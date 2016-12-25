Клопп: "Ливерпуль" нацелился на титул"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп впервые признал, что его команда нацелилась на победу в Премьер-Лиге в текущем сезоне.

Свой последний чемпионский титул в Англии "красные" выиграли в далеком 1989 году, но к предстоящим праздникам подходят на втором месте в Премьер-Лиге, отставая от лидирующего "Челси" всего на шесть очков.



По мнению Клоппа, "Ливерпуль" достаточно хорош не только для того, чтобы навязать борьбу за чемпионство, но и выиграть ее у своих многочисленных конкурентов.



"Давайте не будем обсуждать то, что произошло за последние 25 лет. Мы говорим о команде, которая собрана в "Ливерпуле" прямо сейчас. Да, мы всем обожаем парней, выступавших здесь в прошлом, но мы должны делать свою работу".



"Давайте завершим ее, давайте хотя бы попробуем. Мы достаточно хороши (для титула), у нас подходящие для этого владельцы. Они не хотят продавать игроков и не позволят этому случиться. Да, у нас не самый богатый клуб в мире, но мы можем достаточно заплатить, чтобы убедить игрока остаться".



"Мы переживаем великолепный период и должны использовать его по максимуму. Мы достаточно молоды, достаточно хороши и достаточно сильны для титула. Единственная проблема – это несколько других команд, которые не уступают нам в мастерстве", - цитирует Клоппа Sky Sports.