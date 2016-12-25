Лэмпард: "Агуэро не волновали штрафы за опоздания"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Фрэнк Лэмпард рассказал, что нападающего "горожан" Серхио Агуэро совершенно не волновали штрафы за опоздания на тренировку.

Напомним, что Лэмпард провел сезон 2014/2015 на "Этихад", забив шесть голов за "Сити" в рамках Премьер-Лиги. За пределами поля Фрэнку запоминалось недисциплинированное поведение главного бомбардира "горожан" Серхио Агуэро.



"Я не могу вспомнить, кого штрафовали чаще всех в "Челси", но в "Манчестер Сити" такой игрок был. Агуэро не раз попадал на денежный штраф, но его это просто не волновало. Он мог спокойно прогуливаться по тренировочному полю, хотя занятие началось уже пять минут назад".



"Главный тренер говорил ему: "Окей, ты оштрафован". На что Агуэро в спокойно манере ему отвечал: "Хорошо, никаких проблем. Давайте дождемся выходных, я сделаю хет-трик, и все снова будут счастливы", - цитирует Лэмпарда ESPN.