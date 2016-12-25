"Интер" готов приютить Лукаса Лейву
Полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва стал главной трансферной целью "Интера" на зимнее трансферное окно.
Прошлым летом клуб Серии А не смог заполучить 29-летнего бразильца: "Ливерпуль" ответил отказом на предложение своих коллег, выразив уверенность, что Лейва пригодится главному тренеру Юргену Клоппу.
Однако в нынешнем сезоне Лукас почти не имеет игровой практики в Премьер-Лиге, а если выходит на поле, то практически всегда в центре защиты. В "Интере" уверены, что сумеют убедить Лейву сменить клуб уже в январе.
Как сообщает Daily Mirror, несмотря на неудачную попытку подписать Лукаса, клуб с "Сан-Сиро" возобновит погоню за полузащитником в зимнее трансферное окно. В качестве компенсации "Интер" готов предложить 4 миллиона фунтов за игрока.
25.12.2016 14:00
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мы там Кондогбию арендовать хотим, как раз договорятся
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Юрген знает,Юрген пожил
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еще в ту же коробку заверните морену
давно пора это дно сливать
что не мат то -очки
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Они совсем охренели ?! 4 млн за такого топаря ........ ...................................................................................Пусть оставят себе .
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Проклятье ливера наравне с джерардом
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После ухода из этой помойки заиграет как Ален! лфк кладбище талантов!
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Вот это подарочек)
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даже Китаю не нужен, хохо
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Клопп топ
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Jingle All the Way
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