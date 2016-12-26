Наставник "Арсенала" Арсен Венгер предупредил, что негатив фанатов может затронуть игроков и сказаться на игре команды.

К Boxing Day "канониры" подходят только на четвертой позиции Премьер-Лиги, куда они опустились после поражений от "Эвертона" и "Манчестер Сити". Два этих результата доставили огромное разочарование фанатам и вновь заставили усомниться в способности "Арсенала" реально претендовать на титул.



Нечто похожее было и во второй половине прошлого сезона, когда фанаты открыто демонстрировали свое недовольство, освистывая "Арсенал" даже в домашних матчах и призывая самого Венгера немедленно уйти в отставку. Арсен не видит в этом ничего хорошего и считает, что это может негативно сказаться на игроках.



"Я видел много игроков, которые проваливаются, потому что не могут справиться со стрессом. Иногда бывает непросто выходить и показывать свою лучшую игру при враждебной атмосфере. Обычно требуется время, чтобы привыкнуть к подобному".



"Каждый реагирует по-своему на подобное, и некоторых это задевает сильнее, чем остальных. Я убежден, что в таких ситуациях ты можешь обрести внутреннюю силу через сплоченность раздевалки. Для футболистов в раздевалке происходят особенные вещи. Недавно я говорил об этом с Дэвидом Бекхэмом".



"Я спросил его, скучает ли он по футболу? Он ответил: "Я могу играть в футбол хоть каждый день, меня приглашают на все благотворительные матчи, но я скучаю по раздевалке, по этому духу единения, по ощущению, что ты сражаешься друг за друга. Вот по этому я скучаю. Именно это помогает преодолевать трудности".



"Такого не бывает, чтобы на протяжении сезона ты не испытывал разочарования. Мы всего лишь проиграли два последних матчах. Конечно, это тяжело, но "Сити" не выигрывал шесть матчей, "Тоттенхэм" — четыре или пять, "Манчестер Юнайтед" тоже. Все команды проходят через подобное".



"Команда, которая умеет сплоченно ответить, как раз и проводит самый успешный сезон. Это часть игры. За мои 20 лет у меня было очень мало сезонов, когда ты начинаешь гонку и завершаешь гонку, так и не побывав позади кого-либо", — цитирует Венгера Daily Mirror.