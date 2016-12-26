18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей Boxing Day
В понедельник 26 декабря восемью поединками стартует 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
УОТФОРД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 15:30
После череды неудачных результатов "Кристал Пэлас" все-таки расстался с Аланом Пардью, немедленно назначив на его место Сэма Эллардайса, которому не привыкать к роли "пожарника". Эмоциональный подъем "орлам" обеспечен, что обещает "Уотфорду" тяжелейший матч. "Шершни" проиграли четыре из пяти последних встреч с "Пэлас" в рамках чемпионата.
Полузащитник "Уотфорда" Роберто Перейра перенес операцию на колене во вторник. Себастьян Предль и Стефано Окака возобновили тренировки после недавних повреждений.
У "Кристал Пэлас" поправился полузащитник Матье Фламини, но Джеймс Томкинс, Пап Суаре и Бакари Сако по-прежнему травмированы.
АРСЕНАЛ — ВЕСТ БРОМВИЧ 18:00 Онлайн-трансляция
Два поражения кряду отбросили "Арсенал" на четвертое место и вновь породили вопросы о способности команды Арсена Венгера реально претендовать на чемпионский титул. Однако другая способность "канониров" — достойно реагировать на самые разочаровывающие неудачи — никогда не подвергалась сомнению, и это обещает находящемуся в хорошей форме "Вест Бромвичу" большое испытание. В 20 последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "дрозды" одержали лишь три победы.
К легким тренировкам приступил полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси, пропустивший три недели с травмой задней поверхности бедра. С аналогичным повреждением отсутствует Алекс Окслейд-Чемберлен. Данни Уэлбек уже здоров, но все еще работает над улучшением формы.
"Вест Бромвич" устроит фитнес-тест для Джонни Эванса и Джеймса Моррисона.
БЕРНЛИ — МИДЛСБРО 18:00
Для "Бернли", проигравшего пять из шести последних матчей, наступает, возможно, определяющий момент. В двух ближайших поединках "бордовые" сыграют с соседями по нижней части таблицы "Мидлсбро" и "Сандерлендом". Таким образом, команда Шона Дайча может как опуститься в зону вылета, так и отдалиться от нее, заодно повысив свои привлекательность для потенциальных новичков в преддверии января. В Премьер-Лиге эти соперники еще не встречались, но в шести последних очных матчах в рамках чемпионата "речники" ни разу не уступили.
Полузащитник "Бернли" Йоханн Берг Гудмундссон, наконец, восстановился после травмы задней поверхности беда. Мэтт Лоутон дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
"Мидлсбро" потерял с травмой колена вингера Виктора Фишера. У Гастона Рамиреса небольшие проблемы со стопой.
ЧЕЛСИ — БОРНМУТ 18:00 Онлайн-трансляция
Отсутствие еврокубков позволяло главному тренеру "Челси" Антонио Конте практически не менять стартовый состав в начальной стадии сезона, однако дисквалификации Нголо Канте и Диего Косты, а также насыщенное расписание в рождественский период заставляют "синих" прибегнуть к ротации. В таких непривычных для себя условиях лидер Премьер-Лиги постарается одержать свою 12-ю кряду победу, что стало бы новым клубным рекордом. В прошлом сезоне "Борнмут" стал первым новичком высшего дивизиона за 14 последних лет, отпраздновавшим победу на "Стэмфорд Бридж" (0:1).
"Челси" предстоит определиться с заменами для дисквалифицированных Канте и Косты. Джон Терри остается в лазарете.
Из-за условий своей аренды Натан Аке не сможет помочь "Борнмуту". Эндрю Сурман и Джуниор Станислас набирают форму в тренировках.
ЛЕСТЕР — ЭВЕРТОН 18:00 Онлайн-трансляция
У "Лестера" было целых девять дней, чтобы обдумать свой матч против "Стоука", в котором подопечные Клаудио Раньери вдесятером отыграли два гола и избежали поражения (2:2). "Лисы" обязаны добавить, чтобы не встретить Новый год в зоне вылета. "Эвертон" тоже считает свою текущую позицию в Премьер-Лиге недостаточной и жаждет реабилитироваться за минимальное поражение в дерби против "Ливерпуля". В прошлом сезоне "Лестер" сделал дубль против "ирисок" — впервые за 30 лет.
К трехматчевой дисквалификации приступает нападающий "Лестера" Джейми Варди. Также пропускают этот поединок Кристиан Фукс и Роберт Хут, перебравшие желтых карточек.
"Эвертон" на три недели лишился Джеймса Маккарти, которого беспокоит задняя поверхность бедра. Маартен Стекеленбург под вопросом.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — САНДЕРЛЕНД 18:00 Онлайн-трансляция
Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес впервые вернется на "Олд Траффорд" после своего увольнения из "Манчестер Юнайтед" в апреле 2014. Вряд ли у фанатов "красных дьяволов" остались хоть какие-нибудь приятные воспоминания о периоде шотландца, и тот не вправе рассчитывать на теплый прием. К этому матчу "Юнайтед" подходит после трех побед кряду, рассчитывая продлить свою успешную серию. В семи последних встречах соперников с учетом всех соревнований равенство — по три победы и одна ничья.
