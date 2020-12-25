Гвардиола призывает Стерлинга добавить в стабильности

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал своего вингера Рахима Стерлинга добавить в стабильности.

Стерлинг в ярком стиле начал этот сезон и даже был признан Игроком Месяца в Премьер-Лиге по итогам августа. Однако затем у Рахима случился затяжной спад, из которого он постепенно начинает выходить.



В матче прошлого тура против "Арсенала" 22-летний Стерлинг принес победу "горожанам" и теперь имеет на своем счету шесть голов и три результативных передачи в этом сезоне. Гвардиола хочет, чтобы Рахим играл так всегда.



"В последнем матче против "Арсенала" он вернулся к уровню, на котором начинал сезон. В последние полтора месяца он был слегка подавлен. Однако легко забыть, насколько он молод. Ему требуется много опыта, чтобы стать стабильнее".



"Но в целом он показывает футбол высокого уровня, и нам нужен такой парень, способный обыграть один в один. Конечно, он не является нашим лучшим бомбардиром, но он должен почувствовать, как приятно забивать голы, и насколько это важно для команды и для него самого".



"В последнем матче он забил красивый гол, и он делает большой вклад в нашу игру, особенно в первые полтора месяца сезона. На том отрезке он был нашим ключевым игроком впереди, и, конечно, мы нуждаемся в нем", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.