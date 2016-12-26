Фердинанд считает Алдервейрелда и Косьелни лучшими защитниками Премьер-Лиги

Лоран Косьелни Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" и Лорана Косьелни из "Арсенала" двумя лучшими защитниками Премьер-Лиги в этом сезоне.

И хотя в данный момент "канониры" и "шпоры" занимают только четвертое и пятое место в таблице, соответственно, Фердинанд, шесть раз выигрывавший Премьер-Лигу с "красными дьяволами", считает, что именно две этих северолондонских команды располагают лучшими центральными защитниками в дивизионе.

"С точки зрения важности для команды, Алдервейрелд стоит в одном ряду с Харри Кейном. Он понимает, где должен находится на футбольном поле. Иногда он рискует, но при этом выходит победителем из ситуаций".

"Думаю, он один из двух лучших центральных защитников в этой лиге наравне с Косьелни. Такие игроки так же полезны для своих команд, как и те, что забивают голы", — сообщил Фердинанд BT Sport.


Метки Алдервейред, Арсенал, Косьелни, Тоттенхэм, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2016 07:00

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Последние комментарии:




  1. olzhas123 26.12.2016 08:21 # olzhas123
    В этот раз Рио прав! Кого он из челсе должен хвалить? Команда играет с 5-ю защитниками,им еще повезло с Азаром и Коста!

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  2. sellman 26.12.2016 08:20 # sellman
    Косельни точно не лучший.

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  3. halamadrid94 26.12.2016 08:01 # halamadrid94
    Лучший защитник на данный момент - Аспиликуэта , следом Ван Дейк . Третий - Алдервейрельд

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  4. multazar 26.12.2016 07:56 # multazar
    ну, blackcunt старший всегда подтверждал аксиому скам=дал6аеб, так что ничего удивительного в этом высказывании нет.

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  5. abse 26.12.2016 07:54 # abse
    Согласен!

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  6. stepan-jam-boss 26.12.2016 07:28 # stepan-jam-boss
    Норм Фердинанд собирает глупых пенсов.

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  7. gio 26.12.2016 07:24 # gio
    Фердинанд залимонил, по факту Челси пропустил 2 гола с недавних пор и 1 гол забил себе гарри топор

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  8. infamous 26.12.2016 07:18 # infamous
    Фердинанд единственный кто на самом деле отличается своей неадекватностью

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  9. power 26.12.2016 07:10 # power
    совсем арсенал скатился шнурки радужные, теперь повязка дальше что форму поменяют?

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