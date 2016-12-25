Роналдиньо подтвердил, что "Барселона" заинтересована в Коутиньо

Филиппе Коутиньо Легенда бразильского футбола Роналдиньо подтвердил, что полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо действительно входит в число трансферных целей его бывшего клуба "Барселоны".

Плеймейкер "красных" демонстрирует великолепную форму в этом сезоне и помогает команде Юргена Клоппа вести борьбу за чемпионский титул Премьер-Лиги. И успехи 24-летнего Коутиньо в Англии не остались незамеченными.

Филиппе достаточно давно сватают в "Барселону", однако только сейчас появилось реальное подтверждение того, что соотечественника Роналдиньо действительно хотят видеть на "Ноу Камп".

"Надеюсь, когда он вернется после травмы, то продолжит демонстрировать ту же игру, что и весь этот сезон с "Ливерпулем". Он является одним из самых впечатляющих игроков в Европе в этом сезоне, и я знаю наверняка, что в "Барселоне" у него много поклонников".

"Ливерпуль" захочет сохранить его, ведь они построили команду вокруг него. Но когда играешь на таком уровне, интерес будет всегда", — цитирует Роналдиньо The Sun.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2016 17:00

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Последние комментарии:




  1. stepalex 25.12.2016 19:12 # stepalex
    Бекхэм подтвердил интерес Реала к Дзагоеву

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  2. aristarh-overeem 25.12.2016 19:11 # aristarh-overeem
    Это понятно и без короля футзала. Иньесте нужна замена, желательно уровнем повыше него. Только Коутиньо, пожалуй, справится с этой ролью.

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  3. dimon70 25.12.2016 18:55 # dimon70
    кто бы сомневался.мультов 70 пусть кидают на стол,и забирают Коута.ибо все латиносы мечтают играют либо в сливках Мадрида либо в Барсуках.куля держать парня,если он не захочет за нас биться?

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  4. liverfun 25.12.2016 18:44 # liverfun
    месси заканчивает карьеру, барселона скатывается в говно. реаль уличают в финансовых махинациях и подтасовке результатов жеребьевки и дают бан участие в еврокубках на несколько лет, плюс много миллионные штрафы.
    итог: лалига становится еще более ущербной и неинтересной. апл - лучшая, сильнейшая и богатейшая лига мира, все мировые звезды мечтают выступать прежде всего за английский клуб. никто из звезд не покидает апл по собственному желанию.
    аминь

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  5. sausage 25.12.2016 18:16 # sausage
    "ведь они построили команду вокруг него"... Хороший игрок был Рональдиньо, лучше бы молчал, за умного сошёл бы.

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  6. jack-willsher 25.12.2016 17:54 # jack-willsher
    Жаль..Но рано или поздно как бы мы этого не хотели он УЙДЕТ в другой клуб.Не уйдет в том случае если он получит очень серьезную травму.Пусть лучше перейдет в др клуб,чем сломается.Я искренне рад что он вырос действительно в сильного игрока.

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  7. bezon 25.12.2016 17:35 # bezon
    Пока Оскар зарабатывает миллиарды, его тенью только интересуется Барселона, которая ему ничего не даст, ни денег, ни трофеев, только селфи с самим Месси.

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  8. bormantt 25.12.2016 17:29 # bormantt
    А Роналдиньо разве входит в структуру Барсы? Или откуда он это узнал?

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  9. demolet 25.12.2016 17:24 # demolet
    "цитирует Роналдиньо The Sun. " - этим все сказано

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  10. girasimus 25.12.2016 17:10 # girasimus
    в обмен на зубастика)

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  11. narkoman 25.12.2016 17:06 # narkoman
    Если топ клуб им действительно интересуется, у ливера ни малейшего шанса его сохранить.

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  12. mihajlo-fan 25.12.2016 17:03 # mihajlo-fan
    "Колбаса не трамплин" (с) колбасники

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  13. melwood-lfc 25.12.2016 17:01 # melwood-lfc
    ну шо тут сказатi
    захочет САМ уйти-уйдет
    но клуб, меньше чем за 80 фунтов как они намекнули, не отпустят
    будет как со сваресом, сидеть молча и играть

    п.с. помню как гг мечтали о уругвайце)) ой вот он на тренировке бегал грустый, а вот на этой фотке у него гетра одна ниже другой! значит точно хочет к венгеру!
    в итоге хуйца завернули им, и год откуярил следующий топарьски

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  14. guardian95 25.12.2016 17:01 # guardian95
    Первонах..

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