"Сити" и "Челси" сделают предложения по Карамоко Дембеле в январе
13-летний вингер "Селтика" Карамоко Дембеле может переехать в Англию уже в январе — свои предложения насчет вундеркинда готовят "Манчестер Сити" и "Челси".
Об интересе грандов Премьер-Лиги к Дембеле стало известно еще ранее в декабре. И вот сейчас, утверждает The Sun, "Сити" и "Челси" решились выдвинуть свои предложения "Селтику".
Сам Карамоко открыт к возвращению в Англию, где его семья жила на протяжении нескольких лет. На прошлой неделе Дембеле дебютировал за юношескую сборную Англии U-15, дополнительно продемонстрировав привязанность к стране своего рождения.
И хотя Карамоко все еще далек от дебюта за первую команду "Селтика", недавно главный тренер "кельтов" Брендан Роджерс специально встречался с семьей вундеркинда, чтобы убедить того задержаться в Глазго. Теперь все зависит от того, какое решение будет принято на семейном совете Дембеле.
25.12.2016 22:00
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я уже реально путаюсь в этих Дембелях.все на одну морду лица,только команды разные.клоны,сцуко
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брендан знает с кем надо его поменять на лукаса
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из этих двух вариантов сити, конечно. у них ща отличнейшая новая академия
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Сук, ничего святого, скоро грудников в рабство забирать будут.
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