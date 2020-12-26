"Арсенал" не обращался к Уилширу насчет нового контракта

Будущее полузащитника Джека Уилшира в "Арсенале" оказалось под вопросом после того, как стало известно, что лондонский клуб до сих пор не выходил на контакт со своим воспитанником насчет нового контракта.

Ранее в нынешнем сезоне Арсен Венгер озвучил свое желание удержать Уилшира, отправленного за практикой в аренду в "Борнмут". Главный тренер "канониров" пообещал начать переговоры с Джеком около Нового года.



Однако изданию Daily Mail стало известно, что переговоры не просто не стартовали, но даже пока не запланированы — клуб не обращался к представителям Уилшира, чтобы назначить дату очной ставки.



Учитывая, как сложно проходят переговоры с Месутом Озилом и Алексисом Санчесом, а также тот факт, что действующее соглашение Уилшира истекает уже через 18 месяцев, перспективы Джека на "Эмирейтс" выглядят довольно сомнительно.



По информации источника, Уилшир будет выставлен на продажу, если до конца сезона так и не заключит новую сделку. Эта ситуация очень заинтересовала "Манчестер Сити", который испытывает определенные проблемы с соблюдением лимита на доморощенных игроков.



Добавим, что это уже не первый раз, когда Венгер вводит публику в заблуждение относительно новых контактов для своих игроков. Неоднократные уверения Арсена, что переговоры с Озилом и Санчесом "продвигаются", пока не нашли никакого подтверждения. Вдобавок тренер "Арсенала" весьма огорчил Алекса Окслейд-Чемберлена, ошибочно заявив о начале диалога с полузащитником.