Мойес посоветовал "Вест Хэму" забыть о Дефо

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес заявил, что ни в коем случае не продаст нападающего Джермейна Дефо в "Вест Хэм".

15 голов Джермейна в прошлом сезоне позволили "черным котам" сохранить прописку в Премьер-Лиге еще на один сезон. Высокая результативность Дефо - 8 голов в 17 матчах - позволяет "Сандерленду" рассчитывать на аналогичный сценарий в сезоне нынешнем.



На днях стало известно, что такой пугающей стабильностью 34-летний бомбардир привлек внимание бывшего клуба. Однако Мойес уже заверил публику, что не продаст Дефо в "Вест Хэм".



"Он бесценен для нас, не так ли? Он забил уже восемь голом в текущем сезоне, и если ему удастся забить столько же во второй части кампании, это даст нам прекрасную возможность остаться в Премьер-Лиге".



"Мы не будем продавать его в другой клуб, но, разумеется, мы не можем запретить людям говорить об этом и писать об этом", - приводит слова Мойеса Goal.