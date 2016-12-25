"Сити" и "Челси" сделают предложения по Карамоко Дембеле в январе

13-летний вингер "Селтика" Карамоко Дембеле может переехать в Англию уже в январе — свои предложения насчет вундеркинда готовят "Манчестер Сити" и "Челси".

Об интересе грандов Премьер-Лиги к Дембеле стало известно еще ранее в декабре. И вот сейчас, утверждает The Sun, "Сити" и "Челси" решились выдвинуть свои предложения "Селтику".



Сам Карамоко открыт к возвращению в Англию, где его семья жила на протяжении нескольких лет. На прошлой неделе Дембеле дебютировал за юношескую сборную Англии U-15, дополнительно продемонстрировав привязанность к стране своего рождения.



И хотя Карамоко все еще далек от дебюта за первую команду "Селтика", недавно главный тренер "кельтов" Брендан Роджерс специально встречался с семьей вундеркинда, чтобы убедить того задержаться в Глазго. Теперь все зависит от того, какое решение будет принято на семейном совете Дембеле.