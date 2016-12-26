Гвардиола исключает покупку Ван Дейка в январе

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола исключил покупку защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка в январе.

Ранее в этом месяце появились слухи, что "горожане" готовы выложить 50 миллионов фунтов за 25-летнего игрока сборной Голландии. Эти слухи не остались незамеченными и на "Сент Мэри", где в рамках рождественской вечеринки Виргилу подарили футболку "Сити". Однако Гвардиола исключает этот трансфер.



"Он сюда не перейдет — это невозможно. На данном этапе я не думаю, что мы кого-либо купим в январе, но это может измениться в следующие несколько недель. Возможно, нам потребуется усиление на одной позиции — возможно, на позиции крайнего защитника. Но прямо сейчас у меня нет немедленных планов", — цитирует Гвардиолу The Guardian.