Лэмпард: "Агуэро не волновали штрафы за опоздания"

Фрэнк Лэмпард и Серхио Агуэро Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Фрэнк Лэмпард рассказал, что нападающего "горожан" Серхио Агуэро совершенно не волновали штрафы за опоздания на тренировку.

Напомним, что Лэмпард провел сезон 2014/2015 на "Этихад", забив шесть голов за "Сити" в рамках Премьер-Лиги. За пределами поля Фрэнку запоминалось недисциплинированное поведение главного бомбардира "горожан" Серхио Агуэро.

"Я не могу вспомнить, кого штрафовали чаще всех в "Челси", но в "Манчестер Сити" такой игрок был. Агуэро не раз попадал на денежный штраф, но его это просто не волновало. Он мог спокойно прогуливаться по тренировочному полю, хотя занятие началось уже пять минут назад".

"Главный тренер говорил ему: "Окей, ты оштрафован". На что Агуэро в спокойно манере ему отвечал: "Хорошо, никаких проблем. Давайте дождемся выходных, я сделаю хет-трик, и все снова будут счастливы", - цитирует Лэмпарда ESPN.



Метки Агуэро, Лэмпард, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 25.12.2016 15:00

Количество просмотров Просмотров: 4342

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  1. skychnie-oboi 25.12.2016 18:17 # skychnie-oboi
    Только Месси так же себя ведет.
    Гений может делать что хочет, простые смертные должны ебашитьь в 3 пота.

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  2. baybut 25.12.2016 17:53 # baybut
    Вы ебанутые, об Агуэро уже давно говорили, что он нихуя не тренит.

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  3. narkoman 25.12.2016 17:08 # narkoman
    Сутулый как лох себя повел.
    Упал в моих глазах еще больше
    Убогая тень рыжего из мю

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  4. hammersmith 25.12.2016 16:21 # hammersmith
    агуэро ахуенный игрок, ему можно

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  5. blackdreamer 25.12.2016 16:15 # blackdreamer
    через неделею сутулый расскажет как они в челси лобызали друг друга в перерывах , но только 1 терри любил баб , чужих

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  6. aristarh-overeem 25.12.2016 15:18 # aristarh-overeem
    Лампёс просто ниже плинтуса опустился

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  7. chelseawork 25.12.2016 15:06 # chelseawork
    Заткнитесь шалавы

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  8. olzhas123 25.12.2016 15:04 # olzhas123
    Сутулый еще стукач оказывается!

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  9. ruslan19930611 25.12.2016 15:00 # ruslan19930611
    Ну он еще та мразь

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