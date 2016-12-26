"Ливерпуль" переключился с Дракслера на Промеса

Упустив плеймейкера Юлиана Дракслера, "Ливерпуль" обратил внимание на флангового нападающего "Спартака" Квинси Промеса.

Отъезд Садио Мане на Кубок Африки и серьезная травма Данни Ингса не оставляют главному тренеру "красных" Юргену Клоппу другого выбора, кроме как выйти на трансферный рынок ради покупки флангового игрока.



На прошлой неделе "Ливерпуль" пытался компенсировать потерю Мане с помощью 23-летнего Дракслера, но соотечественник Клоппа предпочел отправиться за жирным контрактом в ПСЖ. Теперь мерсисайдский клуб рассматривает альтернативные варианты.



По информации Daily Mirror, "Ливерпуль" даже определился с приоритетной кандидатурой, активизировав интерес к 24-летнему Промесу. Со своим предложением к "Спартаку" мерсисайдцы обратятся в начале января.



Сообщается, что Клопп хочет пригласить в команду игрока, который может выйти на все три позиции в атаке. Промес идеально соответствует требованиям Юргена, забив 37 голов в 72 матчах за московский клуб.



Добавим, что в действующему контракте Квинси со "Спартаком" предусмотрен пункт об отступных в размере 20 миллионов фунтов. Генеральный директор клуба Сергей Родионов подтвердил, что эта опция может позволить голландцу уйти, но москвичи "постараются удержать игрока".