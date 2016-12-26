"Ливерпуль" переключился с Дракслера на Промеса

Квинси Промес Упустив плеймейкера Юлиана Дракслера, "Ливерпуль" обратил внимание на флангового нападающего "Спартака" Квинси Промеса.

Отъезд Садио Мане на Кубок Африки и серьезная травма Данни Ингса не оставляют главному тренеру "красных" Юргену Клоппу другого выбора, кроме как выйти на трансферный рынок ради покупки флангового игрока.

На прошлой неделе "Ливерпуль" пытался компенсировать потерю Мане с помощью 23-летнего Дракслера, но соотечественник Клоппа предпочел отправиться за жирным контрактом в ПСЖ. Теперь мерсисайдский клуб рассматривает альтернативные варианты.

По информации Daily Mirror, "Ливерпуль" даже определился с приоритетной кандидатурой, активизировав интерес к 24-летнему Промесу. Со своим предложением к "Спартаку" мерсисайдцы обратятся в начале января.

Сообщается, что Клопп хочет пригласить в команду игрока, который может выйти на все три позиции в атаке. Промес идеально соответствует требованиям Юргена, забив 37 голов в 72 матчах за московский клуб.

Добавим, что в действующему контракте Квинси со "Спартаком" предусмотрен пункт об отступных в размере 20 миллионов фунтов. Генеральный директор клуба Сергей Родионов подтвердил, что эта опция может позволить голландцу уйти, но москвичи "постараются удержать игрока".



Метки Ливерпуль, Промес, Спартак

Автор foxmcfc   

Дата 26.12.2016 13:00

Количество просмотров Просмотров: 856

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  1. gerrard08 26.12.2016 13:34 # gerrard08
    Норм, он есть в моем списке на зимнее ТО.
    Еще один Мане будет в тему. Вейналдум сук действуй.

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  2. melwood-lfc 26.12.2016 13:28 # melwood-lfc
    бл пушка
    но сперва пусть чемпик возьмет со спартаком!
    летом пусть переходит

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  3. sancho232 26.12.2016 13:27 # sancho232
    как раз уровень колбасы

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  4. mane 26.12.2016 13:20 # mane
    кек
    у мелвуда случится когнитивный диссонанс

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  5. p0z1t1v3 26.12.2016 13:19 # p0z1t1v3
    Дракслер избалованный тип с неприятным характером (3 клуба за 3 года), А вот Промес работоспособный малый, даже на отдыхе тренит во всю, уверен Клопп сможет его раскрыть!

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  6. karnivool 26.12.2016 13:15 # karnivool
    прапорщик Черных !

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  7. electric 26.12.2016 13:15 # electric
    изи топ

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  8. el-pistalero 26.12.2016 13:06 # el-pistalero
    да пусть покупают его, но оставляют доигрывать сезон

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  9. liverpoolkazakh 26.12.2016 13:05 # liverpoolkazakh
    Если Клопп хочет купить ,пусть покупает он знает как раскрывать!так что WELCOME!

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  10. keremet 26.12.2016 13:04 # keremet
    Промес было бы интересно)

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  11. girasimus 26.12.2016 13:03 # girasimus
    Возможно даже и к лучшему)

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