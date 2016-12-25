Лэмпард: "Агуэро не волновали штрафы за опоздания"
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Фрэнк Лэмпард рассказал, что нападающего "горожан" Серхио Агуэро совершенно не волновали штрафы за опоздания на тренировку.
Напомним, что Лэмпард провел сезон 2014/2015 на "Этихад", забив шесть голов за "Сити" в рамках Премьер-Лиги. За пределами поля Фрэнку запоминалось недисциплинированное поведение главного бомбардира "горожан" Серхио Агуэро.
"Я не могу вспомнить, кого штрафовали чаще всех в "Челси", но в "Манчестер Сити" такой игрок был. Агуэро не раз попадал на денежный штраф, но его это просто не волновало. Он мог спокойно прогуливаться по тренировочному полю, хотя занятие началось уже пять минут назад".
"Главный тренер говорил ему: "Окей, ты оштрафован". На что Агуэро в спокойно манере ему отвечал: "Хорошо, никаких проблем. Давайте дождемся выходных, я сделаю хет-трик, и все снова будут счастливы", - цитирует Лэмпарда ESPN.
25.12.2016 15:00
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Только Месси так же себя ведет.
Гений может делать что хочет, простые смертные должны ебашитьь в 3 пота.
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Вы ебанутые, об Агуэро уже давно говорили, что он нихуя не тренит.
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Сутулый как лох себя повел.
Упал в моих глазах еще больше
Убогая тень рыжего из мю
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агуэро ахуенный игрок, ему можно
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через неделею сутулый расскажет как они в челси лобызали друг друга в перерывах , но только 1 терри любил баб , чужих
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Лампёс просто ниже плинтуса опустился
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Заткнитесь шалавы
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Сутулый еще стукач оказывается!
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Ну он еще та мразь
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