Светская хроника за понедельник
Уэйн Руни получил роскошное предложение из Китая. "Челси" может пригласить Джо Харта, если Тибо Куртуа уйдет. ПСЖ сделает предложение по Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Капитана "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни манят в Китай зарплатой в 700 тысяч фунтов в неделю. (Daily Mirror)
"Челси" будет готов выкупить Джо Харта у "Манчестер Сити", если Тибо Куртуа уйдет в "Реал". (Daily Express)
"Челси" проиграл борьбу "Баварии" за защитника "Хоффенхайма" Никласа Зюле. (Bild)
ПСЖ предложит 40 млн. фунтов за полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. (Daily Express)
"Ливерпуль" готов купить левого защитника "Халла" Эндрю Робертсона за 10 млн. фунтов. (Daily Star)
"Интер" надеется купить полузащитника "Ливерпуля" Лукаса Лейву за 4 млн. фунтов. (Daily Mirror)
"Кристал Пэлас" заинтересовался нападающим "Сандерленда" Джермейном Дефо. (Daily Mirror)
"Кристал Пэлас" постарается оградить вингера Уилфрида Заху от интереса "Тоттенхэма". (Daily Star)
"Тоттенхэм" предложит 12 млн. фунтов за Заху. (The Sun)
Вингер Жерар Деулофеу задумывается об уходе из "Эвертона". (talkSPORT)
"Эвертон" хочет приобрести до пяти новичков в январе. (The Sun)
"Эвертон" и "Стоук" претендуют на нападающего "Наполи" Маноло Габбиадини. (Radio Kiss Kiss)
Другое
Сэм Эллардайс будет получать в "Кристал Пэлас" 2.5 млн. фунтов ежегодно. (The Guardian)
Также Эллардайс получит бонус в 4 млн. фунтов, если оставит "Пэлас" в Премьер-Лиге. (Daily Mail)
Эллардайс получит бюджет в 20 млн. фунтов на январские трансферы. (Daily Express)
FA получила заявки от более чем 150 кандидатов на пост главного тренера молодежной сборной Англии. (Daily Mail)
Компания Red Bull может купить "Вест Хэм" за 200 млн. фунтов. (The Sun)
26.12.2016 14:00
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Последние комментарии:
день когда лейва уйдет из ливера за деньги будет праахдником
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Эллардайс , конечно , зарешал . Владельцы КП те еще дебилы . Не знали , что его команды не вылетают ?!
(ответить)
Жерара в обмен на Педро,игрок то отличный!
(ответить)
Сэм Эллардайс будет получать в "Кристал Пэлас" 2.5 млн. фунтов ежегодно. (The Guardian)
Также Эллардайс получит бонус в 4 млн. фунтов, если оставит "Пэлас" в Премьер-Лиге. (Daily Mail)
Изи 5 млн для Биг Сэма
(ответить)
Харта сейчас за червонец купить , через год покерятам за пятнашку загнать .
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Тибо конечно же останется , но Харта на место Беговича не помешало бы , все же в следующем сезоне Комьюнити шилд , КА , КАЛ , ЛЧ , КЧМ
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40 миллионов фунтов + Неймар и забирайте Коутиньо (:
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Мавуба: "Азар пил всю ночь, не ложился спать и забил три мяча за полчаса в последнем матче за "Лилль"
Футбол: http://www.euro-football.ru/article/31/1003647482_mavuba_azar_pil_vsyu_noch_ne_lojilsya_spat_i_zabil_tri_myacha_za_polchasa_v_poslednem_matche_za_lill#ixzz4TwSgH0v5
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Red Ham/West Bull
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кстати, никто не знает, почему в этому году КП не проводят?
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шутка про мешок ирисок уже была?
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RasenBallsport West Ham
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Эвертон гребет все, что плохо лежит
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