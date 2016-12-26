Конте советует Батшуайи брать пример с Косты

Рулевой "Челси" Антонио Конте порекомендовал нападающему Мичи Батшуайи брать уроки у главного бомбардира "синих" Диего Косты.

Дисквалификация Косты на матч против "Борнмута" открывает для Батшуайи уникальную возможность проявить себя в рамках Премьер-Лиги. До сей поры Мичи довольствовался появлениями на поле со скамейки или же во второстепенных турнирах.



По словам Конте, французу необходимо постоянно работать над собой, особенно над тактическим элементом игры. В этом плане рулевой "синих" советует равняться на Косту, который забил уже 13 голов в нынешнем сезоне.



"Мичи показывает отличное трудолюбие и великолепно себя ведет. Он хочет добавить в мастерстве – с точки зрения техники и физики. А мы в свою очередь стараемся работать с ним над тактическими аспектами игры".



"Конечно, он хочет регулярно появляться на поле, но когда у тебя в конкурентах Диего Коста, это очень нелегко. Диего показывает фантастический футбол, забивает много голов, но, повторюсь: Мичи важно работать и продолжать совершенствоваться. Его время обязательно настанет".



"Мичи отличается от Диего, потому что каждый игрок отличается от другого по своим характеристикам. В первую очередь Мичи еще очень молод, и ему следует прибавлять. Как? Например, он может многому научиться у Косты, просто работая рядом с ним. Тренировки с такими классным мастерами позволяют тебе совершенствоваться", - сообщил Конте Goal.