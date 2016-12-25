"Интер" готов приютить Лукаса Лейву

Юрген Клопп и Лукас Лейва Полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва стал главной трансферной целью "Интера" на зимнее трансферное окно.

Прошлым летом клуб Серии А не смог заполучить 29-летнего бразильца: "Ливерпуль" ответил отказом на предложение своих коллег, выразив уверенность, что Лейва пригодится главному тренеру Юргену Клоппу.

Однако в нынешнем сезоне Лукас почти не имеет игровой практики в Премьер-Лиге, а если выходит на поле, то практически всегда в центре защиты. В "Интере" уверены, что сумеют убедить Лейву сменить клуб уже в январе.

Как сообщает Daily Mirror, несмотря на неудачную попытку подписать Лукаса, клуб с "Сан-Сиро" возобновит погоню за полузащитником в зимнее трансферное окно. В качестве компенсации "Интер" готов предложить 4 миллиона фунтов за игрока.



Метки Интер, Лейва, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 25.12.2016 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1192

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Последние комментарии:




  1. kos9k 25.12.2016 18:20 # kos9k
    мы там Кондогбию арендовать хотим, как раз договорятся

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  2. dimon70 25.12.2016 17:00 # dimon70
    Юрген знает,Юрген пожил

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  3. blackdreamer 25.12.2016 16:16 # blackdreamer
    еще в ту же коробку заверните морену
    давно пора это дно сливать
    что не мат то -очки

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  4. halamadrid94 25.12.2016 15:56 # halamadrid94
    Они совсем охренели ?! 4 млн за такого топаря ........ ...................................................................................Пусть оставят себе .

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  5. aristarh-overeem 25.12.2016 15:19 # aristarh-overeem
    Проклятье ливера наравне с джерардом

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  6. olzhas123 25.12.2016 15:08 # olzhas123
    После ухода из этой помойки заиграет как Ален! лфк кладбище талантов!

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  7. gerrard08 25.12.2016 14:40 # gerrard08
    Вот это подарочек)

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  8. gidro-met 25.12.2016 14:27 # gidro-met
    даже Китаю не нужен, хохо

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  9. lexa-arsenal 25.12.2016 14:03 # lexa-arsenal
    Клопп топ

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  10. ooaaaa 25.12.2016 14:01 # ooaaaa
    Jingle All the Way

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