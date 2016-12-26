Терри хочет помочь "Челси" выиграть титул
Капитан "Челси" Джон Терри не собирается покидать "Стэмфорд Бридж" ради выгодного контракта в Китае и хочет помочь команде Антонио Конте выиграть Премьер-Лигу.
Несмотря на то, что именно Конте распорядился продлить контракт с Терри по окончании прошлого сезона, 36-летний ветеран не входит в планы итальянского тренера на схему 3-4-3.
Логично, что сложившейся ситуацией пытаются воспользоваться богатые клубы из Китая, приготовившие Джону роскошные предложения на январь. Однако издание Daily Mail уверяет: Терри не покинет "Челси" посреди сезона.
По информации источника, защитник хочет остаться на "Стэмфорд Бридж" и помочь "синим" выиграть Премьер-Лигу. Рассмотреть альтернативные варианты продолжения карьеры Джон будет готов только в мае.
26.12.2016 16:00
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Последние комментарии:
Как я и говорил , тройка Виллиан - Азар - Педро в старте . Никакой нахрен не Батшуайи . Угробили парню карьеру
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Терри жалкая попытка стать топ защитником. Вааххаах, настолько он дно, что никто им не интересовался
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кеп, легенда! полюбому нужно продлевать контракт!
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а кто бы не хотел!?
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заслужил Кэп!
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ой бля, просто медальку еще одну хочет, 5-ую по счету
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