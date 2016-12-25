Клопп считает "Челси" самой везучей командой Премьер-Лиги

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал своего соперника по чемпионской гонке "Челси" самой опытной и самой везучей командой Премьер-Лиги.

В данный момент "красные" вместе с несколькими другими командами пытаются преследовать "Челси", который выиграл все 11 последних матчей и имеет преимущество над ближайшим преследователем в шесть очков.



Успехи "синих" Клопп объясняет не столько схемой 3-4-3, сколько отсутствием травм, а также опытом имеющихся в распоряжении Антонио Конте игроков.



"В мировом футболе не существует совершенной схемы, но когда они играют таким образом, то заслуживают стать чемпионами. Никто не может возразить этому".



"Я практически уверен, что до сих пор "Челси" был, возможно, самой везучей командой в плане травм. Мы же потеряли Фила (Коутиньо), Даниэля (Старриджа) и Данни Ингса в сложные моменты, когда они бы нам очень пригодились. Потеряй они в "Челси" Азара или Косту, что было бы тогда?"



"Это длинный сезон, и им еще предстоит сыграть против нас снова, а также против "Арсенала" и других претендентов на титул. Конечно, в данный момент они выглядят непобедимыми, потому что они опытны. В данный момент они являются, возможно, самой опытной командой в высшем дивизионе", — сообщил Клопп Sky Sports.