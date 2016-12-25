Роналдиньо подтвердил, что "Барселона" заинтересована в Коутиньо

Легенда бразильского футбола Роналдиньо подтвердил, что полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо действительно входит в число трансферных целей его бывшего клуба "Барселоны".

Плеймейкер "красных" демонстрирует великолепную форму в этом сезоне и помогает команде Юргена Клоппа вести борьбу за чемпионский титул Премьер-Лиги. И успехи 24-летнего Коутиньо в Англии не остались незамеченными.



Филиппе достаточно давно сватают в "Барселону", однако только сейчас появилось реальное подтверждение того, что соотечественника Роналдиньо действительно хотят видеть на "Ноу Камп".



"Надеюсь, когда он вернется после травмы, то продолжит демонстрировать ту же игру, что и весь этот сезон с "Ливерпулем". Он является одним из самых впечатляющих игроков в Европе в этом сезоне, и я знаю наверняка, что в "Барселоне" у него много поклонников".



"Ливерпуль" захочет сохранить его, ведь они построили команду вокруг него. Но когда играешь на таком уровне, интерес будет всегда", — цитирует Роналдиньо The Sun.