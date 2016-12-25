"Сити" и "Челси" сделают предложения по Карамоко Дембеле в январе

Карамоко Дембеле 13-летний вингер "Селтика" Карамоко Дембеле может переехать в Англию уже в январе — свои предложения насчет вундеркинда готовят "Манчестер Сити" и "Челси".

Об интересе грандов Премьер-Лиги к Дембеле стало известно еще ранее в декабре. И вот сейчас, утверждает The Sun, "Сити" и "Челси" решились выдвинуть свои предложения "Селтику".

Сам Карамоко открыт к возвращению в Англию, где его семья жила на протяжении нескольких лет. На прошлой неделе Дембеле дебютировал за юношескую сборную Англии U-15, дополнительно продемонстрировав привязанность к стране своего рождения.

И хотя Карамоко все еще далек от дебюта за первую команду "Селтика", недавно главный тренер "кельтов" Брендан Роджерс специально встречался с семьей вундеркинда, чтобы убедить того задержаться в Глазго. Теперь все зависит от того, какое решение будет принято на семейном совете Дембеле.


Метки Дембеле, Манчестер Сити, Селтик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2016 22:00

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  1. dimon70 26.12.2016 01:31 # dimon70
    я уже реально путаюсь в этих Дембелях.все на одну морду лица,только команды разные.клоны,сцуко

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  2. blackdreamer 25.12.2016 22:11 # blackdreamer
    брендан знает с кем надо его поменять на лукаса

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  3. liverfun 25.12.2016 22:08 # liverfun
    из этих двух вариантов сити, конечно. у них ща отличнейшая новая академия

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  4. sausage 25.12.2016 22:03 # sausage
    Сук, ничего святого, скоро грудников в рабство забирать будут.

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