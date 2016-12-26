Ибрагимович мог перейти в "Сандерленд"

Златан Ибрагимович В 2002 году "Сандерленд" вел переговоры о приобретении нападающего Златана Ибрагимовича, выступавшего в то время за "Аякс".

Как известно, Ибрагимович добрался до Премьер-Лиги лишь в возрасте 35 лет и пока демонстрирует выдающийся футбол, забив пять голов в пяти матчах после своей дисквалификации.

Однако Златан мог оказаться в Англии гораздо раньше — в 2002 году "коты" хотели пригласить шведа в пару к своему бомбардиру Кевину Филлипсу.

"Нам намекнули, что он не чувствует себя комфортно в "Аяксе". У нас в команде уже было двое шведов — Стефан Шварц и Йоахим Бьерклунд — и я помню, особенно Стефану было хорошо известно о том, что Златан склоняется к смене клуба".

"Забавно, что когда мы прибыли на "Амстердам Арену" на встречу, Ибрагимович прошел мимо нас, направляясь на тренировку. Он узнал нас и узнал Питера (Рида)".

"Когда мы поговорили с Бенхаккером, нам было сказано, что они не продадут Златана. Но мы в любом случае предложили 3 миллиона фунтов. Бенхаккер отклонил это предложение, но нам удалось продолжить диалог, и я нашел возможность позвонить нашему президенту Бобу Мюррею. Он сказал: "Если ты думаешь, что один лишний миллион позволит заключить сделку, то вперед".

"Я отклонился от его инструкций и улучшил наше предложение на пару миллионов — до 5 миллионов фунтов с лишним. Мы хотели заключить сделку и верили, что игрок открыт к переходу к нам", — вспоминает бывший спортивный директор "Сандерленда" Марк Блэкборн.

"Если честно, тогда "Аякс" был более известным клубом. Премьер-Лига была не так могущественна, как сейчас. Мне всегда нравились большие центральные нападающие, а в случае со Златаном это был еще и технически одаренный игрок. Я был уверен, что у нас есть шанс подписать его", — приводит слова экс-тренера "котов" Питера Рида Squawka.


Метки Аякс, Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2016 11:00

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  1. karnivool 26.12.2016 13:21 # karnivool
    скуавка

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  2. infamous 26.12.2016 12:35 # infamous
    Мог бы сделать себе нормальную карьеру

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  3. shearer1 26.12.2016 12:08 # shearer1
    хахахаха
    Ибра в сандере?
    хахахаха

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  4. giggs13 26.12.2016 12:01 # giggs13
    ne chitaiu takoiu statiu

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  5. januzaj00 26.12.2016 11:09 # januzaj00
    А ещё ливерпуп мог стать чемпионом в 14 г

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  6. barstreetboy 26.12.2016 11:06 # barstreetboy
    Первый

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