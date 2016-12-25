"Юнайтед" обсудит тренерскую роль для Ибрагимовича
"Манчестер Юнайтед" собирается обсудить с нападающим Златаном Ибрагимовичем тренерскую роль после того, как швед завершит игровую карьеру.
Несколько недель назад рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо обмолвился, что Златан останется на "Олд Траффорд" еще на один сезон. Чуть позже португалец намекнул, что Ибрагимович может завершить игровую карьеру именно в МЮ.
Как стало известно Daily Star, боссы клуба готовы продлить сотрудничество со шведом даже после того, как нападающий повесит бутсы на гвоздь. Речь идет о тренерской роли для Златана внутри "Олд Траффорд".
По данным издания, наиболее вероятен вариант, при котором Ибрагимович войдет в тренерский штаб Моуриньо после окончания сезона 2017/2018. Разговор на эту тему должен состояться уже в самое ближайшее время.
25.12.2016 13:00
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Последние комментарии:
Ибрагимович какой то переаценённый игрок а на самом деле дно,есть более крутые напы торрес в ливере,дрогба в челси,руни в мю,все они гораздо лучше этого дноря
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дайте ему роль президента клуба и продолжайте усиленно вылизывать. Если б ни Ибра муму был бы на дне
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было бы круто
на одного никчемного тренера в штабе мю станет больше
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теперь сможет на равных отвешивать Жозику профилактического люля
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со следующего сезона будет помощником Жозе, играющим
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