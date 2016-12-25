Клопп: "Ливерпуль" нацелился на титул"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп впервые признал, что его команда нацелилась на победу в Премьер-Лиге в текущем сезоне.

Свой последний чемпионский титул в Англии "красные" выиграли в далеком 1989 году, но к предстоящим праздникам подходят на втором месте в Премьер-Лиге, отставая от лидирующего "Челси" всего на шесть очков.

По мнению Клоппа, "Ливерпуль" достаточно хорош не только для того, чтобы навязать борьбу за чемпионство, но и выиграть ее у своих многочисленных конкурентов.

"Давайте не будем обсуждать то, что произошло за последние 25 лет. Мы говорим о команде, которая собрана в "Ливерпуле" прямо сейчас. Да, мы всем обожаем парней, выступавших здесь в прошлом, но мы должны делать свою работу".

"Давайте завершим ее, давайте хотя бы попробуем. Мы достаточно хороши (для титула), у нас подходящие для этого владельцы. Они не хотят продавать игроков и не позволят этому случиться. Да, у нас не самый богатый клуб в мире, но мы можем достаточно заплатить, чтобы убедить игрока остаться".

"Мы переживаем великолепный период и должны использовать его по максимуму. Мы достаточно молоды, достаточно хороши и достаточно сильны для титула. Единственная проблема – это несколько других команд, которые не уступают нам в мастерстве", - цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 25.12.2016 21:00

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  1. sj606 25.12.2016 22:34 # sj606
    очередной фейл года

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  2. blackdreamer 25.12.2016 22:16 # blackdreamer
    клопп просто вангует как челси обосреться в боксинг дей
    это как винстрик в дотке у челси - ну а дальше вы знаете что бывает

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  3. sellman 25.12.2016 22:16 # sellman
    "Да, у нас не самый богатый клуб в мире, но мы можем достаточно заплатить, чтобы убедить игрока остаться"

    Даже уже Клопп ссыт на старого экономиста!
    Вэлком ту Челси, Санчез!

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  4. lfc23 25.12.2016 21:54 # lfc23
    The NORMAL ONE

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  5. dimon70 25.12.2016 21:45 # dimon70
    прогон,ипта.Юрген прагматик,и никогда такого не скажет за хз сколько времени до конца чемпика.так что думайте сами,откуда новость

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  6. stretfordend 25.12.2016 21:30 # stretfordend
    ну, теперь точно не видать чемпионства красным

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  7. el-pistalero 25.12.2016 21:22 # el-pistalero
    Интересно где он учился раздавать такие ахуенные интервью.

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  8. el-pistalero 25.12.2016 21:20 # el-pistalero
    Вотэтада! Этот год определенно заканчивается наилучшим образом!!!!

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  9. liverfun 25.12.2016 21:17 # liverfun
    топарище, последний большой матч первой половины сезона ждет. пусть и впредь в таких матчах ливерпуль будет играть с позиции силы и добиваться положительных результатов.

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  10. ask 25.12.2016 21:13 # ask
    Физручелу лысый поставит на место. Вместе с геями будите за 4 место колупаться.

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  11. sausage 25.12.2016 21:08 # sausage
    Да сегодня день Ливерпуля на ФАПЛе, а хомячки все собрались под новостью про негритёнка мамбу.

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  12. ooaaaa 25.12.2016 21:08 # ooaaaa
    гс быстрее оформит титул, чем это дерьмо, считающее себя топ командой

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  13. mane 25.12.2016 21:02 # mane
    невероятный топ. прививает психологию победителей.

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