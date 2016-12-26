Фердинанд считает Алдервейрелда и Косьелни лучшими защитниками Премьер-Лиги

Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" и Лорана Косьелни из "Арсенала" двумя лучшими защитниками Премьер-Лиги в этом сезоне.

И хотя в данный момент "канониры" и "шпоры" занимают только четвертое и пятое место в таблице, соответственно, Фердинанд, шесть раз выигрывавший Премьер-Лигу с "красными дьяволами", считает, что именно две этих северолондонских команды располагают лучшими центральными защитниками в дивизионе.



"С точки зрения важности для команды, Алдервейрелд стоит в одном ряду с Харри Кейном. Он понимает, где должен находится на футбольном поле. Иногда он рискует, но при этом выходит победителем из ситуаций".



"Думаю, он один из двух лучших центральных защитников в этой лиге наравне с Косьелни. Такие игроки так же полезны для своих команд, как и те, что забивают голы", — сообщил Фердинанд BT Sport.