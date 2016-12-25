"Юнайтед" обсудит тренерскую роль для Ибрагимовича

Златан Ибрагимович и Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед" собирается обсудить с нападающим Златаном Ибрагимовичем тренерскую роль после того, как швед завершит игровую карьеру.

Несколько недель назад рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо обмолвился, что Златан останется на "Олд Траффорд" еще на один сезон. Чуть позже португалец намекнул, что Ибрагимович может завершить игровую карьеру именно в МЮ.

Как стало известно Daily Star, боссы клуба готовы продлить сотрудничество со шведом даже после того, как нападающий повесит бутсы на гвоздь. Речь идет о тренерской роли для Златана внутри "Олд Траффорд".

По данным издания, наиболее вероятен вариант, при котором Ибрагимович войдет в тренерский штаб Моуриньо после окончания сезона 2017/2018. Разговор на эту тему должен состояться уже в самое ближайшее время.



Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 25.12.2016 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1692

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Последние комментарии:




  1. whitesmoke 25.12.2016 14:30 # whitesmoke
    Ибрагимович какой то переаценённый игрок а на самом деле дно,есть более крутые напы торрес в ливере,дрогба в челси,руни в мю,все они гораздо лучше этого дноря

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  2. gio 25.12.2016 13:33 # gio
    дайте ему роль президента клуба и продолжайте усиленно вылизывать. Если б ни Ибра муму был бы на дне

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  3. melwood-lfc 25.12.2016 13:20 # melwood-lfc
    было бы круто
    на одного никчемного тренера в штабе мю станет больше

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  4. gidro-met 25.12.2016 13:08 # gidro-met
    теперь сможет на равных отвешивать Жозику профилактического люля

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  5. mancunia-planet 25.12.2016 13:07 # mancunia-planet
    со следующего сезона будет помощником Жозе, играющим

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