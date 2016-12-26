Терри хочет помочь "Челси" выиграть титул

Капитан "Челси" Джон Терри не собирается покидать "Стэмфорд Бридж" ради выгодного контракта в Китае и хочет помочь команде Антонио Конте выиграть Премьер-Лигу.

Несмотря на то, что именно Конте распорядился продлить контракт с Терри по окончании прошлого сезона, 36-летний ветеран не входит в планы итальянского тренера на схему 3-4-3.



Логично, что сложившейся ситуацией пытаются воспользоваться богатые клубы из Китая, приготовившие Джону роскошные предложения на январь. Однако издание Daily Mail уверяет: Терри не покинет "Челси" посреди сезона.



По информации источника, защитник хочет остаться на "Стэмфорд Бридж" и помочь "синим" выиграть Премьер-Лигу. Рассмотреть альтернативные варианты продолжения карьеры Джон будет готов только в мае.