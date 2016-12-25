Раньери поверил в чемпионство "Лестера" после поражения от "Арсенала"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери рассказал, что окончательно поверил в шансы своей команды выиграть Премьер-Лигу в прошлом сезоне после поражения от "Арсенала".

На протяжении большей части сезона 2015/16 Раньери отказывался признавать, что его команда реально может стать чемпионом — по крайней мере, в публичных заявлениях.



Окончательно итальянский специалист обрел веру только в феврале, когда "лисы" потерпели поражение на "Эмирейтс" со счетом 2:1. Данни Уэлбек забил тогда решающий гол на пятой компенсированной минуте, благодаря чему "Арсенал" приблизился на расстояние в два очка к лидеру, но впоследствии так и не смог обойти будущего чемпиона.



"Лично я начал верить в чемпионство, когда мы сыграли против "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Ливерпуля". Весь мир ждал, что мы проиграем эти матчи, и с нами будет покончено. Но мы выиграли у "Сити". И я сказал: "О, вот это игра!" И мы выиграли у "Ливерпуля". И мы проиграли "Арсеналу".



"Но против Арсенала" мы играли вдесятером против 11, и им потребовалось 95 минут, чтобы победить нас. И тогда я сказал себе: "О, возможно, мы сможем зайти очень далеко", — поведал Раньери Sky Sports.