Педро: "В Премьер-Лиге сложнее побеждать, чем в Ла Лиге"

Вингер "Челси" Педро считает, что 11 побед кряду его команды в Премьер-Лиге являются более ценным достижением, нежели любые серии его бывшего клуба "Барселоны".

В преддверии Boxing Day "синие" могут похвастать 11 победами подряд, что является их личным рекордом в Премьер-Лиге. Однако Педро жаждет не просто обновить клубный рекорд, а установить новое достижение для всего дивизиона. Проводить какие-либо параллели с Ла Лигой и с сериями "Барселоны" 29-летний испанец не хочет ввиду разного уровня конкуренции.



"Меня это уже не удивляет, но это сложная лига. Здесь иначе. В "Барселоне" является нормой, когда ты выигрываешь большинство матчей и иногда делаешь это слишком легко".



"Но в Премьер-Лиге конкуренция очень высока и сильна, и по этой причине 11 побед подряд — это внушительное достижение. Кажется, рекорд — это 14, не так ли? Лишь три победы, но одержать их будет сложно. "Борнмут" — хорошая команда. Побить это рекорд — очень хорошая цель".



"Здесь очень по-другому, нежели в Испании. У "Барселоны" постоянно много моментов, чтобы побеждать в матчах, тогда как в Англии с этим намного сложнее, ведь здесь борьба ожесточеннее", — сообщил Педро The Telegraph.