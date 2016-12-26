Ибрагимович мог перейти в "Сандерленд"

В 2002 году "Сандерленд" вел переговоры о приобретении нападающего Златана Ибрагимовича, выступавшего в то время за "Аякс".

Как известно, Ибрагимович добрался до Премьер-Лиги лишь в возрасте 35 лет и пока демонстрирует выдающийся футбол, забив пять голов в пяти матчах после своей дисквалификации.



Однако Златан мог оказаться в Англии гораздо раньше — в 2002 году "коты" хотели пригласить шведа в пару к своему бомбардиру Кевину Филлипсу.



"Нам намекнули, что он не чувствует себя комфортно в "Аяксе". У нас в команде уже было двое шведов — Стефан Шварц и Йоахим Бьерклунд — и я помню, особенно Стефану было хорошо известно о том, что Златан склоняется к смене клуба".



"Забавно, что когда мы прибыли на "Амстердам Арену" на встречу, Ибрагимович прошел мимо нас, направляясь на тренировку. Он узнал нас и узнал Питера (Рида)".



"Когда мы поговорили с Бенхаккером, нам было сказано, что они не продадут Златана. Но мы в любом случае предложили 3 миллиона фунтов. Бенхаккер отклонил это предложение, но нам удалось продолжить диалог, и я нашел возможность позвонить нашему президенту Бобу Мюррею. Он сказал: "Если ты думаешь, что один лишний миллион позволит заключить сделку, то вперед".



"Я отклонился от его инструкций и улучшил наше предложение на пару миллионов — до 5 миллионов фунтов с лишним. Мы хотели заключить сделку и верили, что игрок открыт к переходу к нам", — вспоминает бывший спортивный директор "Сандерленда" Марк Блэкборн.



"Если честно, тогда "Аякс" был более известным клубом. Премьер-Лига была не так могущественна, как сейчас. Мне всегда нравились большие центральные нападающие, а в случае со Златаном это был еще и технически одаренный игрок. Я был уверен, что у нас есть шанс подписать его", — приводит слова экс-тренера "котов" Питера Рида Squawka.