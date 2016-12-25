Роналдиньо подтвердил, что "Барселона" заинтересована в Коутиньо
Легенда бразильского футбола Роналдиньо подтвердил, что полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо действительно входит в число трансферных целей его бывшего клуба "Барселоны".
Плеймейкер "красных" демонстрирует великолепную форму в этом сезоне и помогает команде Юргена Клоппа вести борьбу за чемпионский титул Премьер-Лиги. И успехи 24-летнего Коутиньо в Англии не остались незамеченными.
Филиппе достаточно давно сватают в "Барселону", однако только сейчас появилось реальное подтверждение того, что соотечественника Роналдиньо действительно хотят видеть на "Ноу Камп".
"Надеюсь, когда он вернется после травмы, то продолжит демонстрировать ту же игру, что и весь этот сезон с "Ливерпулем". Он является одним из самых впечатляющих игроков в Европе в этом сезоне, и я знаю наверняка, что в "Барселоне" у него много поклонников".
"Ливерпуль" захочет сохранить его, ведь они построили команду вокруг него. Но когда играешь на таком уровне, интерес будет всегда", — цитирует Роналдиньо The Sun.
25.12.2016 17:00
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Последние комментарии:
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Это понятно и без короля футзала. Иньесте нужна замена, желательно уровнем повыше него. Только Коутиньо, пожалуй, справится с этой ролью.
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кто бы сомневался.мультов 70 пусть кидают на стол,и забирают Коута.ибо все латиносы мечтают играют либо в сливках Мадрида либо в Барсуках.куля держать парня,если он не захочет за нас биться?
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месси заканчивает карьеру, барселона скатывается в говно. реаль уличают в финансовых махинациях и подтасовке результатов жеребьевки и дают бан участие в еврокубках на несколько лет, плюс много миллионные штрафы.
итог: лалига становится еще более ущербной и неинтересной. апл - лучшая, сильнейшая и богатейшая лига мира, все мировые звезды мечтают выступать прежде всего за английский клуб. никто из звезд не покидает апл по собственному желанию.
аминь
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"ведь они построили команду вокруг него"... Хороший игрок был Рональдиньо, лучше бы молчал, за умного сошёл бы.
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Жаль..Но рано или поздно как бы мы этого не хотели он УЙДЕТ в другой клуб.Не уйдет в том случае если он получит очень серьезную травму.Пусть лучше перейдет в др клуб,чем сломается.Я искренне рад что он вырос действительно в сильного игрока.
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Пока Оскар зарабатывает миллиарды, его тенью только интересуется Барселона, которая ему ничего не даст, ни денег, ни трофеев, только селфи с самим Месси.
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А Роналдиньо разве входит в структуру Барсы? Или откуда он это узнал?
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"цитирует Роналдиньо The Sun. " - этим все сказано
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в обмен на зубастика)
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Если топ клуб им действительно интересуется, у ливера ни малейшего шанса его сохранить.
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"Колбаса не трамплин" (с) колбасники
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ну шо тут сказатi
захочет САМ уйти-уйдет
но клуб, меньше чем за 80 фунтов как они намекнули, не отпустят
будет как со сваресом, сидеть молча и играть
п.с. помню как гг мечтали о уругвайце)) ой вот он на тренировке бегал грустый, а вот на этой фотке у него гетра одна ниже другой! значит точно хочет к венгеру!
в итоге хуйца завернули им, и год откуярил следующий топарьски
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Первонах..
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