Терри хочет помочь "Челси" выиграть титул

Джон Терри Капитан "Челси" Джон Терри не собирается покидать "Стэмфорд Бридж" ради выгодного контракта в Китае и хочет помочь команде Антонио Конте выиграть Премьер-Лигу.

Несмотря на то, что именно Конте распорядился продлить контракт с Терри по окончании прошлого сезона, 36-летний ветеран не входит в планы итальянского тренера на схему 3-4-3.

Логично, что сложившейся ситуацией пытаются воспользоваться богатые клубы из Китая, приготовившие Джону роскошные предложения на январь. Однако издание Daily Mail уверяет: Терри не покинет "Челси" посреди сезона.

По информации источника, защитник хочет остаться на "Стэмфорд Бридж" и помочь "синим" выиграть Премьер-Лигу. Рассмотреть альтернативные варианты продолжения карьеры Джон будет готов только в мае.



Метки Терри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 26.12.2016 16:00

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 26.12.2016 17:51 # halamadrid94
    Как я и говорил , тройка Виллиан - Азар - Педро в старте . Никакой нахрен не Батшуайи . Угробили парню карьеру

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  2. el-pistalero 26.12.2016 16:26 # el-pistalero
    Терри жалкая попытка стать топ защитником. Вааххаах, настолько он дно, что никто им не интересовался

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  3. karnivool 26.12.2016 16:20 # karnivool
    кеп, легенда! полюбому нужно продлевать контракт!

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  4. lancerlancer1 26.12.2016 16:19 # lancerlancer1
    а кто бы не хотел!?

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  5. ask 26.12.2016 16:13 # ask
    заслужил Кэп!

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  6. gusto 26.12.2016 16:04 # gusto
    ой бля, просто медальку еще одну хочет, 5-ую по счету

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