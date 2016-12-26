Светская хроника за понедельник

Светская хроника Уэйн Руни получил роскошное предложение из Китая. "Челси" может пригласить Джо Харта, если Тибо Куртуа уйдет. ПСЖ сделает предложение по Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Капитана "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни манят в Китай зарплатой в 700 тысяч фунтов в неделю. (Daily Mirror)

"Челси" будет готов выкупить Джо Харта у "Манчестер Сити", если Тибо Куртуа уйдет в "Реал". (Daily Express)

"Челси" проиграл борьбу "Баварии" за защитника "Хоффенхайма" Никласа Зюле. (Bild)

ПСЖ предложит 40 млн. фунтов за полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. (Daily Express)

"Ливерпуль" готов купить левого защитника "Халла" Эндрю Робертсона за 10 млн. фунтов. (Daily Star)

"Интер" надеется купить полузащитника "Ливерпуля" Лукаса Лейву за 4 млн. фунтов. (Daily Mirror)

"Кристал Пэлас" заинтересовался нападающим "Сандерленда" Джермейном Дефо. (Daily Mirror)

"Кристал Пэлас" постарается оградить вингера Уилфрида Заху от интереса "Тоттенхэма". (Daily Star)

"Тоттенхэм" предложит 12 млн. фунтов за Заху. (The Sun)

Вингер Жерар Деулофеу задумывается об уходе из "Эвертона". (talkSPORT)

"Эвертон" хочет приобрести до пяти новичков в январе. (The Sun)

"Эвертон" и "Стоук" претендуют на нападающего "Наполи" Маноло Габбиадини. (Radio Kiss Kiss)

Другое

Сэм Эллардайс будет получать в "Кристал Пэлас" 2.5 млн. фунтов ежегодно. (The Guardian)

Также Эллардайс получит бонус в 4 млн. фунтов, если оставит "Пэлас" в Премьер-Лиге. (Daily Mail)

Эллардайс получит бюджет в 20 млн. фунтов на январские трансферы. (Daily Express)

FA получила заявки от более чем 150 кандидатов на пост главного тренера молодежной сборной Англии. (Daily Mail)

Компания Red Bull может купить "Вест Хэм" за 200 млн. фунтов. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2016 14:00

Количество просмотров Просмотров: 7468

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. godcapper 26.12.2016 15:50 # godcapper
    день когда лейва уйдет из ливера за деньги будет праахдником

    (ответить)

  2. halamadrid94 26.12.2016 15:07 # halamadrid94
    Эллардайс , конечно , зарешал . Владельцы КП те еще дебилы . Не знали , что его команды не вылетают ?!

    (ответить)

  3. vakudza05 26.12.2016 14:52 # vakudza05
    Жерара в обмен на Педро,игрок то отличный!

    (ответить)

  4. el-pistalero 26.12.2016 14:46 # el-pistalero
    Сэм Эллардайс будет получать в "Кристал Пэлас" 2.5 млн. фунтов ежегодно. (The Guardian)

    Также Эллардайс получит бонус в 4 млн. фунтов, если оставит "Пэлас" в Премьер-Лиге. (Daily Mail)

    Изи 5 млн для Биг Сэма

    (ответить)

  5. bluebload 26.12.2016 14:37 # bluebload
    Харта сейчас за червонец купить , через год покерятам за пятнашку загнать .

    (ответить)

  6. bluebload 26.12.2016 14:35 # bluebload
    Тибо конечно же останется , но Харта на место Беговича не помешало бы , все же в следующем сезоне Комьюнити шилд , КА , КАЛ , ЛЧ , КЧМ

    (ответить)

  7. attic06 26.12.2016 14:24 # attic06
    40 миллионов фунтов + Неймар и забирайте Коутиньо (:

    (ответить)

  8. karnivool 26.12.2016 14:18 # karnivool
    Мавуба: "Азар пил всю ночь, не ложился спать и забил три мяча за полчаса в последнем матче за "Лилль"

    Футбол: http://www.euro-football.ru/article/31/1003647482_mavuba_azar_pil_vsyu_noch_ne_lojilsya_spat_i_zabil_tri_myacha_za_polchasa_v_poslednem_matche_za_lill#ixzz4TwSgH0v5

    (ответить)

  9. prokt1k 26.12.2016 14:16 # prokt1k
    Red Ham/West Bull

    (ответить)

  10. karnivool 26.12.2016 14:14 # karnivool
    кстати, никто не знает, почему в этому году КП не проводят?

    (ответить)

  11. karnivool 26.12.2016 14:13 # karnivool
    шутка про мешок ирисок уже была?

    (ответить)

  12. imvrotibal 26.12.2016 14:07 # imvrotibal
    RasenBallsport West Ham

    (ответить)

  13. farot 26.12.2016 14:02 # farot
    Эвертон гребет все, что плохо лежит

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: