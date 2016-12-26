Конте советует Батшуайи брать пример с Косты
Рулевой "Челси" Антонио Конте порекомендовал нападающему Мичи Батшуайи брать уроки у главного бомбардира "синих" Диего Косты.
Дисквалификация Косты на матч против "Борнмута" открывает для Батшуайи уникальную возможность проявить себя в рамках Премьер-Лиги. До сей поры Мичи довольствовался появлениями на поле со скамейки или же во второстепенных турнирах.
По словам Конте, французу необходимо постоянно работать над собой, особенно над тактическим элементом игры. В этом плане рулевой "синих" советует равняться на Косту, который забил уже 13 голов в нынешнем сезоне.
"Мичи показывает отличное трудолюбие и великолепно себя ведет. Он хочет добавить в мастерстве – с точки зрения техники и физики. А мы в свою очередь стараемся работать с ним над тактическими аспектами игры".
"Конечно, он хочет регулярно появляться на поле, но когда у тебя в конкурентах Диего Коста, это очень нелегко. Диего показывает фантастический футбол, забивает много голов, но, повторюсь: Мичи важно работать и продолжать совершенствоваться. Его время обязательно настанет".
"Мичи отличается от Диего, потому что каждый игрок отличается от другого по своим характеристикам. В первую очередь Мичи еще очень молод, и ему следует прибавлять. Как? Например, он может многому научиться у Косты, просто работая рядом с ним. Тренировки с такими классным мастерами позволяют тебе совершенствоваться", - сообщил Конте Goal.
26.12.2016 15:00
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Последние комментарии:
Обезьяна и Собака.
Вся суть нападающих Челси.
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Батшуаи бельгиец, забивал на Евро летом если что, автор ты что тексты сам из комнаты своей пишешь?
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он бельгиец, ушлепный фапл
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макаронина советует ему схватить красную в 1 игре в основе
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Брать пример с косты? Вести себя как вонючее животное?
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загнобил нигру, еще и ставит ему в пример эту псину, которая является его конкурентом. нахуя его вообще покупали? вывод: пинсы eбанаты
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В итоге выйдут без центрфорварда с азаром, виллианом и педро.
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французу
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потому что каждый игрок отличается от другого по своим характеристикам
ширер1 в этом шарит.
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он бельгиец!
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А где коммент -" Удачи"?!
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