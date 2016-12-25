Клопп: "Ливерпуль" нацелился на титул"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп впервые признал, что его команда нацелилась на победу в Премьер-Лиге в текущем сезоне.
Свой последний чемпионский титул в Англии "красные" выиграли в далеком 1989 году, но к предстоящим праздникам подходят на втором месте в Премьер-Лиге, отставая от лидирующего "Челси" всего на шесть очков.
По мнению Клоппа, "Ливерпуль" достаточно хорош не только для того, чтобы навязать борьбу за чемпионство, но и выиграть ее у своих многочисленных конкурентов.
"Давайте не будем обсуждать то, что произошло за последние 25 лет. Мы говорим о команде, которая собрана в "Ливерпуле" прямо сейчас. Да, мы всем обожаем парней, выступавших здесь в прошлом, но мы должны делать свою работу".
"Давайте завершим ее, давайте хотя бы попробуем. Мы достаточно хороши (для титула), у нас подходящие для этого владельцы. Они не хотят продавать игроков и не позволят этому случиться. Да, у нас не самый богатый клуб в мире, но мы можем достаточно заплатить, чтобы убедить игрока остаться".
"Мы переживаем великолепный период и должны использовать его по максимуму. Мы достаточно молоды, достаточно хороши и достаточно сильны для титула. Единственная проблема – это несколько других команд, которые не уступают нам в мастерстве", - цитирует Клоппа Sky Sports.
25.12.2016 21:00
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Последние комментарии:
очередной фейл года
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клопп просто вангует как челси обосреться в боксинг дей
это как винстрик в дотке у челси - ну а дальше вы знаете что бывает
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"Да, у нас не самый богатый клуб в мире, но мы можем достаточно заплатить, чтобы убедить игрока остаться"
Даже уже Клопп ссыт на старого экономиста!
Вэлком ту Челси, Санчез!
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The NORMAL ONE
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прогон,ипта.Юрген прагматик,и никогда такого не скажет за хз сколько времени до конца чемпика.так что думайте сами,откуда новость
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ну, теперь точно не видать чемпионства красным
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Интересно где он учился раздавать такие ахуенные интервью.
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Вотэтада! Этот год определенно заканчивается наилучшим образом!!!!
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топарище, последний большой матч первой половины сезона ждет. пусть и впредь в таких матчах ливерпуль будет играть с позиции силы и добиваться положительных результатов.
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Физручелу лысый поставит на место. Вместе с геями будите за 4 место колупаться.
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Да сегодня день Ливерпуля на ФАПЛе, а хомячки все собрались под новостью про негритёнка мамбу.
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гс быстрее оформит титул, чем это дерьмо, считающее себя топ командой
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невероятный топ. прививает психологию победителей.
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