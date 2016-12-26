Фердинанд считает Алдервейрелда и Косьелни лучшими защитниками Премьер-Лиги
Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" и Лорана Косьелни из "Арсенала" двумя лучшими защитниками Премьер-Лиги в этом сезоне.
И хотя в данный момент "канониры" и "шпоры" занимают только четвертое и пятое место в таблице, соответственно, Фердинанд, шесть раз выигрывавший Премьер-Лигу с "красными дьяволами", считает, что именно две этих северолондонских команды располагают лучшими центральными защитниками в дивизионе.
"С точки зрения важности для команды, Алдервейрелд стоит в одном ряду с Харри Кейном. Он понимает, где должен находится на футбольном поле. Иногда он рискует, но при этом выходит победителем из ситуаций".
"Думаю, он один из двух лучших центральных защитников в этой лиге наравне с Косьелни. Такие игроки так же полезны для своих команд, как и те, что забивают голы", — сообщил Фердинанд BT Sport.
26.12.2016 07:00
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Последние комментарии:
В этот раз Рио прав! Кого он из челсе должен хвалить? Команда играет с 5-ю защитниками,им еще повезло с Азаром и Коста!
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Косельни точно не лучший.
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Лучший защитник на данный момент - Аспиликуэта , следом Ван Дейк . Третий - Алдервейрельд
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ну, blackcunt старший всегда подтверждал аксиому скам=дал6аеб, так что ничего удивительного в этом высказывании нет.
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Согласен!
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Норм Фердинанд собирает глупых пенсов.
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Фердинанд залимонил, по факту Челси пропустил 2 гола с недавних пор и 1 гол забил себе гарри топор
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Фердинанд единственный кто на самом деле отличается своей неадекватностью
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совсем арсенал скатился шнурки радужные, теперь повязка дальше что форму поменяют?
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