание алкоголя в организме.



Сегодня полиция подтвердила, что в адрес Роберто были выдвинуты обвинения, и теперь 31 января — в день домашнего матча "красных" против "Челси" в рамках Премьер-Лиги — Фирмино предстанет перед судом, который изберет меру наказания.