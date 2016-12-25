"Юнайтед" обсудит тренерскую роль для Ибрагимовича

"Манчестер Юнайтед" собирается обсудить с нападающим Златаном Ибрагимовичем тренерскую роль после того, как швед завершит игровую карьеру.

Несколько недель назад рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо обмолвился, что Златан останется на "Олд Траффорд" еще на один сезон. Чуть позже португалец намекнул, что Ибрагимович может завершить игровую карьеру именно в МЮ.



Как стало известно Daily Star, боссы клуба готовы продлить сотрудничество со шведом даже после того, как нападающий повесит бутсы на гвоздь. Речь идет о тренерской роли для Златана внутри "Олд Траффорд".



По данным издания, наиболее вероятен вариант, при котором Ибрагимович войдет в тренерский штаб Моуриньо после окончания сезона 2017/2018. Разговор на эту тему должен состояться уже в самое ближайшее время.