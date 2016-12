Светская хроника за понедельник

Уэйн Руни получил роскошное предложение из Китая. "Челси" может пригласить Джо Харта, если Тибо Куртуа уйдет. ПСЖ сделает предложение по Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Капитана "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни манят в Китай зарплатой в 700 тысяч фунтов в неделю. (Daily Mirror)



"Челси" будет готов выкупить Джо Харта у "Манчестер Сити", если Тибо Куртуа уйдет в "Реал". (Daily Express)



"Челси" проиграл борьбу "Баварии" за защитника "Хоффенхайма" Никласа Зюле. (Bild)



ПСЖ предложит 40 млн. фунтов за полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. (Daily Express)



"Ливерпуль" готов купить левого защитника "Халла" Эндрю Робертсона за 10 млн. фунтов. (Daily Star)



"Интер" надеется купить полузащитника "Ливерпуля" Лукаса Лейву за 4 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Кристал Пэлас" заинтересовался нападающим "Сандерленда" Джермейном Дефо. (Daily Mirror)



"Кристал Пэлас" постарается оградить вингера Уилфрида Заху от интереса "Тоттенхэма". (Daily Star)



"Тоттенхэм" предложит 12 млн. фунтов за Заху. (The Sun)



Вингер Жерар Деулофеу задумывается об уходе из "Эвертона". (talkSPORT)



"Эвертон" хочет приобрести до пяти новичков в январе. (The Sun)



"Эвертон" и "Стоук" претендуют на нападающего "Наполи" Маноло Габбиадини. (Radio Kiss Kiss)



Другое



Сэм Эллардайс будет получать в "Кристал Пэлас" 2.5 млн. фунтов ежегодно. (The Guardian)



Также Эллардайс получит бонус в 4 млн. фунтов, если оставит "Пэлас" в Премьер-Лиге. (Daily Mail)



Эллардайс получит бюджет в 20 млн. фунтов на январские трансферы. (Daily Express)



FA получила заявки от более чем 150 кандидатов на пост главного тренера молодежной сборной Англии. (Daily Mail)



Компания Red Bull может купить "Вест Хэм" за 200 млн. фунтов. (The Sun)