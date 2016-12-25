Клопп считает "Челси" самой везучей командой Премьер-Лиги
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал своего соперника по чемпионской гонке "Челси" самой опытной и самой везучей командой Премьер-Лиги.
В данный момент "красные" вместе с несколькими другими командами пытаются преследовать "Челси", который выиграл все 11 последних матчей и имеет преимущество над ближайшим преследователем в шесть очков.
Успехи "синих" Клопп объясняет не столько схемой 3-4-3, сколько отсутствием травм, а также опытом имеющихся в распоряжении Антонио Конте игроков.
"В мировом футболе не существует совершенной схемы, но когда они играют таким образом, то заслуживают стать чемпионами. Никто не может возразить этому".
"Я практически уверен, что до сих пор "Челси" был, возможно, самой везучей командой в плане травм. Мы же потеряли Фила (Коутиньо), Даниэля (Старриджа) и Данни Ингса в сложные моменты, когда они бы нам очень пригодились. Потеряй они в "Челси" Азара или Косту, что было бы тогда?"
"Это длинный сезон, и им еще предстоит сыграть против нас снова, а также против "Арсенала" и других претендентов на титул. Конечно, в данный момент они выглядят непобедимыми, потому что они опытны. В данный момент они являются, возможно, самой опытной командой в высшем дивизионе", — сообщил Клопп Sky Sports.
25.12.2016 19:00
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Последние комментарии:
Почему вы злые такие все всегда? У нас нереальный чемпионат, давайте уважать своих соперников!!! Зачем сраться кто, какой, где.
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Если бы у бабушки был куй...
Клопп не топ, ноет как сеня
Везет тому кто везет - это истина
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Да пох на этот Челси, вспомним про них в конце нелёгкого января, а сейчас просто уебите гончаров и Сити, пенсы сами сольются.
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Признался, что он днище и все на коуте держится.
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правильно,Юрген,говори про везучесть пенсов.авось сглазишь перед 31 января,агааа
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Его пуховик укусил чтоли?
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их спокойно заменят Хамес и Батчуаий
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ебучий нытик.
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так у Челси тьфу тьфу тьфу очень редко ключевые игроки травмируются, возможно из за тренировочного процесса. К примеру у Арсенала игроки всегда в лазарете, тот же Улшир, вечно в больничке был, а в аренду ушел и играет спокойно без травм, если не ошибаюсь. Поэтому виноваты физруки, а не тактики такие, как Конте или Моуриньо.
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Надо будет почитать ветку после того, как Челси вжарит Ливерпуль)
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Клоп очкарик
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А что если, а что было бы..колбасника видно издалека
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"Потеряй они в "Челси" Азара или Косту, что было бы тогда?"
Тоже интересно. Причем не на 1 матч, а на какой-то отрезок. Сомневаюсь что был бы отрыв или вообще лидерство.
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Пост для плача Ярославны.
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