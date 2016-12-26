Моуриньо не согласен с Мойесом насчет тяжести работы с "Юнайтед"

Жозе Моуриньо заявил, что не видит работу главного тренера "Манчестер Юнайтед" как неподъемное бремя.

После своего увольнения из "Юнайтед" в апреле 2014 Дэвид Мойес уже не раз жаловался, что ни он сам, ни кто-либо другой не смог бы стать полноценной заменой сэру Алексу Фергюсону.



В преддверии выезда на "Олд Траффорд" с "Сандерлендом", своим нынешним клубом, Мойес вновь об этом вспомнил, но Моуриньо считает иначе и был бы рад оказаться на месте Дэвида летом 2013.



"Я был бы не против того, чтобы оказаться в клубе с огромными ожиданиями, а также обладать Райаном Гиггзом и Чичарито. Кажется, даже Видич все еще был в команде. А также Эвра. Я был бы не против".



"Я не ощущаю эту работу как бремя. Я ощущаю великую историю этого клуба, и это исключительно позитивная вещь — никакого негатива. Проблемы возникают, если ты не можешь продолжить эту историю успеха. Но это уже другое".



"Единственное, когда парням вроде Гари Невилла, Пола Скоулза, Дэвида Бекхэма, Гиггза и Батта по 25, 26, 27 лет — это одно. Но обладать ими в 31, 32 — это другое".



"Конечно, это сыграло свою роль, была смена поколений, и Дэвид пришел в клуб в непростое время. Ему было непросто продолжить победное движение. В то же время — и я считаю это еще более важным — стала меняться Премьер-Лига", — цитирует Моуриньо The Guardian.