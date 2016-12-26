Конте советует Батшуайи брать пример с Косты

Мичи Батшуайи и Диего Коста Рулевой "Челси" Антонио Конте порекомендовал нападающему Мичи Батшуайи брать уроки у главного бомбардира "синих" Диего Косты.

Дисквалификация Косты на матч против "Борнмута" открывает для Батшуайи уникальную возможность проявить себя в рамках Премьер-Лиги. До сей поры Мичи довольствовался появлениями на поле со скамейки или же во второстепенных турнирах.

По словам Конте, французу необходимо постоянно работать над собой, особенно над тактическим элементом игры. В этом плане рулевой "синих" советует равняться на Косту, который забил уже 13 голов в нынешнем сезоне.

"Мичи показывает отличное трудолюбие и великолепно себя ведет. Он хочет добавить в мастерстве – с точки зрения техники и физики. А мы в свою очередь стараемся работать с ним над тактическими аспектами игры".

"Конечно, он хочет регулярно появляться на поле, но когда у тебя в конкурентах Диего Коста, это очень нелегко. Диего показывает фантастический футбол, забивает много голов, но, повторюсь: Мичи важно работать и продолжать совершенствоваться. Его время обязательно настанет".

"Мичи отличается от Диего, потому что каждый игрок отличается от другого по своим характеристикам. В первую очередь Мичи еще очень молод, и ему следует прибавлять. Как? Например, он может многому научиться у Косты, просто работая рядом с ним. Тренировки с такими классным мастерами позволяют тебе совершенствоваться", - сообщил Конте Goal.



Метки Батшуайи, Конте, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 26.12.2016 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2267

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. el-pistalero 26.12.2016 16:27 # el-pistalero
    Обезьяна и Собака.
    Вся суть нападающих Челси.

    (ответить)

  2. r9naldo 26.12.2016 16:02 # r9naldo
    Батшуаи бельгиец, забивал на Евро летом если что, автор ты что тексты сам из комнаты своей пишешь?

    (ответить)

  3. funkyfresh 26.12.2016 16:01 # funkyfresh
    он бельгиец, ушлепный фапл

    (ответить)

  4. blackdreamer 26.12.2016 15:42 # blackdreamer
    макаронина советует ему схватить красную в 1 игре в основе

    (ответить)

  5. chev11 26.12.2016 15:41 # chev11
    Брать пример с косты? Вести себя как вонючее животное?

    (ответить)

  6. dean-winchester 26.12.2016 15:27 # dean-winchester
    загнобил нигру, еще и ставит ему в пример эту псину, которая является его конкурентом. нахуя его вообще покупали? вывод: пинсы eбанаты

    (ответить)

  7. bushido 26.12.2016 15:23 # bushido
    В итоге выйдут без центрфорварда с азаром, виллианом и педро.

    (ответить)

  8. vyrentz 26.12.2016 15:10 # vyrentz
    французу

    (ответить)

  9. karnivool 26.12.2016 15:07 # karnivool
    потому что каждый игрок отличается от другого по своим характеристикам

    ширер1 в этом шарит.

    (ответить)

  10. cahill-terry1967 26.12.2016 15:02 # cahill-terry1967
    он бельгиец!

    (ответить)

  11. twister777 26.12.2016 15:02 # twister777
    А где коммент -" Удачи"?!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: