Клопп считает "Челси" самой везучей командой Премьер-Лиги

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал своего соперника по чемпионской гонке "Челси" самой опытной и самой везучей командой Премьер-Лиги.

В данный момент "красные" вместе с несколькими другими командами пытаются преследовать "Челси", который выиграл все 11 последних матчей и имеет преимущество над ближайшим преследователем в шесть очков.

Успехи "синих" Клопп объясняет не столько схемой 3-4-3, сколько отсутствием травм, а также опытом имеющихся в распоряжении Антонио Конте игроков.

"В мировом футболе не существует совершенной схемы, но когда они играют таким образом, то заслуживают стать чемпионами. Никто не может возразить этому".

"Я практически уверен, что до сих пор "Челси" был, возможно, самой везучей командой в плане травм. Мы же потеряли Фила (Коутиньо), Даниэля (Старриджа) и Данни Ингса в сложные моменты, когда они бы нам очень пригодились. Потеряй они в "Челси" Азара или Косту, что было бы тогда?"

"Это длинный сезон, и им еще предстоит сыграть против нас снова, а также против "Арсенала" и других претендентов на титул. Конечно, в данный момент они выглядят непобедимыми, потому что они опытны. В данный момент они являются, возможно, самой опытной командой в высшем дивизионе", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2016 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1819

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Последние комментарии:




  1. alehandro009 25.12.2016 19:45 # alehandro009
    Почему вы злые такие все всегда? У нас нереальный чемпионат, давайте уважать своих соперников!!! Зачем сраться кто, какой, где.

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  2. j-silver 25.12.2016 19:39 # j-silver
    Если бы у бабушки был куй...
    Клопп не топ, ноет как сеня
    Везет тому кто везет - это истина

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  3. sausage 25.12.2016 19:28 # sausage
    Да пох на этот Челси, вспомним про них в конце нелёгкого января, а сейчас просто уебите гончаров и Сити, пенсы сами сольются.

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  4. gusto 25.12.2016 19:26 # gusto
    Признался, что он днище и все на коуте держится.

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  5. dimon70 25.12.2016 19:22 # dimon70
    правильно,Юрген,говори про везучесть пенсов.авось сглазишь перед 31 января,агааа

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  6. role-playin 25.12.2016 19:21 # role-playin
    Его пуховик укусил чтоли?

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  7. wymkentski 25.12.2016 19:18 # wymkentski
    их спокойно заменят Хамес и Батчуаий

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  8. mdfjvnlabngmlas 25.12.2016 19:14 # mdfjvnlabngmlas
    ебучий нытик.

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  9. johnny1905 25.12.2016 19:13 # johnny1905
    так у Челси тьфу тьфу тьфу очень редко ключевые игроки травмируются, возможно из за тренировочного процесса. К примеру у Арсенала игроки всегда в лазарете, тот же Улшир, вечно в больничке был, а в аренду ушел и играет спокойно без травм, если не ошибаюсь. Поэтому виноваты физруки, а не тактики такие, как Конте или Моуриньо.

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  10. second005 25.12.2016 19:10 # second005
    Надо будет почитать ветку после того, как Челси вжарит Ливерпуль)

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  11. mancunia-planet 25.12.2016 19:09 # mancunia-planet
    Клоп очкарик

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  12. second005 25.12.2016 19:09 # second005
    А что если, а что было бы..колбасника видно издалека

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  13. stevens 25.12.2016 19:04 # stevens
    "Потеряй они в "Челси" Азара или Косту, что было бы тогда?"

    Тоже интересно. Причем не на 1 матч, а на какой-то отрезок. Сомневаюсь что был бы отрыв или вообще лидерство.

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  14. jbannon 25.12.2016 19:02 # jbannon
    Пост для плача Ярославны.

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