Педро: "В Премьер-Лиге сложнее побеждать, чем в Ла Лиге"

Педро Вингер "Челси" Педро считает, что 11 побед кряду его команды в Премьер-Лиге являются более ценным достижением, нежели любые серии его бывшего клуба "Барселоны".

В преддверии Boxing Day "синие" могут похвастать 11 победами подряд, что является их личным рекордом в Премьер-Лиге. Однако Педро жаждет не просто обновить клубный рекорд, а установить новое достижение для всего дивизиона. Проводить какие-либо параллели с Ла Лигой и с сериями "Барселоны" 29-летний испанец не хочет ввиду разного уровня конкуренции.

"Меня это уже не удивляет, но это сложная лига. Здесь иначе. В "Барселоне" является нормой, когда ты выигрываешь большинство матчей и иногда делаешь это слишком легко".

"Но в Премьер-Лиге конкуренция очень высока и сильна, и по этой причине 11 побед подряд — это внушительное достижение. Кажется, рекорд — это 14, не так ли? Лишь три победы, но одержать их будет сложно. "Борнмут" — хорошая команда. Побить это рекорд — очень хорошая цель".

"Здесь очень по-другому, нежели в Испании. У "Барселоны" постоянно много моментов, чтобы побеждать в матчах, тогда как в Англии с этим намного сложнее, ведь здесь борьба ожесточеннее", — сообщил Педро The Telegraph.


Метки Педро, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2016 06:00

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  1. halamadrid94 26.12.2016 07:59 # halamadrid94
    Красава , признал уровень конкуренции против Барсы

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  2. billy-talent 26.12.2016 06:11 # billy-talent
    Да не, петухи не дадут победить на УХЛ, даже если сейчас будут 2 победы подряд, то и повторить-то рекорд не получится.

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  3. lpool14 26.12.2016 06:05 # lpool14
    да, если ты играешь за Барсу или Реал, остальным также тяжело побеждать

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