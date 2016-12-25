"Интер" готов приютить Лукаса Лейву

Полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва стал главной трансферной целью "Интера" на зимнее трансферное окно.

Прошлым летом клуб Серии А не смог заполучить 29-летнего бразильца: "Ливерпуль" ответил отказом на предложение своих коллег, выразив уверенность, что Лейва пригодится главному тренеру Юргену Клоппу.



Однако в нынешнем сезоне Лукас почти не имеет игровой практики в Премьер-Лиге, а если выходит на поле, то практически всегда в центре защиты. В "Интере" уверены, что сумеют убедить Лейву сменить клуб уже в январе.



Как сообщает Daily Mirror, несмотря на неудачную попытку подписать Лукаса, клуб с "Сан-Сиро" возобновит погоню за полузащитником в зимнее трансферное окно. В качестве компенсации "Интер" готов предложить 4 миллиона фунтов за игрока.