После небольших травм лазарет "Манчестер Юнайтед" покинули Эрик Байи и Генрих Мхитарян. Люк Шоу пока не готов вернуться на поле.
"Сандерленд" будет вынужден обходиться без Аднана Янузая, который арендован как раз у "Юнайтед". Билли Джонс, Хавьер Манкиньо и Стивен Пиенаар уже возобновили тренировки. Ян Кирхгофф пропустит три месяца с травмой колена.
СУОНСИ — ВЕСТ ХЭМ 18:00
Выезд в Уэльс представляет "Вест Хэму" хорошую возможность впервые в этом сезоне оформить три победы кряду. Впрочем, в двух предыдущих матчах "молотобойцы" не демонстрировали искрометного футбола, поэтому Боб Брэдли тоже понимает, что такого соперника можно обыгрывать. Очередной разочаровывающий результат рискует лишь приблизить вторую смену главного тренера в "Суонси" в этом сезоне. В трех последних выездах на "Либерти" "Вест Хэм" неизменно набирал по очку.
"Суонси" снова может рассчитывать на Федерико Фернандеса и Ки Сун Юна.
"Вест Хэм" на срок до двух недель лишился нападающего Диафры Сако, который из-за травмы спины теперь пропустит Кубок Африки. Педро Обианг дисквалифицирован после пяти желтых карточек.
ХАЛЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:15 Онлайн-трансляция
Отправляясь в гости к "Халлу", "Манчестер Сити" непременно будет держать в уме свой следующий матч — против "Ливерпуля", и Хосепа Гвардиолу сложно в этом упрекнуть. При всем уважении, "тигры" выглядят практически безнадежно и потому справедливо занимают последнее место в Премьер-Лиге, имея худшую в дивизионе разницу мячей. Любой результат, отличный от трех очков "горожан", стал бы громкой сенсацией. "Халл" выиграл лишь одну из восемь последних встреч с "Сити" в рамках Премьер-Лиги, пропуская в каждой из них.
"Халл" на некоторое время лишился нападающего Абеля Эрнандеса, перенесшего операцию на грыже. Зато Джош Таймон и Райан Мейсон снова в строю.
Заключительный матч своей дисквалификации отбывает нападающий "Сити" Серхио Агуэро, а вот Фернандиньо свое наказание уже искупил. Пабло Сабалете предстоит фитнес-тест.
26.12.2016 00:05
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Последние комментарии:
ну если так на первый взгляд, то :
челси - борнмут : челси итб 2.0 за 1.9, можно рискнуть и взять фору -1.5 за 2.20. игра точно не будет низовой, ибо борнмут распологает к открытой игре.
халл - сити : оз за 1.83 мастхэв, можно комбинировать оз+х2, но у меня в линии такого пока нет.
ман ю - сандерленд : сильный перекос в сторону юнайтед, как мне кажется. пока не вижу ничего интересного.
бёрнли - боро : бёрнли итм 1.0 за 1.82, но мне здесь скорее видится возврат.
лестер - эвертон : пора набирать незаслуженно потерянные очки. итб 1.5 лестера за 2.40 смотрится заманчиво, но я б просто взял лестер с нулём за 1.80
арс - вест бромвич : большой и неоправданный перекос в сторону арсенала. нравится итм 2.0 арса за 2.17 и фора вба +1.5 за 1.94, но надо ещё подумать.
уотфорд - кп : с первого взгляда уотфорд итб 1.0 за 1.67, с исходом здесь тяжело предсказывать.
суонси - вхю : оз за 1.60.
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ОТ встретит ДМ как надо
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https://twitter.com/KDTrey5/status/11177887818321920
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проходняк у всех лидеров
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Боже, эти формы супер офигенные на рождество. Кровавый такой цвет у Чикаго. Дайте одну.
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Малолетки спят
Миньоле главный фаворит в борьбе за золотую перчатку
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фол в конце скорее был, чем нет
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пиздатая игра господи
надеюсь эти две команды будут в финале
украшение баскетбола блять
Ирвинг, такое ощущение, всегда спокоен. Джефф рили напомнил себя раннего своими данками. Грин канеш репутацию заработал себе, против него теперь работает
У Карри синдром штоле, теряться в таких играх больших периодически
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https://pp.vk.me/c7001/v7001851/2b487/zU2eJ5MXvlI.jpg
gg
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очевидные победы гостей
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ВБ, Халл верим.
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сити и арсиноль высосут по очку. Челси и мю победы
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Ну, завтра смерть Санчеса на классе
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Ну сегодня травма Азара на классе
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